«Дочь не поняла, кто этот дядя!»: Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен назвала условия для отказала от задолженности Александра Задойнова по алиментам

«Даже не знаю, как начать, непонимание... унизительное чувство... Я устала, от грязи, сплетен... многие, с кем я общаюсь, наверное, сейчас сильно удивятся, прочитав этот пост... я молчала: просто не люблю грузить моими проблемами! 3 года, как мы поставили точку с отцом Александры, а эпопея продолжается... Ложь вокруг, пресинг меня фанатами и его желание быть хорошим для поклонников, - вот они приоритеты жизни у Александра Задойнова... Наконец, все станет известно! Саша, тебя ищет прокуратура!!! Хватит отсиживаться в других городах, прятаться от властей! Спрятал машину, прячешься сам, лишь бы не платить алименты. Для кого ты играешь роль «хорошего»? Хватит быть в позиции страуса! Хотите знать как обстоят дела? Человек не участвует в жизни ребёнка (никак) ни звонков, ни смс, ни помощи, ни интереса. Встреча раз в год исключительно для фото и видео для социальных сетей - это единственное, что вызывает у него интерес!..», - написала бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» в личном инста-блоге.

«..Александр может говорить много и при этом делать грустные глаза...Рассказывать, что он помогает и я не даю видеться! 2 сентября 2017 была встреча на два часа (он был ПРОЕЗДОМ с Настей), (я три раза садилась с ним за стол переговоров верила, что он будет приезжать , звонить и помогать Сашуле, все ложь!). Звонки: 18 декабря 2017 и 13 августа 2018 (нормальный интервал? Больше на связь с нами не выходил). Более того... 18 декабря 2017 желание видеть Сашку не было бескорыстным (день рождение? Да не тут то было!), (спасибо, что мне позвонили с Площадки «Дом-2» и предупредили, что Александр пообещал привести ребёнка на съемку Нового Года (со мной этот вопрос не обсуждался и это было удивление)!!! Сашуле мы праздновали день рождения в «Времена года» , я пригласила Александра приехать поздравить, но он сославшись на занятость не появился..», - продолжила Элина Камирен.

«..После этого последний раз встреча в июле 2018 в Сочи (когда Александр приезжал на футбольный матч) попутно решил заехать в садик с видео камерой (что б сделать видео отчёт для вас подписчиков) , но не удалось, флэшку я забрала. Сашуля не узнала и сказала его, что у неё есть мамика и бабика! Все просто: судить нужно не по словам, а по поступкам, участию... а этого нет! В последнюю встречу дочь не поняла: кто этот дядя... она его не знает. Я, как большинство женщин в нашей стране, самостоятельно воспитываю ребёнка (Мамочка, спасибо тебе, родная, за твою помощь и поддержку), хочу ей лучшего: хорошего детства, правильно сформированного понятия: какое должно быть отношение мужчины/папы к ней, стабильной психики. Во избежание искаженной информации в прессе пишу этот пост. Прошу не дергать мою семью. Мой представитель в прессе, мой друг Георгий Иващенко. Адвокат Сергей Жорин», - сделала заключение экс-звезда «Дома-2».

«Хочу сказать спасибо, за поддержку мои девочки! Сколько же историй, сколько сильный, красивых, замечательных мам! Хочу, что бы вы каждая, были счастливы! Но для понимания ситуации в моем случае, необходимо написать некоторые вводные... Начнём с того, что Александр Задойнов мне не муж и ни когда им не был. Давайте вам поведаю как было дело... Действительно беременность была не запланированной. Решение родить ребёнка было МОИМ и не было ни каких сомнений. Мы с Александром партнеры по шоу (ему нужно было закрывать долги (около двух миллионов рублей), мне наработать медиа будучи беременной на «Дом-2»). В какой-то момент я подвлюбилась (гормоны и закрытое пространство). Но это было не долго, главное было держать партнёрские отношения. Когда Сашеньке было 2 месяца, у Александра был диалог с главным редактором (о разговоре Задойного и гл. редактора меня не посветили. Спустя время я узнала об этом фальшивом желании удочерить ребёнка от руководства) о том, что ему нужно удочерить Сашеньку иначе нахождение его на проекте не будет возможным (нужна история, так как Свадьбу я постоянно откладывала, а развитие нужно)..», - разоткровенничалась Элина Камирен с подписчиками.

«..Александр убедил меня, (не смотря на честный диалог с моей стороны, что он не герой моего романа, но мы партнёры), что хочет удочерить официально дочь. Алименты? Неужели вы думаете дело в них? Я подала на алименты через год в связи с тем, что Александр Задойнов давал интервью (наша песня хороша, начинай сначала), что он помогает и я не даю видеться, так пусть все было официально! Саша ты вставляешь мне палки в колёса. Откажись от прав. Я прощу все долги по алиментам. 1. У меня есть возможность получить льготы для матерей-одиночек: налоговые, трудовые, некоторые преимущества в школе и в детском саду для ребенка. Хотя они и не очень велики, но это бывает лучше, чем вообще ничего.2. Полная свобода в распоряжении перемещениями ребенка. Например, не нужно разрешение отца на вывоз ребенка за границу.3. У нас не будет сложностей при оформлении разных справок и пособий.4. В будущем сам ребенок лишается каких-либо обязательств по отношению к биологическому отцу (содержать и ухаживать в старости, платить алименты)..», - объяснила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«..Многие женщины у которых бывший муж или отец ребенка «в бегах» или просто не разрешает вывезти ребенка даже в другую страну (на соревнования, в отпуск), очень страдают от невозможности управлять этой ситуацией самостоятельно (единолично). Все эти посты только потому, что ты начинаешь закидывать информацию в СМИ: скучаю, помогаю, видеться не дают... Не противно самому? РЕАЛИТИ ШОУ закончилось, очнись! Саша, теперь все будут знать от чего ты решил удочерить ребёнка, но отцом ты и не планировал стать. Хоть раз сделай ЧЕСТНЫЙ человеческий поступок. Ты и я знаем, что это не было твоим желанием, а было УСЛОВИЕМ нахождения на проекте. САША, ПЕРЕСТАНЬ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОКУРАТУРЫ, ВОЗВРАЩАЙСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ, НЕ ТЕНИ ВРЕМЯ И НАЧНИ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ШАГИ!!! ЗАКОНЧИМ ЭТУ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ ТРИ ГОДА!», - обратилась Элина к отцу своего ребенка.

«В последний раз видел дочь в сентябре, правда, со стороны, так как садик меня не впускают по требованию Элины. Общался с дочерью в июне, она поначалу не признала меня, сказала, что живет с мамой, бабой, и кисой, воспитатель узнав меня, разрешила пообщаться с дочерью. После пяти минут общения и наших совместных игр, Саша уже не отходила от меня. Воспитатель сообщила Элине, что я приехал. Она появились как ураган, стала ругать воспитателя, что впустила меня, а Саше сказала, что я не папа, а дядя», - заявил бывший участник реалити-шоу «Дом-2» журналистам «СтарХита».

«Отношусь к решению Элины отрицательно! Думаю, главная ее цель — вывести дочь за границу без моего согласия. Это пока невозможно, ведь она лишит меня возможности видеть Сашу. Элина переехала в Сочи, тоже понимая, что я не смогу видеть дочь, как захочу, ведь поездки туда не из дешевых. Элина пытается наложить свою жизнь на жизнь нашей дочери, совершенно не понимая отцовской любви!», - заявляет Александр Задойнов.



Ни для кого не является секретом, что экс-звездам прославленной телестройки «Дом-2» Александру Задойнову и Элине Камирен по-прежнему не удается наладить общение даже ради общей наследницы.Недавно в Сети появилась информация о том, что бывшая участница телепроекта и вовсе хочет лишить экс-избранника родительских прав. В свою очередь сам мужчина выступает категорически против этого, а также обещает, что в ближайшее время погасит задолженность по алиментам целиком и полностью.Романтические отношения Элины Камирен и Александра Задойнова начались пять лет назад, в то время, когда каждый из молодых людей являлся полноправным участником скандального реалити-шоу «Дом-2». Многим телезрителям казалось, что парочку ждет светлое совместное будущее, ведь влюбленные то и дело всерьез говорили о предстоящей свадьбе, да и выяснилось, что девушка находится в интересном положении.Спустя довольно короткое время после появления на свет наследницы Александры Элина и Саша решили покинуть Периметр, тем не менее, за воротами отношения молодых родителей не сложились. Оказывается, что Задойнову до сих пор так и не удалось найти общий язык с Камирен.Сейчас бывшая участница телестройки «Дом-2» взяла себе за цель – лишить экс-возлюбленного родительских прав. По словам Элины, она считает их отношения с Александром очень большой ошибкой, подчеркнув, что на реалити-шоу они с Задойновым были исключительно партнерами, ведь каждый из них якобы получал свою выгоду от участия в рейтинговом телепроекте.Несколько дней назад Элина Камирен опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно интересный пост, в котором рассказала своим подписчикам все об общении Задойнова с дочерью Александрой.Спустя несколько часов после этого поста Элина Камирен написала еще один пост, в котором обратилась напрямую к Александру Задойнову. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» попросила бывшего возлюбленного перестать вставлять ей палки в колеса, а также объяснила, почему ей лучше быть матерью-одиночкой, чем женщиной, которая никак не может дождаться алиментов от отца своего ребенка.У Александра Задойнова, как выяснилось, на этот счет сложилось свое мнение.По словам Задойнова, в последний раз он общался с Элиной по телефону в начале прошлого месяца. Тогда Камирен вовсю пыталась объяснить бывшему избраннику, что для дочери является большим стрессом иметь такого отца, как Александр, а также дала четко понять, что разрешит общаться с наследницей только после того, как отец малышки выплатит все алименты.На данный момент Александр Задойнов уверяет, что в ближайшее время погасит все долги по алиментам и попытается в очередной раз наладить общение с матерью своей младшей дочери. Отметим, что к вопросу о лишении отцовства экс-звезда «Дома-2» относится весьма категорично.