Актриса Алика Смехова обзавелась тренажером для похудения
Отечественная актриса Алика Смехова обзавелась собственным тренажером для похудения. По заявлениям звезды, теперь ей не обязательно посещать тренажерный зал, ведь следить за весом можно и дома.
О событии Алика Смехова сообщила фолловерам посредством поста в Instagram, отметив, что ее приобретением стала компактная беговая дорожка. После использования тренажер можно складывать и прятать под кроватью или просто прислонять к стене. По словам актрисы, после окончания праздников самое время приходить в форму, и наличие такого “аппарата” только упростит процесс, ведь позволяет устраивать кардиотренировки и заниматься бегом. Обзавестись беговой дорожкой Смеховой порекомендовала подруга Ольга Кабо.
Алика Смехова всегда являлась сторонником ЗОЖ, придерживаясь правильного питания. В паре с тренировками это позволяет артистке даже в свои 50 лет сохранять хорошую форму, без стеснения демонстрируя публике подтянутую фигуру в купальнике.
О событии Алика Смехова сообщила фолловерам посредством поста в Instagram, отметив, что ее приобретением стала компактная беговая дорожка. После использования тренажер можно складывать и прятать под кроватью или просто прислонять к стене. По словам актрисы, после окончания праздников самое время приходить в форму, и наличие такого “аппарата” только упростит процесс, ведь позволяет устраивать кардиотренировки и заниматься бегом. Обзавестись беговой дорожкой Смеховой порекомендовала подруга Ольга Кабо.
Алика Смехова всегда являлась сторонником ЗОЖ, придерживаясь правильного питания. В паре с тренировками это позволяет артистке даже в свои 50 лет сохранять хорошую форму, без стеснения демонстрируя публике подтянутую фигуру в купальнике.