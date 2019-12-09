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Разновидности кэшбэка в 2019 году, преимущества и недостатки, как он действует

Все больше и больше возрастает спрос на интернет магазины, предоставляющие услугу «Кэшбек», в том числе на банковские карты с кэшбэком, к примеру, совкомбанк кэшбэк – можно ознакомиться на cashback24h. В чем выгода? Клиенту после покупки того или иного товара на банковскую карту или бонусный счет возвращается процент/определенная сумма от потраченных средств. Cash Back – это своего рода бонус или скидка по той или иной программе лояльности.
Разновидности кэшбэка в 2019 году, преимущества и недостатки, как он действует

Многие пользователи знакомы с системой скидок, но кэшбэк для многих остается загадкой. Непонятно почему магазины и банки готовы возвращать процент от потраченных средств. Что это - лохотрон, развод?

Преимущества кэшбэка


Магазины предлагают свою продукцию и услуги потенциальным покупателям. При этом требуются затраты рекламную компанию, чтобы добиться максимальной прибыли. Если рекламная акция обеспечивает 100% эффект – допускается снижение цены товар. Разница между первоначальной ценой и сниженной возвращается клиенту в качестве кэшбэка. Он является своеобразным магнитом для привлечения клиентов, тем самым стимулирует увеличение объемов продаж. Кэшбэк в сравнении со скидками обладает бесспорным преимуществом – покупатели не только приобретают товар по более дешевой цене, но и получают обратно какую часть потраченной суммы. Банковские организации тоже оказываются в плюсе – они не только получают денежные средства от своих клиентов, но и используют их по своему усмотрению, после чего отчисляют клиентам проценты.

Разновидности кэшбэка. Как получить заработанные проценты или бонус


Покупатели пользуются несколькими разновидностями кэшбэка. При оформлении банковской карты в том или ином банке, держатель карты получает возможность воспользоваться услугой кэшбэк. С этой целью подключатся соответствующие программы. Пользователь должен для себя выбрать область расходов, за которую ему будет начисляться повышенный кэшбэк. К примеру, продукты питания. Для оплаты покупок необходимо всегда использовать карту с кэшбэком. По кредитной карте, как правило, бонус начисляется намного больше.

Получение бонусов посредством посредников или специальных сайтов


В настоящее время известно достаточное количество сайтов, предоставляющих возможность пользователям воспользоваться услугой «кэшбэк». После регистрации становятся доступны: скидки, промокоды и кэшбэк. Как правило, портал взаимодействует одновременно с несколькими ресурсами, что обеспечивает возможность возврата больших сумм в качестве кэшбэка. Перед регистрацией на подобных сайтах, необходимо пониматьть, что интернет-магазины не предлагают кэшбэк, бонусы при соблюдении необходимых условий предлагает именно этот сайт. Наиболее вострабованным ресурсом в настоящее время является портал Алиэкспресс кэшбэк.

Недостатки банковских карт с кэшбэком


  • Обслуживание карт с кэшбэком стоит намного дороже обслуживания стандартных карт. При этом взимается плата за выпуск банковской карты.
  • Существуют ограничения на вывод средств в течении месяца.
  • Большинство банков предлагают кэшбэк в виде бонуса, а не наличных средств. Или потратить кэшбэк возможно лишь в установленных интернет-магазинах.
  • Не за все покупки по карте начисляется кэшбэк.
  • Накопленный кэшбэк может быть аннулирован в случае просрочки платы за обслуживание банковской карты.


Каким видом кэшбэка воспользоваться каждый решает для себя самостоятельно, при этом необходимо учесть систему вывода денежных средств. Грамотный выбор кэшбэка в 2019 году позволит вернуть максимальный процент от потраченных средств.

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Добавил: Роман Сегодня, 12:27

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