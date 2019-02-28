Алена Водонаева и Гуф спровоцировали разговоры о возможном романе
Звезда телестройки «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз оказалась в центре громкого скандала.
Не секрет, что на днях рэпер Гуф дал понять фанатам, что совсем скоро может воссоединиться с бывшей избранницей Кети Топурией. На снимке, который опубликовал артист, он запечатлен с девушкой, однако лица пассии не видно.
Многие читатели были уверены, что на фотографии изображена Топурия, однако они ошиблись. Сначала сама Кети оставила в личном микроблоге комментарий, в котором заявила, что больше никогда не будет с Гуфом, а чуть позже и Водонаева намекнула, что ее связывают с музыкантом ничуть не дружеские отношения.
Алена разместила в своем инста-блоге видеоролик, из которого становиться понятно, что телезнаменитость ездит в машине только под музыку Гуфа. В подписи к записи Водонаева заявляет, что ей очень спокойно на душе.
Примечательным является и тот момент, что Гуф практически сразу же перепостил Stories Водонаевой к себе на страничку. Несмотря на то, что исполнитель удалил снимок с обнаженной девушкой, некоторые фолловеры успели сделать скрин и распространили его по Сети, поэтому читатели тут же вспомнили о родинке и незнакомой пассии Долматова.
К слову, злосчастная родинка есть и у Водонаевой, к тому же выдающаяся грудь на фотографии явно принадлежит Алене, пишет vokrug.tv.
Не секрет, что на днях рэпер Гуф дал понять фанатам, что совсем скоро может воссоединиться с бывшей избранницей Кети Топурией. На снимке, который опубликовал артист, он запечатлен с девушкой, однако лица пассии не видно.
Многие читатели были уверены, что на фотографии изображена Топурия, однако они ошиблись. Сначала сама Кети оставила в личном микроблоге комментарий, в котором заявила, что больше никогда не будет с Гуфом, а чуть позже и Водонаева намекнула, что ее связывают с музыкантом ничуть не дружеские отношения.
Алена разместила в своем инста-блоге видеоролик, из которого становиться понятно, что телезнаменитость ездит в машине только под музыку Гуфа. В подписи к записи Водонаева заявляет, что ей очень спокойно на душе.
«До вечера», - обратилась бывшая участница «Дома-2» к Долматову.
Примечательным является и тот момент, что Гуф практически сразу же перепостил Stories Водонаевой к себе на страничку. Несмотря на то, что исполнитель удалил снимок с обнаженной девушкой, некоторые фолловеры успели сделать скрин и распространили его по Сети, поэтому читатели тут же вспомнили о родинке и незнакомой пассии Долматова.
К слову, злосчастная родинка есть и у Водонаевой, к тому же выдающаяся грудь на фотографии явно принадлежит Алене, пишет vokrug.tv.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:40