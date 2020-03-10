Фитнес-браслет поможет поддерживать здоровый образ жизни

Базовые и дополнительные опции

узнать количество пройденных шагов и потраченных калорий;



измерить пуль и сердцебиение;



отслеживать фазы сна;



оценить пройденную дистанцию.

Полезные возможности





Фитнес-трекер представляет собой наручный гаджет, напоминающий часы, который позволяет отслеживать физическую активность человека. Данное мультифункциональное техническое устройство имеет дисплей, на котором отображаются базовые вычисления, а более сложные просчитываются с помощью специального приложения на смартфоне. С помощью фитнес-браслета пользователь сможет:Помимо базовых функций более продвинутые модели фитнес-трекеров позволяют также анализировать достижения, вести статистику, подсчитывать потребляемые и сжигаемые калории. Такие устройства подойдут для тех, кто профессионально занимается спортом.Конечно же, сами по себе фитнес-браслеты не способны улучшить состояние здоровья или физическую форму человека. Однако, используя их возможности, можно планировать свои занятия для достижения поставленных целей. Без конкретного измерения люди часто не могут объективно оценить свою физическую активность и потребляемые калории. Фитнес-браслет позволяет справиться с этой задачей, фиксируя нужную информацию. Далее ее можно анализировать для того, чтобы правильно организовать занятия спортом и питание.Кроме того, данный гаджет дает возможность узнать больше о своем организме. Благодаря функции умного будильника, пользователь сможет понять, когда лучше всего просыпаться, чтобы весь день сохранять бодрость и активность. Фитнес-браслет разбудит человека с помощью легкой вибрации в режиме быстрого сна, когда сделать это легче всего.Для контроля правильности питания данный гаджет также окажется очень полезным. Внося в систему информацию о полноценных приемах пищи и перекусах, пользователь сможет оценить калорийность своего питания, и при необходимости скорректировать свой режим жизни. К тому же благодаря обилию дизайнов фитнес-браслет может стать еще и стильным аксессуаром, который подойдет под любой образ.