АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Алена Водонаева и Гуф спровоцировали разговоры о возможном романе

Звезда телестройки «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз оказалась в центре громкого скандала.

Алена Водонаева и Гуф спровоцировали разговоры о возможном романе

Не секрет, что на днях рэпер Гуф дал понять фанатам, что совсем скоро может воссоединиться с бывшей избранницей Кети Топурией. На снимке, который опубликовал артист, он запечатлен с девушкой, однако лица пассии не видно.

Многие читатели были уверены, что на фотографии изображена Топурия, однако они ошиблись. Сначала сама Кети оставила в личном микроблоге комментарий, в котором заявила, что больше никогда не будет с Гуфом, а чуть позже и Водонаева намекнула, что ее связывают с музыкантом ничуть не дружеские отношения.

Алена разместила в своем инста-блоге видеоролик, из которого становиться понятно, что телезнаменитость ездит в машине только под музыку Гуфа. В подписи к записи Водонаева заявляет, что ей очень спокойно на душе.

Алена Водонаева и Гуф спровоцировали разговоры о возможном романе

«До вечера», - обратилась бывшая участница «Дома-2» к Долматову.

Примечательным является и тот момент, что Гуф практически сразу же перепостил Stories Водонаевой к себе на страничку. Несмотря на то, что исполнитель удалил снимок с обнаженной девушкой, некоторые фолловеры успели сделать скрин и распространили его по Сети, поэтому читатели тут же вспомнили о родинке и незнакомой пассии Долматова.

К слову, злосчастная родинка есть и у Водонаевой, к тому же выдающаяся грудь на фотографии явно принадлежит Алене, пишет vokrug.tv.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Олег Майами намекнул на состоявшийся
Geely в 2019 году представит на рынке
Гоген Солнцев закатывает жене скандалы
Либерж Кпадону отказалась от работы в
Милана Тюльпанова хочет семью, но
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Владимир Пресняков обижается на
Ученые рассказали о воздействии секса
«Эгоистка» Ольги Бузовой стала
Samsung Galaxy A90 получит выдвижную
Ольга Серябкина в Instagram начала
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Просмотреть все новости