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Ксения Собчак «втянула» Бориса Корчевникова в гнусный скандал

Скандально-известная телеведущая Ксения Собчак переполошила фанаток популярного актера и ведущего телепрограммы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Из-за ее непонятных намеков в Сети начался настоящий скандал.

А все началось с того, что на официальной страничке телеканала «Россия 1» в Twitter появился новый пост, в котором был анонсированный свежий выпуск передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Ксения Собчак «втянула» Бориса Корчевникова в гнусный скандал

В публикации телеканала отмечалось, что Корчевников несмотря на то, что является одним из самых завидных российских холостяков, чуть не передумал искать ту «единственную», с которой сможет создать крепкую семью и обзавестись наследниками. А все из-за непростой жизненной истории известного актера Дмитрия Щербина.

«Покажите все своим холостым друзьям и проверьте их реакцию» -подчеркивается в посте.

На публикацию практически сразу же отреагировала бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, которая в своем Telegram-канале задала довольно провокационный вопрос. Телезнаменитость поинтересовалась, собирался ли Борис до этого выпуска и вовсе жениться?

Ксения Собчак «втянула» Бориса Корчевникова в гнусный скандал

«Хах. Можно еще Мише Прохору показать» - пишет Собчак.

Отметим, что мало кто из пользователей Сети понял, на что же намекает Ксения, поэтому сначала многие попросту не обратили внимания на этот гнусный выпад бывшего кандидата в президенты России 2018. Впрочем, уже сегодня Telegram-канал «Двойная сплошная» решил пояснить, что скандальная журналистка «устроила аутинг Бориса Корчевникова», а если быть точнее раскрыла его нетрадиционную ориентацию.

К слову, администрация канала подметила, что Собчак не впервые проделывает похожие пакости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10

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