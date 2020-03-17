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Данными о проблемах в республике готов поделиться со всеми кандидатами в президенты Абхазии ВААК

За 10 дней до выборов президента Абхазии председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков выступил с обращением ко всем кандидатам на высшую должность в республике и гражданам страны.
Данными о проблемах в республике готов поделиться со всеми кандидатами в президенты Абхазии ВААК

Он напомнил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс не является политической организацией и не участвует в политических процессах. В то же время конгресс готов к рабочему диалогу со всеми политическими силами республики, не высказывая никому предпочтений.

По словам Экзекова, целью общественной организации было и остается укрепление этнокультурных ценностей абхазо-абазинского и убыхского народов, а одна из основных задач – содействие социальной активности, создание благоприятных условий для людей и укрепление гражданского общества.

На своих страницах в социальных сетях ВААК и сам Мусса Экзеков в последнее время не раз рассказывали об активной работе по учреждению в Абхазии местных отделений Конгресса. Сотрудники ВААК встречаются с инициативными жителями, обсуждают наиболее актуальные проблемы людей и разрабатывают дорожные карты по пошаговому развитию сёл и городов Абхазии.

«В настоящий момент такая работа на системной основе ведется уже в 37 населённых пунктах, – пишет Мусса Экзеков. ВААК располагает систематизированной базой данных по наиболее актуальным проблемам населенных пунктов, в которых действуют местные отделения. Все они требуют решения в максимально короткие сроки».

Глава ВААК напомнил, что часть проблем уже решается командой ВААК. В селе Баслаху строится дом для семьи художника местной школы. В селе Гуада, где 50 домов и школа на протяжении 25 лет лишены водоснабжения, уже достигнуты договоренности о закупке всех материалов. Жители села готовы провести все работы собственными силами.

«Эти и десятки других проблем – прекрасная возможность на деле проявить заботу о жителях республики, – обращается Экзеков на своей странице в Инстаграм (https://www.instagram.com/mussaekzekov/) ко всем политическим силам. – Выявленные нами проблемы и задачи будут актуальны вне зависимости от того, каким будет исход выборов президента Абхазии. В этой связи мы готовы поделиться имеющейся информацией со всеми участниками президентской кампании».

В обращении выражается уверенность, что любой претендент на высший государственный пост в республике должен строить стратегию развития страны, опираясь на реальные нужды и запросы людей. Поэтому работа, проводимая конгрессом, будет полезна для всех кандидатов.

«Мы уверены, что вместе с жителями страны, вместе со всеми здоровыми политическими силами мы сможем создать эффективную модель взаимопомощи и созидания для решения актуальных проблем граждан Абхазии», – отметил Мусса Экзеков.

Напомним, что выборы президента Республики Абхазия состоятся 22 марта. На высокий пост претендуют 38-летний вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, 56-летний лидер «Блока оппозиционных сил», депутат парламента Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел, 59-летний Леонид Дзяпшба. Кандидаты ведут активную избирательную кампанию.

Выборы главы Абхазии пройдут по основным спискам избирателей на 152 участках на территории страны, а также на двух участках в Москве и Черкесске.

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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 18:23

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