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В Instagram Анфису Чехову высмеяли за попытку удлинить ноги на фото

Поклонники Анфисы Чеховой обвинили её в «слишком длинных ногах» на фотографии, которую они обнаружили в социальной сети Instagram. Но нашлись и те, кто заступились за телеведущую.
В Instagram Анфису Чехову высмеяли за попытку удлинить ноги на фото

40-летняя Анфиса Чехова получила критику в свой адрес из-за якобы использования фотошопа на одном из своих снимков. По мнению пользователей, она немного «переборщила» с длиной ног. Внимательные поклонники отметили, что ранее у Чеховой не наблюдались такие стройные ноги, и то, что они видят сейчас, просто «Чудеса фотошопа!».

Впрочем, нашлись и те, кто заступились за телеведущую. Подписчики поспешили заявить тем «неверующим» фанатам, что никакого редактирования здесь нет - это просто удачный ракурс снимка.


 
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Политика / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:06

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