Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь «с пеной у рта» спорит о том, как хорошо иметь детей

«..Я спорю буквально с пеной у рта, что пока нет наследников, ты в принципе не знаешь, что такое настоящее счастье, ведь деть являются стимулом быть лучше!» - заявила Дарья Пынзарь в личном инста-блоге.

Не секрет, что в отличие от многих других участников прославленной телестройки «Дом-2», которые давным-давно покинули реалити-шоу, Дарья Пынзарь никогда не мечтала об успешной карьере в российском шоу-бизнесе. Вместо этого обворожительная блондинка решила целиком и полностью посвятить себя воспитанию двоих наследников. В свою очередь, вопросы безбедной жизни Даша переложила на своего любимого супруга Сергея.Тем не менее, Дарья никогда не считала себя домашней курицей-наседкой. В отличие от многочисленных своих знакомых и даже близких подруг звезда «Дома-2» уверена, что сыновья сделали ее не только лучше, но и стали для нее тем стимулом, который помогает блондинке в тех или иных свершениях. Более того, по словам Пынзарь, все ее достижения и победы еще впереди.Как стало известно, все высказывания на тему того, что карьеру нужно стоить в молодые годы, пока на твои плечи еще легла такая серьезная ответственность, как дети, Дарью Пынзарь неимоверно злят. Блондинка не единожды заявляла, что воспринимает темы наследников в штыки, поэтому готова всегда и при любых обстоятельствах буквально «с пеной у рта» доказывать всем и каждому свою правду.По словам бывшей участницы «Дома-2», она очень гордится тем фактом, что является молодой, здоровой и счастливой мамочкой двух прекрасных будущих настоящих мужчин. Заметим, что многочисленные подписчики Дарьи согласились с высказываниями своей любимицы. Один за другим они принялись отмечать, что блондинке есть чем гордиться уже сегодня.