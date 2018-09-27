Максим Виторган устроил публичную сцену ревности Ксении Собчак

«Обед с Максимом Ликсутовым. Правильно и хорошо, когда транспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате. Спасибо за интересный и подробный рассказ о планах на ближайшее будущее», - написала бывшая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» под новым фото.

«А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?», - спросил супруг Ксении Собчак.

«Максим, донести какой-то вопрос? Платит каждый за себя, а вот город у нас общий, и стоять часами в пробках не хочется», - ответила Ксения мужу.

«Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою машину?», - язвительно заметил российский актер.

«Максим, я вообще-то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально – моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини. Нет, я обсуждала, в том числе, когда будет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличии парковочного места. Еще вопросы?», - заявила Ксения своему супругу.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», - заявил Кирилл Суханов.

«А что бы ей не рожать, простите? Родила одного – спихнула на нянек, и тут же убежала на презентацию. Ребенок Ксюше нужен лишь для рекламы в Инстаграме и звания матери. Родит второго, третьего – выйдет на пенсию пораньше», - написала Елена.

«Во всей этой ситуации глупый человек лишь один – Максимка. Так и будет ходить за женой на привязи, как бестолковый бычок. А как разведутся, она из него все соки выжмет, шантажируя детьми – попомните мое слово!», - добавила эпатажная блогерша.

На днях Ксения Собчак опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании заместителя Мэра Москвы – Максима Ликсутова.Как стало известно, супругу телезнаменитости не понравилось то, что его женщина публикует в личном микроблоге снимки с другими мужчинами. В результате Максим Виторган довольно в язвительной манере прокомментировал фотопубликацию своей супруги Ксении.Стоит подчеркнуть, что Максим Виторган не стал скрывать от интернет-пользователей своего недовольства из-за свежей фотографии Ксении Собчак. В свою очередь 36-летняя журналистка не стала удалять совместный снимок с главой департамента транспорта Москвы.Нужно сказать, что многочисленные подписчики Ксении Собчак тут же принялись вовсю комментировать новую публикацию своей любимицы. Некоторые даже начали выражать свое отношение к проблеме загруженности столичных дорог. И тут в беседу решил вступить и супруг бывшего кандидата в президенты России 2018 – Максим Виторган, правда совсем по иному поводу.Отметим, что не промолчала в этой ситуации уже и сама телезнаменитость.Тем не менее, на этом разговор влюбленных в социальной сети не закончился.Заметим, что Собчак попыталась оправдаться и наконец-таки закрыть эту тему.Перепалка между супругами развернулась прямо на глазах у нескольких миллионов интернет-пользователей. Как бы то ни было, но Максим и Ксения уже не первый раз устраивают дискуссии в Интернете. Напомним, что совершенно недавно телезнаменитость весьма негативно отреагировала на то, что ее любимый супруг разместил у себя на страничке в социальной сети Instagram стихотворение поэта Георгия Иванова.Подчеркнем, что многие фолловеры просто-таки убеждены в том, что капризное поведение Ксении Собчак связано с ее интересным положением, ведь недавно официальный представитель телеведущей признался, что экс-кандидат в президенты России 2018 на самом деле беременна.Стоит отметить, что о беременности Ксении Собчак начали говорить уже очень давно. В середине лета телезнаменитость спровоцировала очередные разговоры о своем интересном положении объемным нарядом, в котором она появилась на всем известной премии «FB». А чуть позже подозрения журналистов и преданных поклонников журналистки подтвердила и супруга рэп-исполнителя Dino MC.Жена известного музыканта под фотографией с мероприятия Мишаня на вопрос об интересном положении Ксении Собчак ответила довольно коротко и красноречиво – «да».Несмотря на то, что сами Ксения Собчак и Максим Виторган пока никак не прокомментировали слухи о том, что телеведущая совсем скоро в очередной раз станет мамой, некоторые скандальные блогеры уже вовсю посвящают звездной семейке посты.Несколько дней назад эпатажная журналистка и блогерша Елена Миро в личном микроблоге намекнула своим подписчикам, что Ксения является очень плохой матерью, которой ребенок нужен только для рекламы в социальной сети Instagram.Также Миро пожалела супруга Ксении Собчак, который, по ее словам, находится в проигрышном положении. В соответствии с прогнозами Елены, звездная парочка совсем скоро разведется, но страдать в этой ситуации больше всего будет как раз Максим Виторган.Как бы там ни было, но если вспомнить, то Елена Миро уже не впервой высказывается в адрес Ксении Собчак.В то время, когда телезнаменитость находилась в интересном положении и ожидала появления на свет первенца, скандальная блогерша во всеуслышание заявляла, что отцом мальчика является вовсе не законный супруг бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2», а муж известной российской исполнительницы Глюк’оzы – бизнесмен Александр Чистяков.К слову, на данный момент Ксения Собчак продолжает активно заниматься спортом и даже посещает занятия по йоге. Недавно знаменитость опубликовала в личном инста-блоге фотографию, на которой запечатлены только ее ноги. Под снимком телеведущая заявила своим поклонникам, что как бы ни были прекрасны индивидуальные занятия, они не смогут заменить ту энергетику, которая присутствует во время групповых занятий.Подметим, что верные фанаты Ксении Собчак продолжают просить свою любимицу беречь себя ради будущего малыша и отказаться от настолько активного образа жизни.