Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей
Поклонники критикуют Ксению Бородину из-за того, что она подбирает для своих дочерей «бабушкины» наряды. Такой вывод фолловеры сделали после очередной публикации звезды «Дома-2» с Таиланда, где вся семья отправилась покататься на яхте.
Ксения Бородина, как видно по её снимкам в Instagram, во время отдыха не отказывает себе ни в чём, но фанатов беспокоит то, как чувствуют себя рядом со звёздной матерью её дети. Многие раскритиковали ведущую «Дома-2», увидев, в каких наряды она облачила своих дочерей для прогулки на яхте.
В комментариях к снимку пользователи поинтересовались у Ксении Бородиной, почему она, будучи столь обеспеченной и модной личностью, не сильно беспокоится о внешнем виде Маруси и Теоны, которых одела в мешковатые сарафаны с рюшами, больше напоминающими «бабушкины» наряды из времён СССР.
К слову, нашлись и те, кто поддержал выбор ведущей, отметив, что идея наряжать девочек в одинаковые костюмы им очень даже нравится. Также фанаты похвалили подросшую Марусю, которой скоро уже исполнится 9 лет, отметив, что она с каждым годом становится более женственной и утончённой.
Ксения Бородина, как видно по её снимкам в Instagram, во время отдыха не отказывает себе ни в чём, но фанатов беспокоит то, как чувствуют себя рядом со звёздной матерью её дети. Многие раскритиковали ведущую «Дома-2», увидев, в каких наряды она облачила своих дочерей для прогулки на яхте.
В комментариях к снимку пользователи поинтересовались у Ксении Бородиной, почему она, будучи столь обеспеченной и модной личностью, не сильно беспокоится о внешнем виде Маруси и Теоны, которых одела в мешковатые сарафаны с рюшами, больше напоминающими «бабушкины» наряды из времён СССР.
К слову, нашлись и те, кто поддержал выбор ведущей, отметив, что идея наряжать девочек в одинаковые костюмы им очень даже нравится. Также фанаты похвалили подросшую Марусю, которой скоро уже исполнится 9 лет, отметив, что она с каждым годом становится более женственной и утончённой.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:45