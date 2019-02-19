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Вскоре после разрыва с четвертым мужем звезда «Дома-2» Елена Беркова показала нового избранника

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова продемонстрировала подписчикам своего нового возлюбленного.

Не секрет, что всего несколько месяцев назад Беркова официально развелась со своим четвертым супругом, однако уже сейчас Елена наслаждается незабываемым отпуском с новым бойфрендом – Максимом Лапиным.

Вскоре после разрыва с четвертым мужем звезда «Дома-2» Елена Беркова показала нового избранника

Известно, что четвертому мужу телезнаменитости – 42-летнему Андрею Стоянову довольно тяжело далось расставание с избранницей. Мужчина верил, что именно с Берковой у него получиться создать крепкий и продолжительный союз, однако чуда не произошло, ведь спустя год супруги развелись.

В свою очередь на Елену разрыв с Андреем никак не повлиял. Девушка не страдает и уже даже обзавелась новым кавалером, которого поспешила показать поклонникам. Выяснилось, что на данный момент Беркова с Лапиным отдыхают в Таиланде, откуда и делятся с фолловерами новыми фотографиями, видеозаписями и Stories.

Вскоре после разрыва с четвертым мужем звезда «Дома-2» Елена Беркова показала нового избранника

Считанные часы назад Беркова разместила у себя на страничке в Instagram серию снимков, на которых и показала своего нового избранника. Им оказался популярный бизнесмен из Санкт-Петербурга, который является владельцем сети интим-магазинов под названием «Розовый Кролик».

К слову, читатели пока не спешат говорить о том, чем могут закончиться отношения Елены и Максима. По их мнению, и этот роман может закончиться браком.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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