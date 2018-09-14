Ксения Бородина заявила, что, наконец, закончила ремонт в доме
Коттедж в загородном поселке по Новорижскому шоссе ведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров приобрели еще до рождения дочери Теоны, но ремонт они закончили только сейчас, о чем и объявила звезда телестройки в своем микроблоге.
Двухэтажный дом занимает площадь 216 квадратных метров и по слухам, эта покупка стоила супругам 18,5 миллионов рублей. Какая сумма была потрачена на ремонт, пока остается неизвестным.
«Хорошие новости! Начинаем переезд», - написала Ксения в Instagram.
Бородина поблагодарила компанию, которая занималась обустройством ее нового дома, включающего три спальни, три ванных комнаты, гостиную, гардеробные, большую столовую и террасу.
Переезд Ксении Бородиной в новый дом знаменателен еще и тем, что ремонт в нем длился почти три года и теперь не только ее будущие обитатели, но и все поклонники ведущей «Дом-2» хотят оценить проделанную работу.
Двухэтажный дом занимает площадь 216 квадратных метров и по слухам, эта покупка стоила супругам 18,5 миллионов рублей. Какая сумма была потрачена на ремонт, пока остается неизвестным.
«Хорошие новости! Начинаем переезд», - написала Ксения в Instagram.
Бородина поблагодарила компанию, которая занималась обустройством ее нового дома, включающего три спальни, три ванных комнаты, гостиную, гардеробные, большую столовую и террасу.
Переезд Ксении Бородиной в новый дом знаменателен еще и тем, что ремонт в нем длился почти три года и теперь не только ее будущие обитатели, но и все поклонники ведущей «Дом-2» хотят оценить проделанную работу.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15