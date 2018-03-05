Леонид Слуцкий: Обвинения США в игнорировании РФ выполнения резолюции СБ ООН по Сирии – ложь

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «Россия всегда придерживается своих международных обязательств», а обвинения США об игнорировании со стороны России выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии назвал «бездоказательной ложью».– Россия всегда придерживается международных обязательств и принятых договоренностей. Москву ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН или их вольной интерпретации, как это делали в Вашингтоне, в частности, и по Ливии, и по Иерусалиму, – отметил депутат.По мнению Слуцкого, «обвинения и обличения стали излюбленным приемом США для оправдания своей собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке».– США взяли на вооружение принцип Йозефа Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят, – добавил глава думского комитета.Леонид Слуцкий также заявил журналистам, что «истинными целями Вашингтона является снятие с себя ответственности за гибель мирных жителей, убитых террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", к созданию которого Соединенные Штаты имеют не последнее отношение».Напомним, что США не впервые обвиняют Россию в нарушении международных договоренностей. В минувшую пятницу Леонид Слуцкий предположил, что такая агрессивная риторика лишь ширма для вероятного последующего выхода США из договора РСМД.