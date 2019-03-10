Иосиф Оганесян попытался унизить подписчицу по фото, защищая Сашу Черно от хейта
Избранник Александры Черно – Иосиф Оганесян в очередной раз поспешил заступиться за свою возлюбленную.
Наш портал уже писал о том, что участник реалити-шоу «Дом-2» считанные часы назад опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографию, которую в пух и прах раскритиковали пользователи Сети, а все потому, что на снимке Иосиф лежит на оголенном животе Александры.
Сейчас же выяснилось, что очередная критика в адрес Черно стала «последней каплей» для Оганесяна, и он решил последовать примеру своей жены, пытаясь унизить обидчиков прямо в личном микроблоге.
Иосиф разместил в Stories снимок одной из подписчицы, под которым попросил «многоуважаемых» читателей, прежде чем «поливать» его семью «грязью», посмотреть на себя в зеркало.
Также Оганесян подчеркнул, что они с Черно хорошо знают свои «косяки», поэтому просит то и дело не «потыкать» им ими.
По мнению интернет-пользователей, Иосиф неспроста последовал примеру Саши и попытался унизить подписчицу. Фолловеры убеждены, что именно Черно так повлияла на Оганесяна.
К слову, даже после многочисленных просьб поклонников, Оганесян не стал удалят Stories с фотографией подписчицы.
Наш портал уже писал о том, что участник реалити-шоу «Дом-2» считанные часы назад опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографию, которую в пух и прах раскритиковали пользователи Сети, а все потому, что на снимке Иосиф лежит на оголенном животе Александры.
Сейчас же выяснилось, что очередная критика в адрес Черно стала «последней каплей» для Оганесяна, и он решил последовать примеру своей жены, пытаясь унизить обидчиков прямо в личном микроблоге.
Иосиф разместил в Stories снимок одной из подписчицы, под которым попросил «многоуважаемых» читателей, прежде чем «поливать» его семью «грязью», посмотреть на себя в зеркало.
Также Оганесян подчеркнул, что они с Черно хорошо знают свои «косяки», поэтому просит то и дело не «потыкать» им ими.
«А над собой не работаете! Будьте умнее и не уподобляйтесь другим!», - отметил любимый супруг Александры.
По мнению интернет-пользователей, Иосиф неспроста последовал примеру Саши и попытался унизить подписчицу. Фолловеры убеждены, что именно Черно так повлияла на Оганесяна.
«Неожиданно.. Я была о тебе лучшего мнения!», «Йось, беги от Сашки! Ты ведь раньше таким добрым был, хорошим, а сейчас.. Злой какой-то, нервный..», - продолжают писать в Сети.
К слову, даже после многочисленных просьб поклонников, Оганесян не стал удалят Stories с фотографией подписчицы.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:54