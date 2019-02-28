АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей

Поклонники критикуют Ксению Бородину из-за того, что она подбирает для своих дочерей «бабушкины» наряды. Такой вывод фолловеры сделали после очередной публикации звезды «Дома-2» с Таиланда, где вся семья отправилась покататься на яхте.

Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей


Ксения Бородина, как видно по её снимкам в Instagram, во время отдыха не отказывает себе ни в чём, но фанатов беспокоит то, как чувствуют себя рядом со звёздной матерью её дети. Многие раскритиковали ведущую «Дома-2», увидев, в каких наряды она облачила своих дочерей для прогулки на яхте.

Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей


В комментариях к снимку пользователи поинтересовались у Ксении Бородиной, почему она, будучи столь обеспеченной и модной личностью, не сильно беспокоится о внешнем виде Маруси и Теоны, которых одела в мешковатые сарафаны с рюшами, больше напоминающими «бабушкины» наряды из времён СССР.

Ксению Бородину критикуют за «бабушкины» наряды для дочерей


К слову, нашлись и те, кто поддержал выбор ведущей, отметив, что идея наряжать девочек в одинаковые костюмы им очень даже нравится. Также фанаты похвалили подросшую Марусю, которой скоро уже исполнится 9 лет, отметив, что она с каждым годом становится более женственной и утончённой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Олег Майами намекнул на состоявшийся
Geely в 2019 году представит на рынке
Гоген Солнцев закатывает жене скандалы
Либерж Кпадону отказалась от работы в
Милана Тюльпанова хочет семью, но
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Владимир Пресняков обижается на
Ученые рассказали о воздействии секса
«Эгоистка» Ольги Бузовой стала
Samsung Galaxy A90 получит выдвижную
Ольга Серябкина в Instagram начала
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Просмотреть все новости