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В Сети высмеивают «арендованные» для фото букеты Ольги Бузовой

В Сети фанаты продолжают высмеивать «арендованные» букеты ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Публика сомневается в наличии у певицы массы столь преданных поклонников, готовых тратить огромные деньги за одну лишь улыбку звезды.
В Сети высмеивают «арендованные» для фото букеты Ольги Бузовой

Ольга Бузова не прекращает публиковать в Сети снимки с огромными букетами цветов, которые ей якобы дарят то фанаты, то друзья, то тайные ухажёры. В то же время фолловеры нашли сходство одного из букетов с цветами, подаренными балерине Анастасии Волочковой.
В Сети высмеивают «арендованные» для фото букеты Ольги Бузовой

В Сети тут же появились слухи о том, что звёзды «арендовали» себе цветы для фотосессии, как это можно сейчас. Хейтеры высмеивают Ольгу Бузову, иногда жалея её из-за того, что она до сих пор одинока и вряд ли в ближайшее время встретит достойного мужчину.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:43

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