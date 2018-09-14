Экс-звезды «Дома-2» Виктория Романец и Евгения Феофилактова выясняют отношения в Сети

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - написала Виктория Романец у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это. Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее сволочью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, женского полового органа (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме. Сорри, что пишу здесь это вам, мои дорогие, но порой уже сильно достают люди, о которых ты не вспоминаешь уже 2 года, а они после того, как скакали по машинам с чужим мужем, ещё и переходят на оскорбления невинного ребёнка! Всему есть предел..», - написала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в своем инста-блоге.

«..«Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!», - сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет! Только больная тетка обзовёт маленького пятилетнего ребёнка такими страшными словами, а другим детям пожелает заболевания раком!!!! Это жесть, товарищи! Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров.. да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты - они такие. Всем добра», - продолжила Евгения Феофилактова.

«Неважно кто твой друг или не друг, но я всегда буду на стороне жен, матерей и их детей. Нельзя вливаться в доверие к людям, набиваться в подруги, а потом ложиться в койку к ее мужу. Мне очень жаль Женю, которой пришлось все это пройти и самостоятельно воспитывать ребенка без какой-либо финансовой и моральной помощи. Никому этого не пожелаю. Поэтому все очень просто - я всегда за семью и честность. А что касается Романец, так с ней мы были подругами по шоу «ДОМ-2», не более», - заявила журналистам Элла Суханова.

Два года прошло с того самого момента, как экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Виктория Романец поняла, что именно Антон Гусев является тем самым мужчиной, которого она искала на протяжении всей своей жизни. В итоге отношения Евгении Феофилактовой с супругом и отцом ее единственного наследника сразу же прекратились, за чем последовал бракоразводный процесс.Нужно сказать, что за весь этот период времени Евгения Феофилактова никак не комментировала предательство своего бывшего супруга Антона Гусева. Блондинка заявляла, что предпочитать заниматься своей личной жизнью, карьерой и воспитанием сына Даниэля, а не обсуждением совершенно не интересующего ее семейства.Что нельзя сказать о Виктории Романец, которая кровожадно возненавидела предшественницу. Обворожительная брюнетка то и дело не упускала возможности высказать в сторону Евгении Феофилактовой какую-нибудь пакость. Нужно сказать, что долгое время это несколько удивляло преданных поклонников бывших участниц скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», ведь все должно быть с точностью да наоборот.Некоторые телезрители телестройки пришли в выводу, что Антон Гусев по-прежнему вспоминает свою бывшую супругу с теплотой и любовью, чем заставляет нынешнюю жену ревновать. И вот несколько дней назад данные предположения все-таки подтвердились. Как стало известно, после очередного скандала 29-летний молодой человек первым делом написал своей экс-жене.Антон пожаловался Евгении Феофилактовой, что его новая избранница не только оскорбляет его единственного наследника пятилетнего Даниэля, с которым запрещает ему видеться и тем более приводить к себе домой, но и обзывает его мать самыми последними словами.В результате Антон Гусев пришел к выводу, что просто должен развестись с Викторией Романец, но спустя несколько дней передумал, перепугавшись из-за того, что ему негде жить.В свою очередь Евгения Феофилактова, которая на протяжении длительного периода времени терпела нелицеприятные комментарии в свою сторону, не смогла больше держать себя в руках, когда та, которая разрушила ее счастливую семью, начала резко высказываться в адрес ни в чем не повинного ребенка, поэтому отдала все сообщения от бывшего супруга журналистам.Таким образом Евгения продемонстрировала общественности истинные взаимоотношения Антона Гусева и Виктории Романец, которые то и дело в социальных сетях делают вид, что у них все изумительно. Стоит подчеркнуть, что публика высоко оценила поступок Феофилактовой, которая наконец-таки отомстила этой звездной парочке, нарушающей ее спокойную и счастливую жизнь длительный период времени.Как и следовало предполагать, Виктория Романец поспешила оправдаться за свои нелицеприятные слова в адрес пятилетнего мальчика. Брюнетка попросту свалила всю вину на Евгению Феофилактову.Не смогла снова промолчать и Евгения Феофилактова, которая опубликовала в личном микроблоге еще часть переписки с бывшим супругом Антоном Гусевым. Блондинка даже прокомментировала действия экс-возлюбленного и его нынешней женушки.Нужно сказать, что общественность на сегодняшний день целиком и полностью заняла сторону Евгении, хотя и она ранее ничего кроме негатива в свою сторону не получала. Более того, Феофилактову поддерживает огромнейшее количество коллег по прославленной телестройке «Дом-2», в число которых вошли Александра Артемова, Элла Суханова, Инесса Шевчук и многие другие звезды реалити.Следует отметить, что Элла Суханова и вовсе публично принялась активно поддерживать Евгению Феофилактову, заявив, что блондинка делает все правильно, защищая своего единственного наследника.В свою очередь сама Евгения Феофилактова объяснила свое общение с журналистами тем, что больше попросту не смогла прощать своему бывшему супругу Антону Гусеву того, что он не заступается за их общего сына, который так сильно любит отца, а тот ради бесплатного жилья и вкусной еды готов даже предать единственного наследника.