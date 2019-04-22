«Я уйду отсюда, когда мне будет 55»: Илья Яббаров не планирует покидать «Дом-2»

Не секрет, что телепроект «Дом-2» выходит в эфиры на телеканале «ТНТ» уже почти 15 лет. Многие недоброжелатели шоу с каждым годом начинают сомневаться в том, что это реалити хоть когда-нибудь подойдет к своему логическому завершению.За все это время в Периметре побывало больше сотни молодых парней и девушек, которые пришли на проект, чтобы, в конечном счете, пробиться в мир шоу-бизнеса. Впрочем, не у всех это получилось. Признание получили лишь некоторые, в их число входит Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дарья Пынзарь, Алена Водонаева и многие другие. По всей видимости, о таком же успехе «грезит» один из самых эпатажных героев «Дом-2» - Илья Яббаров.На страничке в Instagram Яббарова появилась видеозапись, на которой он заявляет, что уйдет за ворота, когда ему будет 55 лет. А это значит, что еще лет 20 Илья будет радовать телезрителей своим присутствием на реалити-шоу.К слову, не всех поклонников «Дома-2» заявления Яббарова порадовали. По мнению зрителей, Илье следует не ждать «эфирных похорон» в Периметре, а нужно срочно отправляться в «свободное плаванье», чтобы наконец-таки начать обеспечивать своих наследников.Более того, слова Яббарова расстроили злопыхателей реалити-шоу, ведь теперь им точно известно, что проект не закроют как минимум еще 20 лет.