Актриса Алика Смехова обзавелась тренажером для похудения

О событии Алика Смехова сообщила фолловерам посредством поста в Instagram, отметив, что ее приобретением стала компактная беговая дорожка. После использования тренажер можно складывать и прятать под кроватью или просто прислонять к стене. По словам актрисы, после окончания праздников самое время приходить в форму, и наличие такого “аппарата” только упростит процесс, ведь позволяет устраивать кардиотренировки и заниматься бегом. Обзавестись беговой дорожкой Смеховой порекомендовала подруга Ольга Кабо.Алика Смехова всегда являлась сторонником ЗОЖ, придерживаясь правильного питания. В паре с тренировками это позволяет артистке даже в свои 50 лет сохранять хорошую форму, без стеснения демонстрируя публике подтянутую фигуру в купальнике.