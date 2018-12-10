Полина Гагарина рассмешила фанатов «неудачным» фото в Instagram

Такими эмоциями, как призналась знаменитость, она встретила слова режиссера об окончании работы над роликом. Гагарина скорчила гримасу: удивленно приподняла бровь, выпучила глаза и странно выпятила губы. Артистка не постыдилась выставить напоказ свой «неудачный» снимок и с юмором заявила, что на тот момент находилась в «образе».Кроме фотографии, рассмешившей фанатов, в своем Instagram-аккаунте Гагарина продемонстрировала фото, где предстала во всей красе. Звезда позировала на фоне новогодней елки в блестящем золотистом мини-платье и открытых босоножках на шпильке. Подписчики засыпали певицу комплиментами, отметив ее изящество и сексуальность.