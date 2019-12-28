Украшаем интерьер, используя современные люстры

ЛЮСТРЫ МОДЕРН: КАКИЕ ОНИ?

ГДЕ БУДЕТ АКТУАЛЬНОЙ СОВРЕМЕННАЯ ЛЮСТРА?





● Современная люстра имеет прежде всего, смелую конструкцию, в которой абажуры, сделанные, например, только из проволоки, играют главную роль. Часто это модели с открытыми лампочками, которые дают много света, а благодаря возможности установки декоративных лампочек вы можете еще больше подчеркнуть эстетическую ценность светильника.● Современные люстры все реже имеют оттенки стекла. Стеклянные абажуры стали вытесняться металлами (часто это хромированная нержавеющая сталь) или абажурами из натуральных материалов, таких как трава или дерево.● Актуальные в текущем сезоне модные люстры с минимумом декора отлично сочетаются с такими интерьерами, как гостиная, спальня и даже кухня.● В категории современных светильников в основном белые или черные лампы, но одинаково популярны лампы с мерцающим хромом или медью.● Современные люстры - это светильники для нескольких источников света, которые легко осветят любой интерьер, в котором они будут висеть.● Абажуры имеют преимущественно геометрические формы. Среди современных люстр царят формы, напоминающие цилиндры, эллипсы или кубики. Такие решения заставляют вносить порядок и гармонию в интерьер.1. В спальне. Широкий ассортимент и доступность самых разнообразных оттенков означает, что люстры модерн купить для спальни можно для интерьера, оформленного практически в любом стиле. Модели с черными абажурами сегодня очень популярны. Черные люстры для спальни имеют особенность, заключающуюся в том, что они дают мягкий свет, который после прямого взгляда на лампу не повредит глазам. Выбирая светильники для спальни, обратите внимание на то, в каком направлении направлены абажуры. Стоит инвестировать в современные люстры для спальни с абажурами, направленными вверх. Такое решение значительно повышает эстетическую ценность лампы. Источник света в этом случае закрыт, и направленный вверх свет хорошо рассеивается по потолку и в то же время по всему интерьеру. Часто в каталогах производителей встречаются и варианты в белом цвете. Традиционный белый - это неподвластный времени цвет, который подойдет для любой композиции. Очень часто рамки современных люстр изготавливаются из блестящих материалов, чтобы они одновременно сочетались с мебелью и аксессуарами интерьера. Ценители натуральных материалов оценят дерево. Деревянные конструкции в цвете сосны или дуба визуально согревают весь интерьер, а натуральные материалы, используемые для их изготовления, делают современные люстры для спальни идеальными.Редко встречаются варианты с обтекаемыми формами. Доминируют все больше угловатые и геометрические узоры, которые заставляют светильники для спальни восхищать своими инновациями.2. Используются современные модификации и на кухне. Тут это светильники, в которых преобладают такие цвета, как хром и белый. Это в первую очередь практическое решение, потому что они, вероятно, будут идеально соответствовать фасадам кухонных шкафов или всему интерьеру. Также модели из металла или со стеклянными плафонами рекомендуются из-за простоты очистки. Современные люстры имеют такую особенность, что в интерьере кухни они часто подвергаются воздействию немного более тяжелой грязи, и важно, чтобы такую лампу легко было содержать в чистоте. Кухонные люстры - это несколько прожекторов, которые определенно осветят весь интерьер.3. Современные люстры для гостиной - это светильники, которые сочетают в себе не только освещение, но и эстетическую ценность, что делает их интересным украшением дома. Товары в основном сделаны из металла, а их абажуры изготовлены из высококачественного материала, стекла или проволоки, часто украшенные кристаллами или другими интересными камнями. Рекомендуем купить люстру в гостиную с несколькими источниками света, что обеспечивает идеальное освещение для одной из больших комнат в нашем доме. Популярны тут продуманные геометрические конструкции, которые благодаря своим простым формам привносят порядок и гармонию в интерьер.Если вас заинтересовала современная люстра в гостиную, купить ее удастся в интернет-магазине Svetilnikof.com.ua. Огромный ассортимент продукции известных торговых марок Mantra (Испания), Eglo (Австрия), Luminex (Польша), Ideal Lux (Италия) представлен в каталоге на сайте. Цена светильников не завышена, поскольку тут представлены товары напрямую от производителей.