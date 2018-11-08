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Появилась петиция с требованием расторгнуть брак 37-летнего Гогена Солнцева с 63-летней Екатериной Терешкович

Появилась петиция с требованием расторгнуть брак 37-летнего Гогена Солнцева с 63-летней Екатериной Терешкович. Автор требований, некая Валентина Александровна, настаивает запретить браки людей с разницей в возрасте больше десяти лет.

Несколько часов назад выяснилось, что счастливый брак Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович находится в опасности. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» разместил у себя на страничке в Instagram скрин петиции, которую опубликовали на портале Change.org.

Появилась петиция с требованием расторгнуть брак 37-летнего Гогена Солнцева с 63-летней Екатериной Терешкович

Это прошение некая Валентина Александровна адресовала Государственной Думе, Комитету по делам семьи и детства, Совету Федерации и даже президенту России – Владимиру Путину.

«Требую законодательно запретить подобные браки на территории РФ. Гогена Солнцева и его так называемую «супругу» развести принудительно через суд», - заявляет Валентина Александровна.

По мнению женщины, Гоген и Екатерина позорят не только себя, но и всю Россию, поэтому требует запретить браки, где один из супругов старше другого на десять лет и больше. Также Валентина Александровна настаивает на том, чтобы все подобные союзы, которые были узаконены ранее, были в срочном порядке аннулированы через суд.

«Это будет уроком для других таких фальшивых пар, что любовь – это светлое чувство, а не продажность на публику», - подчеркнула женщина.


Появилась петиция с требованием расторгнуть брак 37-летнего Гогена Солнцева с 63-летней Екатериной Терешкович

На момент написания данной статьи петицию о принудительном расторжении брака Гогена и Терешкович подписало больше пятнадцати человек. Некоторые из них даже оставили комментарии, в которых они объяснили причину своего поступка.

К примеру, некая Дана заявила, что Солнцев слишком красивый для Терешкович, а Мария написала, что ей просто не нравится Екатерина, и она сама желает быть супругой Гогена. Только вот самого шоумена данная петиция не на шутку разозлила. У себя в микроблоге экс-участник «Дома-2» назвал Валентину Александровну и всех людей, которые поддержали ее требование – «больными людьми», нуждающимися в срочном лечении.

К слову, в последнее время между Гогеном Солнцевым и Екатериной Терешкович довольно часто возникают скандалы, которые в итоге довольно активно обсуждаются в Сети. Интернет-пользователи по-прежнему убеждены в том, что эта эпатажная парочка за счет своего союза продолжает только пиариться и любви на самом деле между ними никакой нет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26

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