Иосиф Оганесян попытался унизить подписчицу по фото, защищая Сашу Черно от хейта

«А над собой не работаете! Будьте умнее и не уподобляйтесь другим!», - отметил любимый супруг Александры.

«Неожиданно.. Я была о тебе лучшего мнения!», «Йось, беги от Сашки! Ты ведь раньше таким добрым был, хорошим, а сейчас.. Злой какой-то, нервный..», - продолжают писать в Сети.



