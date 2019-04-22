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Продюсеру «Дома-2» Валерию Комиссарову не стыдно за свой проект

Известнейшему телеведущему и продюсеру скандальной телестройки «Дом-2» Валерию Яковлевичу Комиссарову не стыдно за свой проект. По словам звезды, телезрителей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится, поэтому даже критика приносит свои плоды.

Продюсеру «Дома-2» Валерию Комиссарову не стыдно за свой проект

Не так давно основатель реалити-шоу «Дом-2» посетил многими любимую телепередачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой заявил, что не видит ничего плохого в своем проекте, ведь его с удовольствием смотрят люди.

Также Валерий Комиссаров указал на то, что в те времена, когда он являлся руководителем телепроекта, в Периметре не происходило ничего «аморального», а каждый герой шоу имел свою изюминку.

В пример продюсер «Дома-2» привел Майя Абрикосова и Степана Меньщикова. По словам Комиссарова каждый из парней выделялся на фоне других участников.

«Май Абрикосов был романтичным персонажем, за которым бегали все девушки. А вот Степан Меньщиков был шутом, в хорошем смысле этого слова», - подчеркнул Валерий Яковлевич.


Продюсеру «Дома-2» Валерию Комиссарову не стыдно за свой проект

Нужно сказать, что Комиссаров не стал скрывать от ведущего программы «Судьба человека» и того, что в свое время участников «Дома-2» наказывали.

«За драки их всех наказывали», - отметил продюсер.

К слову, Валерий Яковлевич не стыдиться того, что в свое время придумал подобного рода телепроект, ведь если бы зрителям не нравилось, то реалити-шоу не продержалось на экранах телеканала «ТНТ» почти 15 лет.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:33

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