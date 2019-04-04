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Поклонники Ольги Орловой осудили ее за запрокинутые ноги на Влада Кадони

Недавно ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Орлову заподозрили в более теплых отношениях с Владом Кадони, чем просто дружеских.

Причиной этому послужил снимок, который Орлова выложила в соцсеть. На нем девушка сидит с кофе, запрокинув ноги на коленки коллеге.
Поклонники Ольги Орловой осудили ее за запрокинутые ноги на Влада Кадони

На просторах интернета уже не первый раз появляется информация о теплых взаимоотношениях Орловой и Кадони. Фото, на котором они вдвоем пьют кофе, спровоцировало слухи и сплетни вокруг.

Поклонники Ольги разочаровались в ней, ведь считали ее одной из самых сдержанных, честных и с идеальной репутацией. В отличие от своих коллег Ксении Бородиной и Ольги Бузовой она всегда держала в курсе подписчиков о личной жизни и не давала повода сомневаться в ее искренности по отношению.
Поклонники Ольги Орловой осудили ее за запрокинутые ноги на Влада Кадони

Последние события вызвали самые разные реакции. Среди них были и добрые пожелания, а также комменты с осуждением.

Нашли и такие, кто напрямую осудил действия ведущих. Якобы они подают не очень хороший пример подопечным, а также не придерживаются профессиональной этики, ибо близкие отношения на работе заводить является моветоном.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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