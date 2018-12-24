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Сергей Шнуров в Instagram отреагировал на запись Ксении Собчак

Известный солист музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на недавнюю публикацию скандальной знаменитости Ксении Собчак.

Наш ресурс уже сообщал о том, что в прошедшие выходные супруга популярного российского актера Максима Виторгана разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором поспешила дать своим подписчикам несколько советов.

Сергей Шнуров в Instagram отреагировал на запись Ксении Собчак

Эту публикацию многие интернет-пользователи, СМИ и даже некоторые коллеги Собчак связали со слухами о том, что Ксения изменила мужу, поэтому они разводятся. Тем временем в личном микроблоге Шнурова появилось довольно неожиданное стихотворение на тему поведения кое-каких «медиаперсон».

По словам Сергея, некоторые знаменитости сами выставляют свою личную жизнь «под свет софитов», а потом негодуют, почему же публика обсуждает их и распространяет по социальным сетям различные слухи.

Сергей Шнуров в Instagram отреагировал на запись Ксении Собчак

Невзирая на то, что музыкант не стал называть имен тех звезд, которым посвятил свою публикацию, многие фолловеры да и сама Собчак поняли на кого намекал Шнуров. Ксения, спустя несколько часов после поста Сергея, ответила ему тоже в стихотворной форме и даже упомянула имя певца, а читатели один за другим принялись поддерживать артиста, указывая на то, что он все правильно подметил.

«Да уж..Разочаровала меня Собчак! А я за нее голосовала на выборах! А Вы, Сергей, все правильно написали! Не нужно выносить свою частную жизнь на публику, чтобы ее потом не обсуждали!» - прокомментировала одна из подписчиц Шнурова его свежую запись.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:51

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