"Евровидение-2019": Представителя Нидерландов назвали фаворитом конкурса





Лоуренсу 24 года, он родился в пригороде Роттрдама Спейкениссе. Несколько недель назад молодой человек окончил голландскую Рок-академию в Тилбурге.Исполнитель уже может называть себя автором песни номер один в Южной Корее. Он стал соавтором композиции под названием «Closer», которая попала на самые высокие позиции в чартах Южной Кореи.В 2014 году Дункан участвовал в «Голосе Голландии». Для слепого прослушивания он исполнил «Sing» Эда Ширана. Три из четырех членов жюри повернулись. К сожалению, он не вышел в финал, а выиграли сезон звезды Евровидения 2017 O’G3NE.