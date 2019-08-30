Лечение в Израиле: почему стоит выбрать эту страну
Израильская система здравоохранения считается одной из лучших в мире. Ежегодно в эту страну на диагностику и лечение приезжают свыше 30 тысяч пациентов. Медицинский туризм здесь развивается как одно из направлений экономики. Правительство Израиля регулярно выделяет на закупку нового оборудования и повышение квалификации врачей около 30 миллиардов долларов.
Каждый год тысячи людей по всему миру получают неутешительный диагноз — рак. Однако при возможностях современной медицины он не является приговором. Подтверждением этому являются результаты, которые достигаются в лучших по уровню лечения онкологии клиниках Израиля. Например, положительный результат в борьбе с раком груди там составляет до 99% при первой стадии и до 93% — при второй. Это самые высокие показатели в мире.
На основании таких факторов, как качество обслуживания, признание на международном уровне и техническая оснащенность можно составить список лучших клиник в Израиле по лечению рака.
Здесь проводится 13% всех операций в стране, а за высокое качество работы и безопасность методов в 2011 году учреждению присвоена американская аккредитация JCI. В Ассуте лечат рак груди, желудка и кишечника. При раке молочной железы на ранних стадиях хирурги удаляют только опухоль, сохраняя пациентке грудь. А опухоли органов ЖКТ на первых стадиях, в основном, удаляются без разрезов — путем проколов или методом ТЭМ. По данным клиники, успешность борьбы с онкозаболеваниями на первых стадиях — 90%.
В клинике обслуживают 1 млн пациентов, в числе которых около 40,5 тыс борются с онкозаболеваниями. В онкологическое отделение входят Центры по лечению рака груди, меланомы, опухолей ЖКТ и саркомы. Также в клинике Хадасса есть отделение детской онкогематологии. Ежегодно здесь проводится 25 операций по пересадке костного мозга.
В центр им. Сураски обращаются 400 тыс пациентов в год, а журнал Forbes включил несколько его докторов в ТОП-5 лучших специалистов мира. Врачи онкологического отделения специализируются на диагностике и лечении злокачественных новообразований, в частности, в органах ЖКТ. В лечении применяют иммуно-, химио- и радиотерапию. При радиотерапии задействуют установки, которые воздействуют только на опухоль (не на здоровые ткани): TruBeam, Кибер- и Гамма-нож.
Каждый год в больницу Рамбам обращаются 800 тысяч пациентов. Онкоцентр клиники располагает передовым оборудованием, а при поддержке США здесь ведется разработка вакцины против рака.
Медцентр Герцлия получил 100 баллов от израильского Минздрава за безопасность и высокое качество услуг. Доктора онкологического отделения лечат рак мягких и костных тканей, внутренних органов. Борьбу с заболеванием ведут путем иммуно-, радио- и химиотерапии, а также малотравматичной хирургии.
Каждый год больница принимает 1 млн пациентов, из которых около 50 тысяч борются с онкологией. Здесь провели 160 клинических исследований. Онкоцентр специализируется на лечении онкогематологии и всех видов опухолей. 70% операций проводится для удаления злокачественных новообразований, в частности, выполняется 270 процедур брахитерапии в год.
В отделении работает Центр меланомы “Элла” и Центр лечения сарком. Кроме того, на базе Центра онкологии Шиба действует единственная в Израиле служба индивидуального подбора препаратов на основе генетических характеристик опухоли.
В Израиле широко развита превентивная медицина, цель которой — предупредить развитие различных заболеваний. Поэтому популярностью пользуется комплексное обследование организма (чек-ап). Провести полное обследование организма можно всего за один день. При этом диагностику можно совместить с отдыхом.
По словам хирурга-онколога Моше Паппы, в центре внимания израильских врачей всегда находится пациент. Медики работают единой командой, чтобы увеличить шансы лечащегося на выздоровление. Это позволило Израилю занять первое место по качеству обслуживания согласно индексу медицинского туризма MTI.
Лечение онкологии в Израиле: лучшие клиники
Каждый год тысячи людей по всему миру получают неутешительный диагноз — рак. Однако при возможностях современной медицины он не является приговором. Подтверждением этому являются результаты, которые достигаются в лучших по уровню лечения онкологии клиниках Израиля. Например, положительный результат в борьбе с раком груди там составляет до 99% при первой стадии и до 93% — при второй. Это самые высокие показатели в мире.
На основании таких факторов, как качество обслуживания, признание на международном уровне и техническая оснащенность можно составить список лучших клиник в Израиле по лечению рака.
1. Клиника Ассута
Здесь проводится 13% всех операций в стране, а за высокое качество работы и безопасность методов в 2011 году учреждению присвоена американская аккредитация JCI. В Ассуте лечат рак груди, желудка и кишечника. При раке молочной железы на ранних стадиях хирурги удаляют только опухоль, сохраняя пациентке грудь. А опухоли органов ЖКТ на первых стадиях, в основном, удаляются без разрезов — путем проколов или методом ТЭМ. По данным клиники, успешность борьбы с онкозаболеваниями на первых стадиях — 90%.
2. Медцентр Хадасса
В клинике обслуживают 1 млн пациентов, в числе которых около 40,5 тыс борются с онкозаболеваниями. В онкологическое отделение входят Центры по лечению рака груди, меланомы, опухолей ЖКТ и саркомы. Также в клинике Хадасса есть отделение детской онкогематологии. Ежегодно здесь проводится 25 операций по пересадке костного мозга.
3. Медицинский центр им. Сураски (Ихилов)
В центр им. Сураски обращаются 400 тыс пациентов в год, а журнал Forbes включил несколько его докторов в ТОП-5 лучших специалистов мира. Врачи онкологического отделения специализируются на диагностике и лечении злокачественных новообразований, в частности, в органах ЖКТ. В лечении применяют иммуно-, химио- и радиотерапию. При радиотерапии задействуют установки, которые воздействуют только на опухоль (не на здоровые ткани): TruBeam, Кибер- и Гамма-нож.
4. Медцентр Рамбам
Каждый год в больницу Рамбам обращаются 800 тысяч пациентов. Онкоцентр клиники располагает передовым оборудованием, а при поддержке США здесь ведется разработка вакцины против рака.
5. Медицинский центр Герцлия
Медцентр Герцлия получил 100 баллов от израильского Минздрава за безопасность и высокое качество услуг. Доктора онкологического отделения лечат рак мягких и костных тканей, внутренних органов. Борьбу с заболеванием ведут путем иммуно-, радио- и химиотерапии, а также малотравматичной хирургии.
6. Больница им. Хаима Шиба
Каждый год больница принимает 1 млн пациентов, из которых около 50 тысяч борются с онкологией. Здесь провели 160 клинических исследований. Онкоцентр специализируется на лечении онкогематологии и всех видов опухолей. 70% операций проводится для удаления злокачественных новообразований, в частности, выполняется 270 процедур брахитерапии в год.
В отделении работает Центр меланомы “Элла” и Центр лечения сарком. Кроме того, на базе Центра онкологии Шиба действует единственная в Израиле служба индивидуального подбора препаратов на основе генетических характеристик опухоли.
Израильская медицина: популярные направления и подход
В Израиле широко развита превентивная медицина, цель которой — предупредить развитие различных заболеваний. Поэтому популярностью пользуется комплексное обследование организма (чек-ап). Провести полное обследование организма можно всего за один день. При этом диагностику можно совместить с отдыхом.
По словам хирурга-онколога Моше Паппы, в центре внимания израильских врачей всегда находится пациент. Медики работают единой командой, чтобы увеличить шансы лечащегося на выздоровление. Это позволило Израилю занять первое место по качеству обслуживания согласно индексу медицинского туризма MTI.
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 18:25