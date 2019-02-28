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Анна Бузова открыла свой салон красоты

Сестра ведущей «Дома-2» Анна Бузова открыла свой салон красоты, из которого, с её слов, каждый клиент будет уходить счастливым. Родственница известной певицы привлекла внимание публики ещё и тем, что она не просила Ольгу Бузову прорекламировать свою студию у себя в профиле, а хочет сделать всё сама.

Анна Бузова открыла свой салон красоты


Анна Бузова сегодня поделилась с подписчиками в Instagram приятными переживаниями и радостью от того, что наконец открыла свой салон красоты. Долгое время сестра звезды «Дома-2» жила с этой идеей, перебирала наиболее лучшие и правильные варианты расположения студии, дизайна, а также организации рабочего процесса мастеров.

Анна Бузова открыла свой салон красоты


Кроме того, Анна Бузова акцентировала внимание подписчиков на том, что поставила перед собой важную цель — добиться расположения каждого клиента, а также вызвать у него желание обязательно вернуться именно в её салон красоты. Фанаты поздравили девушку с исполнением её давней мечты и похвалили за сильный характер и самостоятельность, ведь та не пытается прославиться за счёт звёздной сестры.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:50

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