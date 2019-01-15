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Младшая дочь Ксении Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз поспешила ответить на самые интересующие ее поклонников вопросы.

Телезнаменитость решила рассказать, как между собой ладят две ее наследницы – 9 летняя Маруся и 3-летняя Теона. Не секрет, что Ксения является мамой двух прекрасных девочек, каждая из которых очень похожа на свою звездную маму.

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Однако, оказывается, что Маруся и Теона не всегда очень хорошо ладят между собой, вместе играются и решают различные развивающие задачки. А все потому, что маленькая Курбановна время от времени жалуется своей родительнице на то, что ей не хватает внимания со стороны своей мамы.

Недавно одна из подписчиц Бородиной, поинтересовалась у ведущей реалити-шоу «Дом-2», ревнует ли Тея свою маму к Марусе. Нужно сказать, что Ксения довольно быстро ответила. Звезда написала, что эпизодически у 3-летней малышки проскакивают нотки ревности, однако это является очень редким явлением.

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Отметим, что многие интернет-пользователи отреагировали на ответ Бородиной. Некоторые заявили, что Ксения сама виновата в этом, ведь попросту «залюбила» Теону, поэтому она превратилась не просто в избалованного ребенка, но и в невероятно жадную девочку, не готовую делить любовь мамы даже с родной сестрой.

«Бородина, Вы сами в этом виноваты! Только я до сих пор не могу понять, почему к Марусе Вы относитесь так строго? Она же тоже Ваша дочь! Разве она не заслуживает Вашей ласки и любви?», - спросила у Ксении одна из ее подписчиц.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

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