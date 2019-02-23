Рустам Солнцев: Андрей Черкасов стал ведущим «Дома-2» из-за предрассудков руководства
Рустам Солнцев высказал мнение, что Андрей Черкасов стал ведущим «Дома-2» исключительно из-за предрассудков руководства телестройки. Со слов шоумена, бывший главный продюсер Алексей Михайловский просто боялся брать на пост его самого, ведь он мог затмить того своей харизмой.
Рустам Солнцев через много лет после своего участия в «Доме-2» снова заговорил о старых обидах, в особенности о том, что так и не стал ведущим проекта, хотя руководство обещало ему этот пост «раз 5 точно». Сейчас шоумен заявляет, что тогда Алексей Михайловский просто побоялся назначать его на должность из-за предрассудков. Солнцев считает, что выбрав ведущими Влада Кадони и Андрея Черкасова, руководство лишний раз подтвердило свой страх, ведь шоумен всегда был ярким участником проекта и смог бы затмить своей харизмой даже самого Михайловского.
Судя по тому, как часто экс-проектант обсуждает темы и личностей, связанных с «Домом-2», многие фанаты делают вывод, что Рустам Солнцев всё ещё тоскует по времени, проведённому на периметре.
Рустам Солнцев через много лет после своего участия в «Доме-2» снова заговорил о старых обидах, в особенности о том, что так и не стал ведущим проекта, хотя руководство обещало ему этот пост «раз 5 точно». Сейчас шоумен заявляет, что тогда Алексей Михайловский просто побоялся назначать его на должность из-за предрассудков. Солнцев считает, что выбрав ведущими Влада Кадони и Андрея Черкасова, руководство лишний раз подтвердило свой страх, ведь шоумен всегда был ярким участником проекта и смог бы затмить своей харизмой даже самого Михайловского.
Судя по тому, как часто экс-проектант обсуждает темы и личностей, связанных с «Домом-2», многие фанаты делают вывод, что Рустам Солнцев всё ещё тоскует по времени, проведённому на периметре.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:37