Полина Гагарина рассмешила фанатов «неудачным» фото в Instagram
Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram о своем напряженном предновогоднем графике и показала «неудачную» фотографию со съемок клипа к композиции «Меланхолия». Фанатов рассмешило странное выражение лица певицы, «застывшей в образе».
Такими эмоциями, как призналась знаменитость, она встретила слова режиссера об окончании работы над роликом. Гагарина скорчила гримасу: удивленно приподняла бровь, выпучила глаза и странно выпятила губы. Артистка не постыдилась выставить напоказ свой «неудачный» снимок и с юмором заявила, что на тот момент находилась в «образе».
Кроме фотографии, рассмешившей фанатов, в своем Instagram-аккаунте Гагарина продемонстрировала фото, где предстала во всей красе. Звезда позировала на фоне новогодней елки в блестящем золотистом мини-платье и открытых босоножках на шпильке. Подписчики засыпали певицу комплиментами, отметив ее изящество и сексуальность.
Такими эмоциями, как призналась знаменитость, она встретила слова режиссера об окончании работы над роликом. Гагарина скорчила гримасу: удивленно приподняла бровь, выпучила глаза и странно выпятила губы. Артистка не постыдилась выставить напоказ свой «неудачный» снимок и с юмором заявила, что на тот момент находилась в «образе».
Кроме фотографии, рассмешившей фанатов, в своем Instagram-аккаунте Гагарина продемонстрировала фото, где предстала во всей красе. Звезда позировала на фоне новогодней елки в блестящем золотистом мини-платье и открытых босоножках на шпильке. Подписчики засыпали певицу комплиментами, отметив ее изящество и сексуальность.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:26