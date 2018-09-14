Ксения Бородина заявила, что, наконец, закончила ремонт в доме

Двухэтажный дом занимает площадь 216 квадратных метров и по слухам, эта покупка стоила супругам 18,5 миллионов рублей. Какая сумма была потрачена на ремонт, пока остается неизвестным., - написала Ксения в Instagram.Бородина поблагодарила компанию, которая занималась обустройством ее нового дома, включающего три спальни, три ванных комнаты, гостиную, гардеробные, большую столовую и террасу.Переезд Ксении Бородиной в новый дом знаменателен еще и тем, что ремонт в нем длился почти три года и теперь не только ее будущие обитатели, но и все поклонники ведущей «Дом-2» хотят оценить проделанную работу.