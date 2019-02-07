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В Интернете появилась информация о родах Алены Савкиной

В социальных сетях появилась информация, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) уже стала мамой.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, молодая мамочка врет, что до сих пор не родила.

В Интернете появилась информация о родах Алены Савкиной

Не секрет, что телезрители реалити-шоу «Дом-2» с нетерпением ждут того дня, когда Рапунцель-младшая официально объявит о том, что стала мамой. Нужно сказать, что по Сети уже примерно неделю ходят слухи о том, что длинноволосая красавица давным-давно родила, но из-за строгих условий руководства проекта вынуждена это скрывать.

Более того, Алену очень злит тот момент, что каждый день ее буквально закидывают комментариями и сообщениями, в которых каждый из фолловеров спешит узнать, родила она или еще нет. Уже несколько раз Савкина публиковала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявляла, что как только малыш появится на свет, она сразу же об этом сообщит всем и каждому.

В Интернете появилась информация о родах Алены Савкиной

Что бы там ни было, но читатели уже отыскали в социальной сети доказательства того, что Рапунцель-младшая уже родила. К примеру, родительница Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна на днях выходила в прямой эфир, в котором заявила, что знает от своей дочери, что Алена уже стала мамой и даже назвала дату родов.

По словам Африкантовой-старшей, бывшая возлюбленная Ильи Яббарова стала мамой еще 30 января просто скрывает это. Татьяна Владимировна отметила, что делает это Алена только потому, что подписала с администрацией «Дома-2» строгий контракт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22

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