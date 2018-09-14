Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор представил новую программу по обучению безопасности для граждан

Центр по безопасности ЕЕК изначально был основан для обеспечения безопасности еврейских общин, однако в настоящее время эксперты Центра консультируют также правительства многих европейских государств, спасателей и силовые структуры.«Наш мир становится всё более и более сложным: наряду с постоянно растущими возможностями появляются и новые угрозы, - пояснил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Хотя власти активно работают над снижением рисков, ключевым фактором усиления нашей общей безопасности остаётся просвещение и повышение осведомлённости о правильных действиях перед лицом возможных опасностей».«Программа информирования по вопросам безопасности», разработанная экспертами Центра, предлагает доступные и информативные материалы для подготовки людей всех возрастов в любой точке мира к чрезвычайным и кризисным ситуациям. Каждый ролик программы длится около минуты, однако содержит всю необходимую информацию. Среди тем роликов - как опознать подозрительное поведение или объект, как предотвратить похищение человека, как защитить свои персональные данные и выявить фальшивые профили радикалов в социальных сетях. Первый материал из серии был выложен 6 сентября на сайте SACC и в соцсетях, последующие ролики будут выкладываться каждые три недели.«В регионах, которые пережили террористические акты, понимают, что образование и осведомлённость в вопросах безопасности спасают жизни, - заявил главный исполнительный директор SACC и эксперт по вопросам безопасности Офир Ревах. – Наша способность минимизировать число жертв в чрезвычайных ситуациях напрямую зависит от понимания со стороны гражданских лиц. Жизненно важно то, что богатый опыт и знания экспертов в области безопасности и управления кризисными ситуациями теперь доступны каждому».Первый образовательный ролик можно посмотреть на сайте SACC и в социальных сетях:SACC: https://sacc-ejc.org/security-awareness/You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Bo5RLMEmttITwitter: @eurojewcong https://twitter.com/eurojewcongFacebook: https://www.facebook.com/Eurojewcong/* * *