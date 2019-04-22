Продюсеру «Дома-2» Валерию Комиссарову не стыдно за свой проект
Известнейшему телеведущему и продюсеру скандальной телестройки «Дом-2» Валерию Яковлевичу Комиссарову не стыдно за свой проект. По словам звезды, телезрителей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится, поэтому даже критика приносит свои плоды.
Не так давно основатель реалити-шоу «Дом-2» посетил многими любимую телепередачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой заявил, что не видит ничего плохого в своем проекте, ведь его с удовольствием смотрят люди.
Также Валерий Комиссаров указал на то, что в те времена, когда он являлся руководителем телепроекта, в Периметре не происходило ничего «аморального», а каждый герой шоу имел свою изюминку.
В пример продюсер «Дома-2» привел Майя Абрикосова и Степана Меньщикова. По словам Комиссарова каждый из парней выделялся на фоне других участников.
Нужно сказать, что Комиссаров не стал скрывать от ведущего программы «Судьба человека» и того, что в свое время участников «Дома-2» наказывали.
К слову, Валерий Яковлевич не стыдиться того, что в свое время придумал подобного рода телепроект, ведь если бы зрителям не нравилось, то реалити-шоу не продержалось на экранах телеканала «ТНТ» почти 15 лет.
Не так давно основатель реалити-шоу «Дом-2» посетил многими любимую телепередачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой заявил, что не видит ничего плохого в своем проекте, ведь его с удовольствием смотрят люди.
Также Валерий Комиссаров указал на то, что в те времена, когда он являлся руководителем телепроекта, в Периметре не происходило ничего «аморального», а каждый герой шоу имел свою изюминку.
В пример продюсер «Дома-2» привел Майя Абрикосова и Степана Меньщикова. По словам Комиссарова каждый из парней выделялся на фоне других участников.
«Май Абрикосов был романтичным персонажем, за которым бегали все девушки. А вот Степан Меньщиков был шутом, в хорошем смысле этого слова», - подчеркнул Валерий Яковлевич.
Нужно сказать, что Комиссаров не стал скрывать от ведущего программы «Судьба человека» и того, что в свое время участников «Дома-2» наказывали.
«За драки их всех наказывали», - отметил продюсер.
К слову, Валерий Яковлевич не стыдиться того, что в свое время придумал подобного рода телепроект, ведь если бы зрителям не нравилось, то реалити-шоу не продержалось на экранах телеканала «ТНТ» почти 15 лет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:33