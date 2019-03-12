Сестрички Бузовы решились на публичный скандал из соображений безопасности





В социальных сетях появилась истинная причина скандала звездных сестричек.Не секрет, что несколько недель назад в Интернете появилась информация о том, что Анна и Ольга поссорились перед вылетом из Куршевеля, что в результате привело к тому, что девушки летели домой разными рейсами и классом.До недавнего времени интернет-пользователи были уверены, что причиной ссоры стало нежелание старшей сестры оплачивать младшей перелет бизнес-классом. Впрочем, ночью в Сети появилась информация, в которой говориться о том, что ссора сестричек Бузовых была на самом деле спланирована.Как оказалось, Ольге и Анне в последнее время поступает очень много сообщений с угрозами, где недоброжелатели звездных сестричек заявляют, что намерены «свести с ними счеты». Нужно сказать, что ранее девушки не единожды отмечали, что не боятся всех угроз, которые им пишут ежедневно, однако сейчас все изменилось.Известно, что Ольга всегда посещает те или иные мероприятия, а также разъезжает по Москве с охраной, а вот Анна от таких привилегий отказалась. По мнению пользователей Сети, именно поэтому накануне открытия салона красоты Бузовой-младшей сестрички и решили устроить публичный скандал из соображений безопасности.К слову, Анна и Ольга до сих пор официально не объяснили, почему на самом деле поссорились.