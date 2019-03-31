Выборы в Украине 31 марта: кто и куда придёт голосовать

Голосование украинцев 31 марта: когда будут подсчитаны результаты и будет ли второй тур





С самого утра 31 марта украинцы начали голосовать на своих участках. Голосование закончится в 20.00. 39 кандидатов - так много ещё никогда не было на выборах. 29 млн граждан имеют право отдать свой голос. Срок полномочий вновь избранного главы государства составит 5 лет.30 тысяч участков уже начали свою работу на голосовании. Центральная избирательная комиссия приняла решении об открытии ещё восьмидесяти на территории воинских частей. За пределами страны голосование также организовано - 101 избирательный участок сформированы для этих целей. Таким образом, 72 страны приняли участие в таком важном политическом событии.На данный момент уже проголосовал мэр Киева Виталий Кличко. Прибыл он на свой участок на велосипеде. Градоначальник пояснил, что свой голос отдал за интеграцию в европейское сообщество и присоединение к НАТО.10 дней с момента голосования отводится ЦИК на подсчёт голосов и фиксацию итогов в протоколе голосования. Хотя бы один должен набрать 50 % голосов, иначе с одобрения Верховной Рады сулят повторные выборы. Их дата в таком случае выпадает на третье воскресенье после дня голосования (21 марта).До 5 апреля подсчёт должны осуществить окружные избирательные комиссии.