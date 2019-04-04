Поклонники Ольги Орловой осудили ее за запрокинутые ноги на Влада Кадони





Причиной этому послужил снимок, который Орлова выложила в соцсеть. На нем девушка сидит с кофе, запрокинув ноги на коленки коллеге.На просторах интернета уже не первый раз появляется информация о теплых взаимоотношениях Орловой и Кадони. Фото, на котором они вдвоем пьют кофе, спровоцировало слухи и сплетни вокруг.Поклонники Ольги разочаровались в ней, ведь считали ее одной из самых сдержанных, честных и с идеальной репутацией. В отличие от своих коллег Ксении Бородиной и Ольги Бузовой она всегда держала в курсе подписчиков о личной жизни и не давала повода сомневаться в ее искренности по отношению.Последние события вызвали самые разные реакции. Среди них были и добрые пожелания, а также комменты с осуждением.Нашли и такие, кто напрямую осудил действия ведущих. Якобы они подают не очень хороший пример подопечным, а также не придерживаются профессиональной этики, ибо близкие отношения на работе заводить является моветоном.