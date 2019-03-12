В Сети высмеивают «арендованные» для фото букеты Ольги Бузовой





Ольга Бузова не прекращает публиковать в Сети снимки с огромными букетами цветов, которые ей якобы дарят то фанаты, то друзья, то тайные ухажёры. В то же время фолловеры нашли сходство одного из букетов с цветами, подаренными балерине Анастасии Волочковой.В Сети тут же появились слухи о том, что звёзды «арендовали» себе цветы для фотосессии, как это можно сейчас. Хейтеры высмеивают Ольгу Бузову, иногда жалея её из-за того, что она до сих пор одинока и вряд ли в ближайшее время встретит достойного мужчину.