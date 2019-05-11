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«Евровидение 2019»: Сергей Лазарев имеет хорошие шансы на победу

Три года прошло с момента первого выступления Сергея Лазарева на «Евровидении 2016». Конкурс проходил в Стокгольме, и певец занял там почетное 3-место.
«Евровидение 2019»: Сергей Лазарев имеет хорошие шансы на победу

Сергей Лазарев в своих интервью подчеркивает, что он благодарен за оказанное ему доверие представлять Россию во второй раз на таком серьёзном конкурсе европейского масштаба. По словам артиста, он готов приложить максимум усилий, чтобы занять первое место.

Чем известен Сергей Лазарев и почему на него возложено столько надежд на «Евровидении 2019»


С самого детства маленький Сергей не был обделен ни талантом, ни трудолюбием. Он занимался спортивной гимнастикой, пел в знаменитом Детско-Юношеском ансамбле «Непоседы», снимался в тележурнале «Ералаш», окончил знаменитую Школу-студию МХАТ. Но первую международную славу на рубеже 2000-х ему принес музыкальный проект «Smash». Вторым участником группы стал друг и коллега по группе «Непоседы» Влад Топалов. В конце 2004 года на пике своей популярности бойз-бенд распался.



В конце 2005 года у Сергея выходит первый сольный альбом «Вon’t be fake», песни которого выходят в ТОПы и становятся хитами. В марте 2010 года певец заключает контракт с компанией «Sony Music Entertainment». Весной этого же года выходит второй альбом, который приносит певцу еще большую популярность.

Также, помимо успехов в музыкальном мире, Сергей имеет несколько наград как талантливый актер театра. По прогнозам букмекерских контор, Лазарев имеет хорошие шансы на победу в конкурсе. Основным конкурентом конкурсанта от России считают певца Duncan Laurence, который представляет Нидерланды.




 
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Добавил: KElena Сегодня, 18:50

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