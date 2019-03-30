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Ольга Орлова в последние моменты жизни Жанны Фриске находилась рядом с ней

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что в последние моменты жизни Жанны Фриске всё время находилась рядом с умирающей подругой. Певица всё ещё сильно переживает из-за смерти знаменитости, а также огорчена невозможностью видеться и помогать её маленькому сыну.
Ольга Орлова в последние моменты жизни Жанны Фриске находилась рядом с ней

Ольга Орлова стала героиней очередного выпуска передачи «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Кроме вопросов о личной жизни и карьере, звезде «Дома-2» пришлось также вспомнить и о последних моментах жизни своей близкой подруги Жанны Фриске. Оказалось, что тогда знаменитость старалась ни на шаг не отходить от борющейся с раком певицы, поддерживала не только её, но и всю семью. Говоря о том, что происходило за пару дней до смерти Фриске, Ольга Орлова с ужасом вспомнила, что подруга сначала перестала узнавать своих родных, а потом и вовсе не приходила в сознание.
Ольга Орлова в последние моменты жизни Жанны Фриске находилась рядом с ней

В тот момент, когда сердце певицы перестало биться, рядом с ней находилась не только Орлова, но также родители и сестра. Сейчас ведущая «Дома-2», крестившая сына покойной Жанны Фриске, очень хочет общаться и видеться с мальчиком, но из-за нежелания его отца Дмитрия Шепелева позволять такие встречи, крёстная Платона может на это лишь надеяться.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:41

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