Анна Бузова открыла свой салон красоты





Анна Бузова сегодня поделилась с подписчиками в Instagram приятными переживаниями и радостью от того, что наконец открыла свой салон красоты. Долгое время сестра звезды «Дома-2» жила с этой идеей, перебирала наиболее лучшие и правильные варианты расположения студии, дизайна, а также организации рабочего процесса мастеров.Кроме того, Анна Бузова акцентировала внимание подписчиков на том, что поставила перед собой важную цель — добиться расположения каждого клиента, а также вызвать у него желание обязательно вернуться именно в её салон красоты. Фанаты поздравили девушку с исполнением её давней мечты и похвалили за сильный характер и самостоятельность, ведь та не пытается прославиться за счёт звёздной сестры.