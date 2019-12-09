Разновидности кэшбэка в 2019 году, преимущества и недостатки, как он действует

Преимущества кэшбэка

Разновидности кэшбэка. Как получить заработанные проценты или бонус

Получение бонусов посредством посредников или специальных сайтов

Недостатки банковских карт с кэшбэком

Обслуживание карт с кэшбэком стоит намного дороже обслуживания стандартных карт. При этом взимается плата за выпуск банковской карты.



Существуют ограничения на вывод средств в течении месяца.



Большинство банков предлагают кэшбэк в виде бонуса, а не наличных средств. Или потратить кэшбэк возможно лишь в установленных интернет-магазинах.



Не за все покупки по карте начисляется кэшбэк.



Накопленный кэшбэк может быть аннулирован в случае просрочки платы за обслуживание банковской карты.





Многие пользователи знакомы с системой скидок, но кэшбэк для многих остается загадкой. Непонятно почему магазины и банки готовы возвращать процент от потраченных средств. Что это - лохотрон, развод?Магазины предлагают свою продукцию и услуги потенциальным покупателям. При этом требуются затраты рекламную компанию, чтобы добиться максимальной прибыли. Если рекламная акция обеспечивает 100% эффект – допускается снижение цены товар. Разница между первоначальной ценой и сниженной возвращается клиенту в качестве кэшбэка. Он является своеобразным магнитом для привлечения клиентов, тем самым стимулирует увеличение объемов продаж. Кэшбэк в сравнении со скидками обладает бесспорным преимуществом – покупатели не только приобретают товар по более дешевой цене, но и получают обратно какую часть потраченной суммы. Банковские организации тоже оказываются в плюсе – они не только получают денежные средства от своих клиентов, но и используют их по своему усмотрению, после чего отчисляют клиентам проценты.Покупатели пользуются несколькими разновидностями кэшбэка. При оформлении банковской карты в том или ином банке, держатель карты получает возможность воспользоваться услугой кэшбэк. С этой целью подключатся соответствующие программы. Пользователь должен для себя выбрать область расходов, за которую ему будет начисляться повышенный кэшбэк. К примеру, продукты питания. Для оплаты покупок необходимо всегда использовать карту с кэшбэком. По кредитной карте, как правило, бонус начисляется намного больше.В настоящее время известно достаточное количество сайтов, предоставляющих возможность пользователям воспользоваться услугой «кэшбэк». После регистрации становятся доступны: скидки, промокоды и кэшбэк. Как правило, портал взаимодействует одновременно с несколькими ресурсами, что обеспечивает возможность возврата больших сумм в качестве кэшбэка. Перед регистрацией на подобных сайтах, необходимо пониматьть, что интернет-магазины не предлагают кэшбэк, бонусы при соблюдении необходимых условий предлагает именно этот сайт. Наиболее вострабованным ресурсом в настоящее время является портал Алиэкспресс кэшбэк.Каким видом кэшбэка воспользоваться каждый решает для себя самостоятельно, при этом необходимо учесть систему вывода денежных средств. Грамотный выбор кэшбэка в 2019 году позволит вернуть максимальный процент от потраченных средств.