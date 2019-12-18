Будьте как дома: 7 подводных камней договора аренды квартиры
Арендатор при съеме квартиры чувствует себя незащищенным. Зная правила написания основных пунктов договора, он сможет максимально обезопасить и сделать комфортным свое проживание в арендуемом жилье.
Уважаемые читатели, этот материал о проблемах, возникающих при заключении договора аренды квартиры, подготовлен редакцией портала Юрэксперт.онлайн. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие читателей, обратившихся к этой странице, и рада помочь читателям самостоятельно разобраться со сложным вопросом.
Краткосрочным договор найма считается в том случае, если он заключен на срок менее года, долгосрочный заключается на срок от 1 года до 5 лет. Если в документе не стоит срок, считается, что он заключен на 5 лет.
Важно! Отличие краткосрочного договора от долгосрочного заключается в условии выселения жильца. Если документ заключен на срок больше года, жилец имеет преимущественное право на продление договора.
За три месяца до окончания срока договора хозяин квартиры при желании может предложить жильцу новые условия. В том случае, если он этого не сделает, договор автоматически продлевается на тех же условиях. Кроме того, хозяин не имеет право заменить прежних жильцов на других, если договор не продлен, хозяин квартиры не может сдавать квартиру в течение года. Если же хозяин нарушает это правило, прежние жильцы вполне могут потребовать с него возмещение убытков.
Арендатор может в любое время расторгнуть договор без объяснения причин, арендодатель этого права не имеет, и с его стороны расторжение может быть до окончания срока аренды только в судебном порядке.
При составлении договора необходимо точно указать, за какой период времени договор может быть расторгнут досрочно, а также расписан порядок возврата денег и залога.
Рекомендуется вписать в договор всех арендаторов. Конечно, документ оформляется на одного человека, но в нем нужно предусмотреть пункт с указанием паспортных данных всех жильцов. Это необходимо для того, чтобы владелец квартиры не мог требовать выселения проживающих людей, не указанных в договоре.
Кроме того, у владельца квартиры можно просить сделать всем временную регистрацию на период срока действия договора. Это будет полезным, если потребуется мед. помощь или для устройства на работу.
Расходы на оплату коммунальных платежей могут возлагаться на арендодателя или на арендатора. Во избежание проблем рекомендуется очень внимательно читать этот пункт договора. Понятно, что в случае оплаты всех коммунальных платежей арендатором, сумма аренды должна быть снижена, и соответственно, наоборот.
К числу основных коммунальных услуг относятся:
Как правило, именно основные коммунальные платежи проплачиваются арендатором.
Прочие коммунальные услуги:
Данные выплаты чаще всего оплачиваются арендодателем.
Важно! Перед тем, как подписывать договор необходимо обязательно выяснить у хозяина квартиры сумму дополнительных платежей. Самым распространенным считается вариант, когда арендатор оплачивает только те услуги, для которых предусмотрены показания счетчиков.
Смотрите видео о том, как уберечь себя от мошенничества при аренде квартиры:
В договоре должно быть указано, как часто и в каком размере арендодатель может повышать арендную плату. Как правило, практикуется повышение арендной платы 1 раз в год на сумму до 10% от начальной стоимости. Но если такой пункт в договор не включен, арендодатель имеет право повышать стоимость аренды на любой процент от первоначальной суммы, но все равно не чаще 1 раза в год. Причем уведомлять жильца о решении увеличить арендную плату арендодатель должен в письменной форме и как минимум за 1 месяц.
Справка! Арендатор вправе потребовать снижения арендной платы в том случае, если жилищные условия арендованного помещения не по его вине ухудшились.
Для собственника жилья, который сдает его в наем, есть много рисков – порча или кража имущества, не оплаченные коммунальные платежи, не погашенная в срок арендная плата и так далее. Чтобы снизить все эти риски, многие собственники сдают квартиру с депозитом или залогом. Обычно он равен размеру ежемесячной платы и передается арендодателю в день подписания договора найма квартиры вместе с суммой аренды за первый месяц.
Депозит возвращается арендатору при соблюдении следующих условий:
Справка! Требовать страховой депозит или нет – это решение собственника жилья.
Оформить депозит нужно документально. Он может быть включен в основной договор, а может быть составлен отдельный договор. В любом случае должны указываться сумма, дата, назначение переданных денег и условия их возврата.
Если собственник не возвращает залог, несмотря на то, что квартира и имущество были ему сданы в первоначальном виде, арендатор может обратиться в суд с исковым заявлением. К нему следует приложить копию паспорта и данные о собственнике, а также копию договора о найме.
В виде приложения к основному договору желательно составить подробную опись всего имущества. Здесь можно указать все недостатки и неисправности, состояние стен, потолка и пола. Это убережет квартиросъемщика в дальнейшем от необоснованных претензий арендодателя.
В приложении указывается списком либо в виде таблицы имущество, а напротив оставляется графа для замечаний, например, холодильник – царапина на передней дверце.
Это очень важный пункт договора, и его надо обязательно в нем прописать. Необходимо прийти к соглашению, сколько раз в месяц и в какое время собственник может посещать квартиру. Наиболее распространенный вариант — 1 раз в месяц (в момент получения арендной платы), причем о своем визите арендодатель должен предупредить арендатора заранее. В случае экстренных ситуаций собственник может заходить в квартиру в любое время.
Собственник вправе контролировать, как наниматель использует его квартиру, но при этом он не имеет право нарушать права нанимателя – вторгаться в сдаваемое жилье, когда ему вздумается (исключение — аварийная ситуация).
Смотрите видео о том, как правильно составить договор аренды квартиры:
Редакция благодарит вас за то, что дочитали статью до конца и надеется, что материал будет полезным. На сайте Юрэксперт.онлайн вы можете прочитать и другие юридические статьи на эту тему.
Уважаемые читатели, этот материал о проблемах, возникающих при заключении договора аренды квартиры, подготовлен редакцией портала Юрэксперт.онлайн. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие читателей, обратившихся к этой странице, и рада помочь читателям самостоятельно разобраться со сложным вопросом.
Срок аренды
Краткосрочным договор найма считается в том случае, если он заключен на срок менее года, долгосрочный заключается на срок от 1 года до 5 лет. Если в документе не стоит срок, считается, что он заключен на 5 лет.
Важно! Отличие краткосрочного договора от долгосрочного заключается в условии выселения жильца. Если документ заключен на срок больше года, жилец имеет преимущественное право на продление договора.
За три месяца до окончания срока договора хозяин квартиры при желании может предложить жильцу новые условия. В том случае, если он этого не сделает, договор автоматически продлевается на тех же условиях. Кроме того, хозяин не имеет право заменить прежних жильцов на других, если договор не продлен, хозяин квартиры не может сдавать квартиру в течение года. Если же хозяин нарушает это правило, прежние жильцы вполне могут потребовать с него возмещение убытков.
Арендатор может в любое время расторгнуть договор без объяснения причин, арендодатель этого права не имеет, и с его стороны расторжение может быть до окончания срока аренды только в судебном порядке.
При составлении договора необходимо точно указать, за какой период времени договор может быть расторгнут досрочно, а также расписан порядок возврата денег и залога.
Список арендаторов
Рекомендуется вписать в договор всех арендаторов. Конечно, документ оформляется на одного человека, но в нем нужно предусмотреть пункт с указанием паспортных данных всех жильцов. Это необходимо для того, чтобы владелец квартиры не мог требовать выселения проживающих людей, не указанных в договоре.
Кроме того, у владельца квартиры можно просить сделать всем временную регистрацию на период срока действия договора. Это будет полезным, если потребуется мед. помощь или для устройства на работу.
Оплата коммунальных платежей
Расходы на оплату коммунальных платежей могут возлагаться на арендодателя или на арендатора. Во избежание проблем рекомендуется очень внимательно читать этот пункт договора. Понятно, что в случае оплаты всех коммунальных платежей арендатором, сумма аренды должна быть снижена, и соответственно, наоборот.
К числу основных коммунальных услуг относятся:
- электроснабжение;
- снабжение тепловой энергией;
- водоснабжение и канализация;
- газоснабжение.
Как правило, именно основные коммунальные платежи проплачиваются арендатором.
Прочие коммунальные услуги:
- уборка мусора, снега, вывоз нечистот;
- дезинфекция, истребление насекомых и грызунов;
- противопожарные мероприятия;
- очистка прилегающих к дому территорий;
- очистка дымоходов;
- содержание водостоков;
- обслуживание лифтов.
Данные выплаты чаще всего оплачиваются арендодателем.
Важно! Перед тем, как подписывать договор необходимо обязательно выяснить у хозяина квартиры сумму дополнительных платежей. Самым распространенным считается вариант, когда арендатор оплачивает только те услуги, для которых предусмотрены показания счетчиков.
Смотрите видео о том, как уберечь себя от мошенничества при аренде квартиры:
Повышение арендной платы
В договоре должно быть указано, как часто и в каком размере арендодатель может повышать арендную плату. Как правило, практикуется повышение арендной платы 1 раз в год на сумму до 10% от начальной стоимости. Но если такой пункт в договор не включен, арендодатель имеет право повышать стоимость аренды на любой процент от первоначальной суммы, но все равно не чаще 1 раза в год. Причем уведомлять жильца о решении увеличить арендную плату арендодатель должен в письменной форме и как минимум за 1 месяц.
Справка! Арендатор вправе потребовать снижения арендной платы в том случае, если жилищные условия арендованного помещения не по его вине ухудшились.
Депозит
Для собственника жилья, который сдает его в наем, есть много рисков – порча или кража имущества, не оплаченные коммунальные платежи, не погашенная в срок арендная плата и так далее. Чтобы снизить все эти риски, многие собственники сдают квартиру с депозитом или залогом. Обычно он равен размеру ежемесячной платы и передается арендодателю в день подписания договора найма квартиры вместе с суммой аренды за первый месяц.
Депозит возвращается арендатору при соблюдении следующих условий:
- 1. При досрочном расторжении договора о найме квартиры, если у владельца нет никаких претензий.
- 2. Если имущество и квартира находятся в первоначальном виде на момент окончания срока действия договора.
Справка! Требовать страховой депозит или нет – это решение собственника жилья.
Оформить депозит нужно документально. Он может быть включен в основной договор, а может быть составлен отдельный договор. В любом случае должны указываться сумма, дата, назначение переданных денег и условия их возврата.
Если собственник не возвращает залог, несмотря на то, что квартира и имущество были ему сданы в первоначальном виде, арендатор может обратиться в суд с исковым заявлением. К нему следует приложить копию паспорта и данные о собственнике, а также копию договора о найме.
Приложение (список мебели и техники)
В виде приложения к основному договору желательно составить подробную опись всего имущества. Здесь можно указать все недостатки и неисправности, состояние стен, потолка и пола. Это убережет квартиросъемщика в дальнейшем от необоснованных претензий арендодателя.
В приложении указывается списком либо в виде таблицы имущество, а напротив оставляется графа для замечаний, например, холодильник – царапина на передней дверце.
Порядок посещения жилья собственником
Это очень важный пункт договора, и его надо обязательно в нем прописать. Необходимо прийти к соглашению, сколько раз в месяц и в какое время собственник может посещать квартиру. Наиболее распространенный вариант — 1 раз в месяц (в момент получения арендной платы), причем о своем визите арендодатель должен предупредить арендатора заранее. В случае экстренных ситуаций собственник может заходить в квартиру в любое время.
Собственник вправе контролировать, как наниматель использует его квартиру, но при этом он не имеет право нарушать права нанимателя – вторгаться в сдаваемое жилье, когда ему вздумается (исключение — аварийная ситуация).
Смотрите видео о том, как правильно составить договор аренды квартиры:
Редакция благодарит вас за то, что дочитали статью до конца и надеется, что материал будет полезным. На сайте Юрэксперт.онлайн вы можете прочитать и другие юридические статьи на эту тему.
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 11:50