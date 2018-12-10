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«Домой к детям»: Киркоров и Лорак сфотографировались в самолете

В Instagram-профиле Филиппа Киркорова появился селфи-снимок, сделанный на борту самолета. Артист сфотографировался с Ани Лорак на пути «домой к детям».
«Домой к детям»: Киркоров и Лорак сфотографировались в самолете

Как объяснил Киркоров, они с коллегой возвращаются в Москву из Минска, где состоялся «Золотой граммофон». Судя по фото, знаменитости, немного уставшие, но со счастливыми улыбками, сидели на соседних креслах. «Сделали с Каролиной доброе дело, - написал певец. - Теперь к детям».
«Домой к детям»: Киркоров и Лорак сфотографировались в самолете

Поклонники знают о дружеских отношениях Киркорова и Лорак, однако многие видят их как пару и мечтают, что когда-нибудь дружба между ними перерастет в нечто большее. Подписчики пожелали артистам счастливого пути. Некоторые отметили, что звезды отлично смотрятся вместе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:06

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