Леонид Слуцкий: Обвинения США в игнорировании РФ выполнения резолюции СБ ООН по Сирии – ложь
В воскресенье было распространено заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. В нем говорилось о том, что «Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «Россия всегда придерживается своих международных обязательств», а обвинения США об игнорировании со стороны России выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии назвал «бездоказательной ложью».
– Россия всегда придерживается международных обязательств и принятых договоренностей. Москву ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН или их вольной интерпретации, как это делали в Вашингтоне, в частности, и по Ливии, и по Иерусалиму, – отметил депутат.
По мнению Слуцкого, «обвинения и обличения стали излюбленным приемом США для оправдания своей собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке».
– США взяли на вооружение принцип Йозефа Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят, – добавил глава думского комитета.
Леонид Слуцкий также заявил журналистам, что «истинными целями Вашингтона является снятие с себя ответственности за гибель мирных жителей, убитых террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", к созданию которого Соединенные Штаты имеют не последнее отношение».
Напомним, что США не впервые обвиняют Россию в нарушении международных договоренностей. В минувшую пятницу Леонид Слуцкий предположил, что такая агрессивная риторика лишь ширма для вероятного последующего выхода США из договора РСМД.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «Россия всегда придерживается своих международных обязательств», а обвинения США об игнорировании со стороны России выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии назвал «бездоказательной ложью».
– Россия всегда придерживается международных обязательств и принятых договоренностей. Москву ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН или их вольной интерпретации, как это делали в Вашингтоне, в частности, и по Ливии, и по Иерусалиму, – отметил депутат.
По мнению Слуцкого, «обвинения и обличения стали излюбленным приемом США для оправдания своей собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке».
– США взяли на вооружение принцип Йозефа Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят, – добавил глава думского комитета.
Леонид Слуцкий также заявил журналистам, что «истинными целями Вашингтона является снятие с себя ответственности за гибель мирных жителей, убитых террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", к созданию которого Соединенные Штаты имеют не последнее отношение».
Напомним, что США не впервые обвиняют Россию в нарушении международных договоренностей. В минувшую пятницу Леонид Слуцкий предположил, что такая агрессивная риторика лишь ширма для вероятного последующего выхода США из договора РСМД.
Политика
Добавил: Роман Вчера, 21:25