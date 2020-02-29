Expert Price – помощь в онлайн-покупках
Постепенно все больше людей привлекаются интернетом, как инструментом для удобного и выгодного шоппинга. На просторах сети сегодня можно приобрести буквально все, что душе угодно, да еще и по ценам, гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Наряду с этим открываются возможности для простого и быстрого мониторинга интересующих сегментов, сравнения их предложений между собой по наиболее значимым в конкретном случае параметрам. Для решения задач последнего типа сегодня открываются специализированные площадки, представляющие собой агрегаторы товаров огромного количества продавцов. На таких ресурсах, как Expert Price, можно увидеть сотни тысяч и даже миллионы позиций в рамках отдельно взятого города. Особенно привлекательная возможность использования такого помощника для жителей мегаполисов, где крайне сложно разобраться с многообразием рынка. В столице, например, сегодня действуют тысячи магазинов самой разнообразной направленности, крайне проблематично охватить их все своим вниманием.
Пользоваться такими агрегаторами просто за счет их интуитивно понятного интерфейса. Все доступные категории товаров выведены в удобный каталог. Наиболее популярные среди потребителей разделы находятся в отдельных блоках, к ним обеспечен быстрый доступ. Для федеральных порталов на главные страницы могут быть вынесены все присутствующие регионы. Также могут быть обозначены просматриваемые в данный момент товары и прочие моменты. Для оперативного поиска продукции предусмотрена специальная строка, позволяющая прямиком попасть на интересующую страницу.
На страницах отдельных категорий предлагается не просто просматривать сотни и тысячи позиций, а брать себе на вооружение фильтры и сортировщики. Можно, например, выделить для рассмотрения товары только крупных или всех магазинов, распределить предложения по рейтингу или стоимости, обозначить приемлемый для себя диапазон цен.
Стоит отметить, что агрегаторы являются лишь связующим звеном между продавцами и покупателями, они никоим образом не участвуют в реализации товаров. Индивидуальная карточка понравившегося предложения ведет на просторы интернет-магазина, где можно сделать заказ, а предварительно получить множество полезных сведений. Так, здесь легко узнать об условиях доставки или самовывоза, формах оплаты и прочих моментах. Здесь же представлены отзывы реальных покупателей, которые часто помогают с успешным шоппингом.
Пользоваться такими агрегаторами просто за счет их интуитивно понятного интерфейса. Все доступные категории товаров выведены в удобный каталог. Наиболее популярные среди потребителей разделы находятся в отдельных блоках, к ним обеспечен быстрый доступ. Для федеральных порталов на главные страницы могут быть вынесены все присутствующие регионы. Также могут быть обозначены просматриваемые в данный момент товары и прочие моменты. Для оперативного поиска продукции предусмотрена специальная строка, позволяющая прямиком попасть на интересующую страницу.
На страницах отдельных категорий предлагается не просто просматривать сотни и тысячи позиций, а брать себе на вооружение фильтры и сортировщики. Можно, например, выделить для рассмотрения товары только крупных или всех магазинов, распределить предложения по рейтингу или стоимости, обозначить приемлемый для себя диапазон цен.
Стоит отметить, что агрегаторы являются лишь связующим звеном между продавцами и покупателями, они никоим образом не участвуют в реализации товаров. Индивидуальная карточка понравившегося предложения ведет на просторы интернет-магазина, где можно сделать заказ, а предварительно получить множество полезных сведений. Так, здесь легко узнать об условиях доставки или самовывоза, формах оплаты и прочих моментах. Здесь же представлены отзывы реальных покупателей, которые часто помогают с успешным шоппингом.
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 12:19