Создание интернет-магазина: цели, составляющие успеха и этапы

Ключевая цель и как ее достичь

продуманная структура с категориями и товарами;



функция фильтрации позиций по цене, новизне и другим параметрам;



возможность сравнения нескольких товаров;



подробные, уникальные описания, качественные изображения и интересные видеообзоры;



адаптивный дизайн сайта под разные виды устройств, браузеров, операционных систем;



хорошая скорость загрузки страниц и отображения данных;



наличие функции поиска и формы обратного звонка;



отзывы, комментарии и оценки покупателей.



Этапы разработки интернет-магазина





Основная задача интернет-магазина — продавать. Веб-ресурс должен привлекать пользователей своим дизайном, быть удобным в использовании и понятным. Главные составляющие площадки:Данные элементы влияют на решение потенциального клиента совершить покупку. Они формируют впечатление от знакомства с сайтом и сотрудничества с компанией.При разработке сайта необходимо учитывать поведенческие факторы. Оценка требований пользователей, создание площадки, которая будет отвечать их ожиданиям, позволит стать обладателем эффективного инструмента продаж, обеспечивающего процветание и прибыльность проекта.Разработка сайта осуществляется на основании результатов исследований и составленной индивидуальной стратегии. Каждый проект уникален. И прежде, чем создать веб-ресурс, необходимо проанализировать рынок товаров и услуг, конкурентов, определить целевую аудиторию. Только по результатам собранной информации можно разработать эффективную стратегию.Второй этап — web-дизайн. Он должен отвечать задачам бизнеса, быть удобным для клиентов, акцентировать внимание на преимуществах компании, реализуемых товаров и услуг. В дизайне сайта используются фирменные цвета, логотипы и другие индивидуальные элементы. Это сложный и трудоемкий процесс. Важно создать эксклюзивный «продукт», который будет быстро грузиться, отвечать ожиданиям пользователей и удовлетворять их требованиям.На третьем этапе осуществляется программирование. Специалисты работают с главной страницей, карточками товаров, формой заказа, административной панелью. Все манипуляции осуществляются на основании предварительно разработанного технического задания. Важно, чтобы на сайте не было ошибок. Это усложняет дальнейшие работы по продвижению веб-ресурса.После воплощения всех пунктов технического задания проводится подключение сервисов и защита системами безопасности. Последние не только исключают вероятность взлома, но и положительно влияют на репутацию интернет-магазина. Клиенты могут быть уверены, что их личные данные не будут похищены мошенниками.Перед выходом в релиз сайт тестируется. Специалисты проверяют работоспособность всего ресурса, тестируют безопасность и доступность площадки для поисковых роботов. При отсутствии ошибок сайт готов к работе и дальнейшей оптимизации, которая позволит обойти конкурентов, выйти в топ выдачи и занять свое место в сфере онлайн-бизнеса.