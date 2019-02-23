Рустам Солнцев: Андрей Черкасов стал ведущим «Дома-2» из-за предрассудков руководства





Рустам Солнцев через много лет после своего участия в «Доме-2» снова заговорил о старых обидах, в особенности о том, что так и не стал ведущим проекта, хотя руководство обещало ему этот пост «раз 5 точно». Сейчас шоумен заявляет, что тогда Алексей Михайловский просто побоялся назначать его на должность из-за предрассудков. Солнцев считает, что выбрав ведущими Влада Кадони и Андрея Черкасова, руководство лишний раз подтвердило свой страх, ведь шоумен всегда был ярким участником проекта и смог бы затмить своей харизмой даже самого Михайловского.Судя по тому, как часто экс-проектант обсуждает темы и личностей, связанных с «Домом-2», многие фанаты делают вывод, что Рустам Солнцев всё ещё тоскует по времени, проведённому на периметре.