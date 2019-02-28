Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей





Ксения Бородина, как видно по её снимкам в Instagram, во время отдыха не отказывает себе ни в чём, но фанатов беспокоит то, как чувствуют себя рядом со звёздной матерью её дети. Многие раскритиковали ведущую «Дома-2», увидев, в каких наряды она облачила своих дочерей для прогулки на яхте.В комментариях к снимку пользователи поинтересовались у Ксении Бородиной, почему она, будучи столь обеспеченной и модной личностью, не сильно беспокоится о внешнем виде Маруси и Теоны, которых одела в мешковатые сарафаны с рюшами, больше напоминающими «бабушкины» наряды из времён СССР.К слову, нашлись и те, кто поддержал выбор ведущей, отметив, что идея наряжать девочек в одинаковые костюмы им очень даже нравится. Также фанаты похвалили подросшую Марусю, которой скоро уже исполнится 9 лет, отметив, что она с каждым годом становится более женственной и утончённой.