В Instagram Анфису Чехову высмеяли за попытку удлинить ноги на фото

40-летняя Анфиса Чехова получила критику в свой адрес из-за якобы использования фотошопа на одном из своих снимков. По мнению пользователей, она немного «переборщила» с длиной ног. Внимательные поклонники отметили, что ранее у Чеховой не наблюдались такие стройные ноги, и то, что они видят сейчас, просто «Чудеса фотошопа!».Впрочем, нашлись и те, кто заступились за телеведущую. Подписчики поспешили заявить тем «неверующим» фанатам, что никакого редактирования здесь нет - это просто удачный ракурс снимка.