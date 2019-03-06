Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК представил ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе





Представленный ведущими еврейскими организациями документ содержит конкретные предложения для Евросоюза и стран-участниц ЕС в соответствии с Декларацией Совета ЕС. Принятая 6 декабря 2018 года Декларация посвящена борьбе с антисемитизмом и разработке общего для всех стран-участниц ЕС подхода к вопросам безопасности для усиления защиты еврейских общин и организаций в Европе.В числе рекомендаций Плана действий – призыв к государствам-членам ЕС принять полную версию рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте. Кроме того, документ предлагает такие важные меры, как усиление взаимодействия с общинами по вопросам безопасности, повышение качества сбора информации о преступлениях на почве ненависти и создание общих руководящих принципов для противодействия антисемитизму через образование. По мнению авторов Плана, это позволит добиться позитивных результатов для еврейских общин Европы в долгосрочной перспективе.«Это прекрасный и подробный документ, который, как мы надеемся, будет принят Советом ЕС, чтобы обеспечить для наших общин более высокую степень защищённости и безопасности, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Именно это необходимо нам, европейским евреям, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту».«В соответствии с требованием ЕС, этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», - подчеркнул президент ЕЕК.План действий также требует от ЕС обратиться к проблеме антисемитизма в рамках диалога о правах человека с третьими странами, противодействуя предвзятости, которая может подпитывать антисемитские стереотипы, а также осудить антисемитскую дискриминацию Израиля или израильтян через их исключение из культурной, спортивной, научной или художественной жизни.«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов, - отметил Вячеслав Моше Кантор. – Если наши лидеры серьёзно относятся к борьбе с антисемитизмом, то мы не можем допустить, чтобы оставались какие-либо пробелы или лазейки для дискриминации и изоляции. Борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах».Документ был одобрен координатором ЕС по борьбе с антисемитизмом Катариной фон Шнурбайн. Помимо этого, европейский комиссар Вера Юрова объявила о создании на высшем уровне Рабочей группы для реализации декларации Совета ЕС.* * *На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше КанторИсточник: Пресс-служба ЕЕК