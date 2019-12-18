Путь к успеху: 6 способов заставить УК выполнить свои обязательства перед жильцами
Ситуации с переполненными мусорными контейнерами во дворах, отсутствием лампочек в подъездах, грязью на лестничных клетках являются достаточно распространенными. Следить за состоянием общего имущества многоквартирных домов, выполнять работы по его содержанию и текущему ремонту обязана управляющая компания. Но что делать, если она не справляется со своими обязанностями?
Уважаемые читатели, этот материал о способах заставить УК (управляющую компанию) выполнять свои обязанности подготовлен редакцией портала 101юрист.ком. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие читателей, обратившихся к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.
К сожалению, управляющая компания не всегда должным образом справляется со своими обязанностями. Решить проблему с грязными подъездами, отсутствием лампочек на лестничных клетках, холодными трубами отопления, ржавой водой, текущей из крана, можно различными способами. Жалобы в надзорные органы и исковое заявление в суд можно оставить напоследок, а для начала стоит попробовать другие варианты разрешения ситуации с неисполнением управляющей компанией своих обязательств перед жильцами.
Самое первое, что можно сделать, столкнувшись с ненадлежащим исполнением УК своих обязанностей, будь то нечищеный после снегопада двор или проблемы с водоснабжением в доме, — оставить заявку диспетчеру аварийно-диспетчерской службы.
Аварийно-диспетчерская служба, которая должна быть создана каждой управляющей компанией, обязана в определенный срок устранить нарушения, послужившие поводом для звонка диспетчеру.
Если, к примеру, причиной отсутствия воды в квартире жильца является проведение ремонтных работ, диспетчер должен уведомить об этом заявителя, сообщив также ориентировочное время окончания работ. В остальных случаях заявка должна быть передана специалисту, обязанному разобраться в ситуации.
Справка! Сроки устранения аварий установлены Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013.
Как управляющая компания устраняла протечку межпанельных швов: смотрите видео
Еще одним вариантом решения проблем с управляющей компанией, не желающей выполнять своими обязанности должным образом, является написание письма с изложением сути имеющихся претензий. Жалоба составляется в двух экземплярах, один из которых передается в УК лично, по почте или по электронной почте, второй остается у заявителя.
Важно! По почте жалобу следует направлять заказным письмом с уведомлением о его получении адресатом. При личной передаче жалобы сотруднику УК необходимо потребовать от него проставления отметки о приеме обращения.
Правоотношения в сфере управления многоквартирными домами регулируются помимо Жилищного кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей» рядом постановлений Правительства РФ:
● № 354 от 06.05.2011 об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
● № 416 от 15.05.2013 об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;
● № 491 от 13.08.2006 об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В перечисленных нормативных актах содержатся сроки, в течение которых УК должна отреагировать на полученное обращение. В зависимости от причины написания письма в управляющую компанию, оно должно быть рассмотрено в срок от одного до десяти дней.
Если письмо в УК осталось без ответа, либо меры для устранения недостатков приняты не были, можно записаться на личный прием к руководителю управляющей компании, на котором рассказать о существующих проблемах.
При обращении к руководителю свои претензии можно изложить:
● в устной форме;
● письменно.
Но в любом случае, не помешают доказательства ненадлежащего исполнения УК своих обязанностей (например, фотографии переполненных мусорных контейнеров, грязных подъездов, составленный и подписанный жильцами многоквартирного дома акт выявленных недостатков и т. п.).
Важно! Обращение к руководству управляющей компании должно быть зафиксировано письменно. На жалобе должна быть проставлена отметка о ее приеме, и резолюция руководителя с требованием разобраться в ситуации. Если обращение устное, руководитель обязан сделать отметку о приеме в специальном журнале или заполнить карточку приема.
Споры, связанные с качеством работы управляющих компаний, предоставлением ими услуг по содержанию многоквартирных домов или коммунальных услуг, не требуют обязательного досудебного урегулирования.
Тем не менее, перечисленные выше варианты разрешения ситуации:
● обращение в аварийно-диспетчерскую службу;
● обращение в УК;
● запись на личный прием к руководителю
относятся к попыткам урегулировать спорную ситуацию без обращения в судебные органы.
Одним из вариантов разрешения ситуации с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязанностей является написание претензии, касающейся качества предоставляемых услуг или выполняемых работ.
Закон «О защите прав потребителей» предоставляет УК десятидневный срок на рассмотрение претензии и дачу ответа.
Смотрите видео о том, как правильно излагать свои требования к управляющей компании:
Если перечисленные выше способы добиться от управляющей компании надлежащего исполнения обязательств перед жильцами не привели к положительному результату, можно обратиться с жалобами в надзорные органы:
● В Государственную жилищную инспекцию, сотрудники которой обязаны провести проверку по изложенным в жалобе доводам, дать им правовую оценку, при наличии оснований возбудить в отношении управляющей компании или ее конкретных должностных лиц дело об административном правонарушении, привлечь виновных к ответственности.
● В территориальное управление Роспотребнадзора. Этот орган также вправе провести проверку деятельности УК, поскольку, оказывая жильцам коммунальные услуги, управляющая компания подпадает под действие закона «О защите прав потребителей». Специалисты Роспотребнадзора также, как и государственные жилищные инспекторы, имеют право при подтверждении фактов нарушений привлечь виновных лиц к административной ответственности.
● Если обращения в названные органы оказались безрезультатными, можно написать жалобу в прокуратуру. Прокурор после проведения проверки имеет право возбуждать дела об административных правонарушениях в связи с ненадлежащим исполнением УК своих обязательств и вносить представления об устранении выявленных нарушений закона.
Справка! Прокурор может дать правовую оценку как бездействию управляющей компании, так и полноте проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией и Роспотребнадзором.
Последней инстанцией является суд, в который можно обращаться с требованиями:
● о понуждении управляющей компании выполнить свои обязанности (например, произвести текущий ремонт подъезда);
● о возмещении ущерба, возникшего по причине бездействия УК (например, из-за ненадлежащего состояния труб произошел их прорыв и залитие квартир жильцов водой).
Выбор суда зависит от существа и цены иска:
● заявления, содержащие неимущественные требования, а также имущественные требования, если размер ущерба превышает 150 тысяч рублей, подаются в районный суд;
● иски о возмещении ущерба, не превышающего 150 тысяч рублей, подаются мировому судье.
Справка! Иски о защите прав потребителей могут подаваться как по месту нахождения управляющей компании, так и по месту жительства истца или по месту исполнения договора управления многоквартирным домом (статья 29 ГПК).
Полезное видео о том, как заставить управляющую компанию работать:
Редакция благодарит вас за то, что дочитали статью до конца и надеется, что материал будет полезным. На сайте 101юрист.ком вы можете прочитать и другие юридические статьи на эту тему.
Уважаемые читатели, этот материал о способах заставить УК (управляющую компанию) выполнять свои обязанности подготовлен редакцией портала 101юрист.ком. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие читателей, обратившихся к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.
С чего начать?
К сожалению, управляющая компания не всегда должным образом справляется со своими обязанностями. Решить проблему с грязными подъездами, отсутствием лампочек на лестничных клетках, холодными трубами отопления, ржавой водой, текущей из крана, можно различными способами. Жалобы в надзорные органы и исковое заявление в суд можно оставить напоследок, а для начала стоит попробовать другие варианты разрешения ситуации с неисполнением управляющей компанией своих обязательств перед жильцами.
Заявка диспетчеру
Самое первое, что можно сделать, столкнувшись с ненадлежащим исполнением УК своих обязанностей, будь то нечищеный после снегопада двор или проблемы с водоснабжением в доме, — оставить заявку диспетчеру аварийно-диспетчерской службы.
Аварийно-диспетчерская служба, которая должна быть создана каждой управляющей компанией, обязана в определенный срок устранить нарушения, послужившие поводом для звонка диспетчеру.
Если, к примеру, причиной отсутствия воды в квартире жильца является проведение ремонтных работ, диспетчер должен уведомить об этом заявителя, сообщив также ориентировочное время окончания работ. В остальных случаях заявка должна быть передана специалисту, обязанному разобраться в ситуации.
Справка! Сроки устранения аварий установлены Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013.
Как управляющая компания устраняла протечку межпанельных швов: смотрите видео
Письмо
Еще одним вариантом решения проблем с управляющей компанией, не желающей выполнять своими обязанности должным образом, является написание письма с изложением сути имеющихся претензий. Жалоба составляется в двух экземплярах, один из которых передается в УК лично, по почте или по электронной почте, второй остается у заявителя.
Важно! По почте жалобу следует направлять заказным письмом с уведомлением о его получении адресатом. При личной передаче жалобы сотруднику УК необходимо потребовать от него проставления отметки о приеме обращения.
Правоотношения в сфере управления многоквартирными домами регулируются помимо Жилищного кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей» рядом постановлений Правительства РФ:
● № 354 от 06.05.2011 об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
● № 416 от 15.05.2013 об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;
● № 491 от 13.08.2006 об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В перечисленных нормативных актах содержатся сроки, в течение которых УК должна отреагировать на полученное обращение. В зависимости от причины написания письма в управляющую компанию, оно должно быть рассмотрено в срок от одного до десяти дней.
Встреча с руководством
Если письмо в УК осталось без ответа, либо меры для устранения недостатков приняты не были, можно записаться на личный прием к руководителю управляющей компании, на котором рассказать о существующих проблемах.
При обращении к руководителю свои претензии можно изложить:
● в устной форме;
● письменно.
Но в любом случае, не помешают доказательства ненадлежащего исполнения УК своих обязанностей (например, фотографии переполненных мусорных контейнеров, грязных подъездов, составленный и подписанный жильцами многоквартирного дома акт выявленных недостатков и т. п.).
Важно! Обращение к руководству управляющей компании должно быть зафиксировано письменно. На жалобе должна быть проставлена отметка о ее приеме, и резолюция руководителя с требованием разобраться в ситуации. Если обращение устное, руководитель обязан сделать отметку о приеме в специальном журнале или заполнить карточку приема.
Давайте жить дружно: досудебное урегулирование
Споры, связанные с качеством работы управляющих компаний, предоставлением ими услуг по содержанию многоквартирных домов или коммунальных услуг, не требуют обязательного досудебного урегулирования.
Тем не менее, перечисленные выше варианты разрешения ситуации:
● обращение в аварийно-диспетчерскую службу;
● обращение в УК;
● запись на личный прием к руководителю
относятся к попыткам урегулировать спорную ситуацию без обращения в судебные органы.
Претензия управляющей компании
Одним из вариантов разрешения ситуации с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязанностей является написание претензии, касающейся качества предоставляемых услуг или выполняемых работ.
Закон «О защите прав потребителей» предоставляет УК десятидневный срок на рассмотрение претензии и дачу ответа.
Смотрите видео о том, как правильно излагать свои требования к управляющей компании:
Обращение в контрольно-надзорные органы
Если перечисленные выше способы добиться от управляющей компании надлежащего исполнения обязательств перед жильцами не привели к положительному результату, можно обратиться с жалобами в надзорные органы:
● В Государственную жилищную инспекцию, сотрудники которой обязаны провести проверку по изложенным в жалобе доводам, дать им правовую оценку, при наличии оснований возбудить в отношении управляющей компании или ее конкретных должностных лиц дело об административном правонарушении, привлечь виновных к ответственности.
● В территориальное управление Роспотребнадзора. Этот орган также вправе провести проверку деятельности УК, поскольку, оказывая жильцам коммунальные услуги, управляющая компания подпадает под действие закона «О защите прав потребителей». Специалисты Роспотребнадзора также, как и государственные жилищные инспекторы, имеют право при подтверждении фактов нарушений привлечь виновных лиц к административной ответственности.
● Если обращения в названные органы оказались безрезультатными, можно написать жалобу в прокуратуру. Прокурор после проведения проверки имеет право возбуждать дела об административных правонарушениях в связи с ненадлежащим исполнением УК своих обязательств и вносить представления об устранении выявленных нарушений закона.
Справка! Прокурор может дать правовую оценку как бездействию управляющей компании, так и полноте проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией и Роспотребнадзором.
Увидимся в суде: подача искового заявления
Последней инстанцией является суд, в который можно обращаться с требованиями:
● о понуждении управляющей компании выполнить свои обязанности (например, произвести текущий ремонт подъезда);
● о возмещении ущерба, возникшего по причине бездействия УК (например, из-за ненадлежащего состояния труб произошел их прорыв и залитие квартир жильцов водой).
Выбор суда зависит от существа и цены иска:
● заявления, содержащие неимущественные требования, а также имущественные требования, если размер ущерба превышает 150 тысяч рублей, подаются в районный суд;
● иски о возмещении ущерба, не превышающего 150 тысяч рублей, подаются мировому судье.
Справка! Иски о защите прав потребителей могут подаваться как по месту нахождения управляющей компании, так и по месту жительства истца или по месту исполнения договора управления многоквартирным домом (статья 29 ГПК).
Полезное видео о том, как заставить управляющую компанию работать:
Редакция благодарит вас за то, что дочитали статью до конца и надеется, что материал будет полезным. На сайте 101юрист.ком вы можете прочитать и другие юридические статьи на эту тему.
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 12:02