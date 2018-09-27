«Дочь не поняла, кто этот дядя!»: Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен назвала условия для отказала от задолженности Александра Задойнова по алиментам
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен рассказала своим преданным поклонникам, что долг ее бывшего возлюбленного Александра Задойнова по алиментам стремительно продолжает расти.
Ни для кого не является секретом, что экс-звездам прославленной телестройки «Дом-2» Александру Задойнову и Элине Камирен по-прежнему не удается наладить общение даже ради общей наследницы.
Недавно в Сети появилась информация о том, что бывшая участница телепроекта и вовсе хочет лишить экс-избранника родительских прав. В свою очередь сам мужчина выступает категорически против этого, а также обещает, что в ближайшее время погасит задолженность по алиментам целиком и полностью.
Романтические отношения Элины Камирен и Александра Задойнова начались пять лет назад, в то время, когда каждый из молодых людей являлся полноправным участником скандального реалити-шоу «Дом-2». Многим телезрителям казалось, что парочку ждет светлое совместное будущее, ведь влюбленные то и дело всерьез говорили о предстоящей свадьбе, да и выяснилось, что девушка находится в интересном положении.
Спустя довольно короткое время после появления на свет наследницы Александры Элина и Саша решили покинуть Периметр, тем не менее, за воротами отношения молодых родителей не сложились. Оказывается, что Задойнову до сих пор так и не удалось найти общий язык с Камирен.
Сейчас бывшая участница телестройки «Дом-2» взяла себе за цель – лишить экс-возлюбленного родительских прав. По словам Элины, она считает их отношения с Александром очень большой ошибкой, подчеркнув, что на реалити-шоу они с Задойновым были исключительно партнерами, ведь каждый из них якобы получал свою выгоду от участия в рейтинговом телепроекте.
Несколько дней назад Элина Камирен опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно интересный пост, в котором рассказала своим подписчикам все об общении Задойнова с дочерью Александрой.
Спустя несколько часов после этого поста Элина Камирен написала еще один пост, в котором обратилась напрямую к Александру Задойнову. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» попросила бывшего возлюбленного перестать вставлять ей палки в колеса, а также объяснила, почему ей лучше быть матерью-одиночкой, чем женщиной, которая никак не может дождаться алиментов от отца своего ребенка.
У Александра Задойнова, как выяснилось, на этот счет сложилось свое мнение.
По словам Задойнова, в последний раз он общался с Элиной по телефону в начале прошлого месяца. Тогда Камирен вовсю пыталась объяснить бывшему избраннику, что для дочери является большим стрессом иметь такого отца, как Александр, а также дала четко понять, что разрешит общаться с наследницей только после того, как отец малышки выплатит все алименты.
На данный момент Александр Задойнов уверяет, что в ближайшее время погасит все долги по алиментам и попытается в очередной раз наладить общение с матерью своей младшей дочери. Отметим, что к вопросу о лишении отцовства экс-звезда «Дома-2» относится весьма категорично.
Ни для кого не является секретом, что экс-звездам прославленной телестройки «Дом-2» Александру Задойнову и Элине Камирен по-прежнему не удается наладить общение даже ради общей наследницы.
Недавно в Сети появилась информация о том, что бывшая участница телепроекта и вовсе хочет лишить экс-избранника родительских прав. В свою очередь сам мужчина выступает категорически против этого, а также обещает, что в ближайшее время погасит задолженность по алиментам целиком и полностью.
Романтические отношения Элины Камирен и Александра Задойнова начались пять лет назад, в то время, когда каждый из молодых людей являлся полноправным участником скандального реалити-шоу «Дом-2». Многим телезрителям казалось, что парочку ждет светлое совместное будущее, ведь влюбленные то и дело всерьез говорили о предстоящей свадьбе, да и выяснилось, что девушка находится в интересном положении.
Спустя довольно короткое время после появления на свет наследницы Александры Элина и Саша решили покинуть Периметр, тем не менее, за воротами отношения молодых родителей не сложились. Оказывается, что Задойнову до сих пор так и не удалось найти общий язык с Камирен.
Сейчас бывшая участница телестройки «Дом-2» взяла себе за цель – лишить экс-возлюбленного родительских прав. По словам Элины, она считает их отношения с Александром очень большой ошибкой, подчеркнув, что на реалити-шоу они с Задойновым были исключительно партнерами, ведь каждый из них якобы получал свою выгоду от участия в рейтинговом телепроекте.
Несколько дней назад Элина Камирен опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно интересный пост, в котором рассказала своим подписчикам все об общении Задойнова с дочерью Александрой.
«Даже не знаю, как начать, непонимание... унизительное чувство... Я устала, от грязи, сплетен... многие, с кем я общаюсь, наверное, сейчас сильно удивятся, прочитав этот пост... я молчала: просто не люблю грузить моими проблемами! 3 года, как мы поставили точку с отцом Александры, а эпопея продолжается... Ложь вокруг, пресинг меня фанатами и его желание быть хорошим для поклонников, - вот они приоритеты жизни у Александра Задойнова... Наконец, все станет известно! Саша, тебя ищет прокуратура!!! Хватит отсиживаться в других городах, прятаться от властей! Спрятал машину, прячешься сам, лишь бы не платить алименты. Для кого ты играешь роль «хорошего»? Хватит быть в позиции страуса! Хотите знать как обстоят дела? Человек не участвует в жизни ребёнка (никак) ни звонков, ни смс, ни помощи, ни интереса. Встреча раз в год исключительно для фото и видео для социальных сетей - это единственное, что вызывает у него интерес!..», - написала бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» в личном инста-блоге.
«..Александр может говорить много и при этом делать грустные глаза...Рассказывать, что он помогает и я не даю видеться! 2 сентября 2017 была встреча на два часа (он был ПРОЕЗДОМ с Настей), (я три раза садилась с ним за стол переговоров верила, что он будет приезжать , звонить и помогать Сашуле, все ложь!). Звонки: 18 декабря 2017 и 13 августа 2018 (нормальный интервал? Больше на связь с нами не выходил). Более того... 18 декабря 2017 желание видеть Сашку не было бескорыстным (день рождение? Да не тут то было!), (спасибо, что мне позвонили с Площадки «Дом-2» и предупредили, что Александр пообещал привести ребёнка на съемку Нового Года (со мной этот вопрос не обсуждался и это было удивление)!!! Сашуле мы праздновали день рождения в «Времена года» , я пригласила Александра приехать поздравить, но он сославшись на занятость не появился..», - продолжила Элина Камирен.
«..После этого последний раз встреча в июле 2018 в Сочи (когда Александр приезжал на футбольный матч) попутно решил заехать в садик с видео камерой (что б сделать видео отчёт для вас подписчиков) , но не удалось, флэшку я забрала. Сашуля не узнала и сказала его, что у неё есть мамика и бабика! Все просто: судить нужно не по словам, а по поступкам, участию... а этого нет! В последнюю встречу дочь не поняла: кто этот дядя... она его не знает. Я, как большинство женщин в нашей стране, самостоятельно воспитываю ребёнка (Мамочка, спасибо тебе, родная, за твою помощь и поддержку), хочу ей лучшего: хорошего детства, правильно сформированного понятия: какое должно быть отношение мужчины/папы к ней, стабильной психики. Во избежание искаженной информации в прессе пишу этот пост. Прошу не дергать мою семью. Мой представитель в прессе, мой друг Георгий Иващенко. Адвокат Сергей Жорин», - сделала заключение экс-звезда «Дома-2».
Спустя несколько часов после этого поста Элина Камирен написала еще один пост, в котором обратилась напрямую к Александру Задойнову. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» попросила бывшего возлюбленного перестать вставлять ей палки в колеса, а также объяснила, почему ей лучше быть матерью-одиночкой, чем женщиной, которая никак не может дождаться алиментов от отца своего ребенка.
«Хочу сказать спасибо, за поддержку мои девочки! Сколько же историй, сколько сильный, красивых, замечательных мам! Хочу, что бы вы каждая, были счастливы! Но для понимания ситуации в моем случае, необходимо написать некоторые вводные... Начнём с того, что Александр Задойнов мне не муж и ни когда им не был. Давайте вам поведаю как было дело... Действительно беременность была не запланированной. Решение родить ребёнка было МОИМ и не было ни каких сомнений. Мы с Александром партнеры по шоу (ему нужно было закрывать долги (около двух миллионов рублей), мне наработать медиа будучи беременной на «Дом-2»). В какой-то момент я подвлюбилась (гормоны и закрытое пространство). Но это было не долго, главное было держать партнёрские отношения. Когда Сашеньке было 2 месяца, у Александра был диалог с главным редактором (о разговоре Задойного и гл. редактора меня не посветили. Спустя время я узнала об этом фальшивом желании удочерить ребёнка от руководства) о том, что ему нужно удочерить Сашеньку иначе нахождение его на проекте не будет возможным (нужна история, так как Свадьбу я постоянно откладывала, а развитие нужно)..», - разоткровенничалась Элина Камирен с подписчиками.
«..Александр убедил меня, (не смотря на честный диалог с моей стороны, что он не герой моего романа, но мы партнёры), что хочет удочерить официально дочь. Алименты? Неужели вы думаете дело в них? Я подала на алименты через год в связи с тем, что Александр Задойнов давал интервью (наша песня хороша, начинай сначала), что он помогает и я не даю видеться, так пусть все было официально! Саша ты вставляешь мне палки в колёса. Откажись от прав. Я прощу все долги по алиментам. 1. У меня есть возможность получить льготы для матерей-одиночек: налоговые, трудовые, некоторые преимущества в школе и в детском саду для ребенка. Хотя они и не очень велики, но это бывает лучше, чем вообще ничего.2. Полная свобода в распоряжении перемещениями ребенка. Например, не нужно разрешение отца на вывоз ребенка за границу.3. У нас не будет сложностей при оформлении разных справок и пособий.4. В будущем сам ребенок лишается каких-либо обязательств по отношению к биологическому отцу (содержать и ухаживать в старости, платить алименты)..», - объяснила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
«..Многие женщины у которых бывший муж или отец ребенка «в бегах» или просто не разрешает вывезти ребенка даже в другую страну (на соревнования, в отпуск), очень страдают от невозможности управлять этой ситуацией самостоятельно (единолично). Все эти посты только потому, что ты начинаешь закидывать информацию в СМИ: скучаю, помогаю, видеться не дают... Не противно самому? РЕАЛИТИ ШОУ закончилось, очнись! Саша, теперь все будут знать от чего ты решил удочерить ребёнка, но отцом ты и не планировал стать. Хоть раз сделай ЧЕСТНЫЙ человеческий поступок. Ты и я знаем, что это не было твоим желанием, а было УСЛОВИЕМ нахождения на проекте. САША, ПЕРЕСТАНЬ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОКУРАТУРЫ, ВОЗВРАЩАЙСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ, НЕ ТЕНИ ВРЕМЯ И НАЧНИ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ШАГИ!!! ЗАКОНЧИМ ЭТУ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ ТРИ ГОДА!», - обратилась Элина к отцу своего ребенка.
У Александра Задойнова, как выяснилось, на этот счет сложилось свое мнение.
«В последний раз видел дочь в сентябре, правда, со стороны, так как садик меня не впускают по требованию Элины. Общался с дочерью в июне, она поначалу не признала меня, сказала, что живет с мамой, бабой, и кисой, воспитатель узнав меня, разрешила пообщаться с дочерью. После пяти минут общения и наших совместных игр, Саша уже не отходила от меня. Воспитатель сообщила Элине, что я приехал. Она появились как ураган, стала ругать воспитателя, что впустила меня, а Саше сказала, что я не папа, а дядя», - заявил бывший участник реалити-шоу «Дом-2» журналистам «СтарХита».
По словам Задойнова, в последний раз он общался с Элиной по телефону в начале прошлого месяца. Тогда Камирен вовсю пыталась объяснить бывшему избраннику, что для дочери является большим стрессом иметь такого отца, как Александр, а также дала четко понять, что разрешит общаться с наследницей только после того, как отец малышки выплатит все алименты.
На данный момент Александр Задойнов уверяет, что в ближайшее время погасит все долги по алиментам и попытается в очередной раз наладить общение с матерью своей младшей дочери. Отметим, что к вопросу о лишении отцовства экс-звезда «Дома-2» относится весьма категорично.
«Отношусь к решению Элины отрицательно! Думаю, главная ее цель — вывести дочь за границу без моего согласия. Это пока невозможно, ведь она лишит меня возможности видеть Сашу. Элина переехала в Сочи, тоже понимая, что я не смогу видеть дочь, как захочу, ведь поездки туда не из дешевых. Элина пытается наложить свою жизнь на жизнь нашей дочери, совершенно не понимая отцовской любви!», - заявляет Александр Задойнов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09