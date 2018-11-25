Участник «Битвы экстрасенсов» Григорий Кузнецов заявил, что к гибели Мэрилин Монро причастна Жаклин Кеннеди





Вчера, 24 ноября, в эфир телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск передачи «Битва экстрасенсов», который был посвящен смерти Мэрилин Монро.Григорию Кузнецову, как и другим его коллегам, нужно было изучить фотографии и рассказать об энергетике человека, изображенного на них. Ясновидящий заявил, что перед смертью у Мэрилин были отношения с влиятельным лицом, который косвенно причастен к ее кончине.По словам Григория, истиной причиной смерти Монро является супруга главы Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди – Жаклин Кеннеди. Оказывается, что во время празднования юбилея президента США Мэрилин вызывающе поздравила Кеннеди с его 45-летием.Актриса и модель исполнила композицию «Happy Birthday» в таком тоне, что жена главы Америки восприняла это как унижение ее достоинства. Это торжество закончилось большим скандалом, в котором активно принимала участие непосредственно Жаклин Кеннеди.Кузнецов убежден, что именно Жаклин заказала «убрать» Мэрилин. Если вспомнить те времена, то супруга президента США даже связывалась со студией «Paramount» и без особого труда убедила оставить актрису без работы.Также Григорий добавил, что Жаклин Кеннеди не своими руками убивала Мэрилин Монро, но повлияла на то, чтобы это сделали за нее.Стоит напомнить, что по официальным данным Монро умерла от передозировки снотворными в 1962 году. Однако до сих пор ее смерть таит много секретов и вопросов.