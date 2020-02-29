Expert Price – помощь в онлайн-покупках





Пользоваться такими агрегаторами просто за счет их интуитивно понятного интерфейса. Все доступные категории товаров выведены в удобный каталог. Наиболее популярные среди потребителей разделы находятся в отдельных блоках, к ним обеспечен быстрый доступ. Для федеральных порталов на главные страницы могут быть вынесены все присутствующие регионы. Также могут быть обозначены просматриваемые в данный момент товары и прочие моменты. Для оперативного поиска продукции предусмотрена специальная строка, позволяющая прямиком попасть на интересующую страницу.На страницах отдельных категорий предлагается не просто просматривать сотни и тысячи позиций, а брать себе на вооружение фильтры и сортировщики. Можно, например, выделить для рассмотрения товары только крупных или всех магазинов, распределить предложения по рейтингу или стоимости, обозначить приемлемый для себя диапазон цен.Стоит отметить, что агрегаторы являются лишь связующим звеном между продавцами и покупателями, они никоим образом не участвуют в реализации товаров. Индивидуальная карточка понравившегося предложения ведет на просторы интернет-магазина, где можно сделать заказ, а предварительно получить множество полезных сведений. Так, здесь легко узнать об условиях доставки или самовывоза, формах оплаты и прочих моментах. Здесь же представлены отзывы реальных покупателей, которые часто помогают с успешным шоппингом.