Продюсеру «Дома-2» Валерию Комиссарову не стыдно за свой проект

«Май Абрикосов был романтичным персонажем, за которым бегали все девушки. А вот Степан Меньщиков был шутом, в хорошем смысле этого слова», - подчеркнул Валерий Яковлевич.

«За драки их всех наказывали», - отметил продюсер.





Не так давно основатель реалити-шоу «Дом-2» посетил многими любимую телепередачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой заявил, что не видит ничего плохого в своем проекте, ведь его с удовольствием смотрят люди.Также Валерий Комиссаров указал на то, что в те времена, когда он являлся руководителем телепроекта, в Периметре не происходило ничего «аморального», а каждый герой шоу имел свою изюминку.В пример продюсер «Дома-2» привел Майя Абрикосова и Степана Меньщикова. По словам Комиссарова каждый из парней выделялся на фоне других участников.Нужно сказать, что Комиссаров не стал скрывать от ведущего программы «Судьба человека» и того, что в свое время участников «Дома-2» наказывали.К слову, Валерий Яковлевич не стыдиться того, что в свое время придумал подобного рода телепроект, ведь если бы зрителям не нравилось, то реалити-шоу не продержалось на экранах телеканала «ТНТ» почти 15 лет.