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Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК представил ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с Вячеславом Моше Кантором, вместе со своими партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит представили Совету Европейского союза и координатору ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарине фон Шнурбайн план действий по борьбе с антисемитизмом.

Представленный ведущими еврейскими организациями документ содержит конкретные предложения для Евросоюза и стран-участниц ЕС в соответствии с Декларацией Совета ЕС. Принятая 6 декабря 2018 года Декларация посвящена борьбе с антисемитизмом и разработке общего для всех стран-участниц ЕС подхода к вопросам безопасности для усиления защиты еврейских общин и организаций в Европе.

В числе рекомендаций Плана действий – призыв к государствам-членам ЕС принять полную версию рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте. Кроме того, документ предлагает такие важные меры, как усиление взаимодействия с общинами по вопросам безопасности, повышение качества сбора информации о преступлениях на почве ненависти и создание общих руководящих принципов для противодействия антисемитизму через образование. По мнению авторов Плана, это позволит добиться позитивных результатов для еврейских общин Европы в долгосрочной перспективе.

«Это прекрасный и подробный документ, который, как мы надеемся, будет принят Советом ЕС, чтобы обеспечить для наших общин более высокую степень защищённости и безопасности, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Именно это необходимо нам, европейским евреям, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту».
«В соответствии с требованием ЕС, этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», - подчеркнул президент ЕЕК.

План действий также требует от ЕС обратиться к проблеме антисемитизма в рамках диалога о правах человека с третьими странами, противодействуя предвзятости, которая может подпитывать антисемитские стереотипы, а также осудить антисемитскую дискриминацию Израиля или израильтян через их исключение из культурной, спортивной, научной или художественной жизни.
Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК представил ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе

«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов, - отметил Вячеслав Моше Кантор. – Если наши лидеры серьёзно относятся к борьбе с антисемитизмом, то мы не можем допустить, чтобы оставались какие-либо пробелы или лазейки для дискриминации и изоляции. Борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах».
Документ был одобрен координатором ЕС по борьбе с антисемитизмом Катариной фон Шнурбайн. Помимо этого, европейский комиссар Вера Юрова объявила о создании на высшем уровне Рабочей группы для реализации декларации Совета ЕС.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president
На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК



 
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Добавил: Роман Сегодня, 18:27

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