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"Евровидение-2019": Представителя Нидерландов назвали фаворитом конкурса

Дункан Лоуренс, 24-лений певец и автор песен, представит Голландию на "Евровидении" в Тель-Авиве. Букмекеры считают его фаворитом конкурса 2019 года.
"Евровидение-2019": Представителя Нидерландов назвали фаворитом конкурса

Лоуренсу 24 года, он родился в пригороде Роттрдама Спейкениссе. Несколько недель назад молодой человек окончил голландскую Рок-академию в Тилбурге.

Исполнитель уже может называть себя автором песни номер один в Южной Корее. Он стал соавтором композиции под названием «Closer», которая попала на самые высокие позиции в чартах Южной Кореи.

В 2014 году Дункан участвовал в «Голосе Голландии». Для слепого прослушивания он исполнил «Sing» Эда Ширана. Три из четырех членов жюри повернулись. К сожалению, он не вышел в финал, а выиграли сезон звезды Евровидения 2017 O’G3NE.




 
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Добавил: KElena Сегодня, 11:46

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