На сайте эскорт-услуг обнаружили старую страничку супруги экс-мужа Ольги Бузовой

«Костенко и Тарасов друг друга нашли! Мне вот очень интересно теперь стало, а не на заказе ли они познакомились? Вот Бузовой радости то сейчас!», «Все это чепуха! Не могла Настя заниматься такими вещими! Ну не верю я!», «Ой, та понятно, что Костенко тоже не лыком шита, поэтому кто знает, кто знает, чем она там раньше занималась!» - продолжают писать в Сети.

На днях у верных фанатов прославленной поющей теледивы Ольги Бузовой случился повод для радости. На портале эскорт-услуг обнаружили страничку 24-летней Анастасии Костенко, только там она зарегистрирована под другим именем. Дата профиля относится к тому сроку, когда футболист московского клуба «Локомотив» еще состоял в законных отношениях с телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2», а его роман с молоденькой ростовчанкой только начинался.24-летняя супруга Тарасова отказалась как-либо объяснять компромат, который уже облетел практически все социальные сети. Тем не менее, защитники Анастасии пытаются всеми возможными способами обелить репутацию своей любимицы. Некоторые поклонники модели объясняют обнародованную нелицеприятную информацию о Костенко тем, что на самом деле к публикации данной анкеты причастны как раз фанаты Ольги Бузовой.По словам покровителей молодой мамочки, Анастасия отказывается как-то прокомментировать обнаруженную анкету только из-за того, что не хочет вестись на провокации 32-летней телезнаменитости. Впрочем, объяснить факт того, как профиль Костенко оказался на сайте эскорт-услуг, фанатам модели до сих пор так и не удалось.В свою очередь Ольга Бузова пока ни как не отреагировала на обнародованный компромат на нынешнюю супругу экс-мужа. Только вот многие интернет-пользователи продолжают вдоволь веселиться над этой ситуацией. По соцсетям уже начали гулять различные шуточки о Таракостиках, которые, по мнению некоторых фолловеров, отыскали друг друга. Заметим, что преданным фанатам Анастасии Костенко сейчас приходится нелегко, ведь они по-прежнему пытаются доказать всем пользователям Сети, что в историю с анкетой на портале эскорт-услуг не стоит верить.