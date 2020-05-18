Софья Стужук: «У всех есть удачные и неудачные ракурсы»





Да, благодарю. Вопрос в приоритетах, желаниях и целях. Уверена, они у всех разные. Смотря какими мерками мерить, как говорится. Кому-то кажется, что я успеваю очень много, а кто-то думает, что я ничего не делаю. На самом деле, я ставлю для себя в уме список задач и расставляю приоритеты. На первом месте у себя Я. Так считаю правильным: сначала ты, потом муж, если он есть, потом дети, работа, хобби и все остальное. Для того, чтобы быть «качественной мамой» мне нужно быть ресурсной женщиной. Под ресурсной я имею в виду наполненной, энергичной, а не уставшей, вымотанной, злой и срывающейся. Поэтому я стараюсь делегировать то, что не обязательно делать мне. Уделяю время уходу за собой и своему здоровью. Слежу за фигурой, сейчас занялась растяжкой, потому что это здоровье и молодость, не выматываю себя. Максимально стараюсь жить в кайф. К слову, материнство для меня – это в кайф. Я с детьми нахожусь много и стараюсь в день хотя бы час проводить по-настоящему качественно, то есть уделять им всю себя. Это важно. Блог – это моё хобби плюс заработок. Мне тоже нравится этим заниматься. Мне не в напряг. И другие области я для себя выбрала, от которых получаю удовольствие: создаю одежду, в которой хожу 90% времени, сделала с подругой собственный бренд потрясающей косметики, которой тоже пользуюсь сама. И магазин эко-продукции тоже той, которой пользуюсь и которую рекомендую. Не перенапрягаюсь.Для меня главное в жизни быть счастливой и получать удовольствие, как и для всех, уверена, поэтому я для этого все делаю и не делаю того (или свожу к минимуму), что этому мешает.Это еще не точка, конечно. Ещё есть к чему стремиться, и я продолжаю работать. Первое, что я делала – это старалась поддерживать форму во время беременности. Хочу, чтобы все женщины понимали, что чем больше себя запустишь в беременность, тем тяжелее потом придется. Кстати, это была первая моя беременность, в которую я решила не тренироваться в зале (по ощущениям своим, не хотелось), но при этом я питалась здорово, делала массажи, старалась активничать. После родов дала себе время отлежаться и восстановиться прежде всего внутренне.У меня в Instagram и в Telegram есть целая история о послеродовом восстановлении. О технике подвязывания живота «бенкунг», об имбилдинге (вернуть в форму женские интимные мышцы), вакууме и о том, когда стоит начинать заниматься. Питание у меня всегда здоровое. Главное, не перебарщивать с калориями. Через три месяца после родов начала каждый день дома активно тренироваться по системе своих марафонов стройности.Делаю дома массажи сухой щеткой и вакуумной банкой, скрабы, хожу на степпере, все по наличию возможности – стараюсь её находить, но и не загоняю себя. Также прохожу курс антицеллюлитного массажа и избавилась от главного в своей жизни стрессового фактора.Я почти никогда не делаю никаких процедур с лицом у косметологов. Честное слово. Не люблю. У косметолога я только немного поправила губы после родов. И сейчас делаю плазмолифтинг кожи головы для роста волос. Пару раз в жизни делала чистки. Всё, вот честно. А дома я каждое утро как «отче наш» вместе с вакуумом делаю массаж лица скребком «гуаша». А вообще, пользуюсь сыворотками еще, делаю глиняные маски и другие, глиняные самые любимые своего бренда. Косметику использую в основном натуральную, экологичную и только этичную.Ты выложила видео в Instagram в поддержку челленджа Саши Митрошиной #КрасотаНеВРакурсе. Расскажи немного про этот челлендж и почему считаешь его важным.Да. Знаете, сейчас Instagram стал про очень вылизанную картинку. Все стараются делать максимально крутые фото. Конечно же, всегда выбирают максимально удачные ракурсы и стараются ещё и обработать максимально выгодно. Мало того, что у многих людей искажается восприятие реальности, так они еще и начинают себя корить за какую-то лишнюю складочку на животе. Другая причина ещё и в том, как некоторые люди любят найти какой-нибудь неудачный момент в сториз и упрекнуть. Я хотела показать, что даже красивое ухоженное тело может быть в неудачных ракурсах. Что даже у тех, кто на фотках выглядит идеально, бывают складочки, растяжки, целлюлит и не слишком упругая грудь. Мы все земные обычные люди. У всех у нас есть удачные и неудачные ракурсы.Я двоих своих девочек рожала дома. И те, и другие роды прошли прекрасно, легко. Больно, конечно, очень! Без этого никуда. Я, кстати, поэтому и решила третьи роды проживать в бассейне. Это смягчило ощущения и сделало роды приятнее.Почему именно дома? Потому что мне так комфортней. Это мой выбор. Потому что это у себя дома в родных стенах, своей атмосфере, привычной, теплой, рядом никого постороннего, никто не вмешивается, не мешают естественному процессу. Ты делаешь что хочешь, двигаешься как хочешь, принимаешь позы какие хочешь и рожаешь как чувствуешь. Я за максимальную естественность в этом вопросе. У меня есть видео в Instagram и на YouTube-канале (они разные), можно посмотреть. Все было так, как на видео. Атмосферно, тепло, темно и тихо. Прекрасно и благостно. Я очень рада, что прожила роды именно так. Самые теплые воспоминания.Ты говорила, что причиной вашего расставания с мужем стал домашний абьюз. Как думаешь, почему девушкам сложно уйти из таких отношений и как это удалось тебе?Всё очень просто и очень сложно одновременно. Причины назвать сложно.Для меня стало открытием, что многие психологи причиняют ретравматизацию личности внушая, что таких людей мы сами притягиваем. По факту, такие люди, я сейчас говорю про нарциссов и абьюзеров, никогда не покажут это на первых порах. А поскольку нас не учат распознавать, мы и сами не знаем, с чем столкнулись.Так и у нас было. На первых свиданиях и в первое время это был очень обаятельный, заботливый, внимательный, уверенный в себе мужчина. И я не распознала первых звоночков, потому что думала, что «он не такой». Ведь в остальное время он прекрасный. Почему сложно уйти? Да по-разному. Детские травмы, подсознательное желание постоянно доказывать, что можно любить, привычка чувствовать себя жертвой, материальная зависимость, созависимость, мнение общественности, стереотипы...что угодно.Почему не уходила я? Да всё вместе. Сначала не верила, потом была материально зависима и некуда было, и страшно было, потом была уже сильно созависима, травмирована, убеждала себя, что это всё неправда. Мечтала оставлять тот мой желаемый образ в голове идеальной полноценной семьи. Один раз я уже уходила полтора года назад, но тогда от отчаяния, а не от осознания. Сейчас я уже с абсолютно здравым и ясным рассудком. Я у себя сейчас много делюсь этой информацией в сториз, в эфирах, дабы помочь девчонкам, кто оказался в такой же ситуации.А в принципе и рассказывать было не за чем. Все всё видели. И родители давно видели и молились, чтобы это всё закончилось. Знаете, у меня потрясающее окружение и невероятные родители. Самые принимающие. Не лезущие со своими нравоучениями, не советующие без спроса, не отнимающие мою ответственность. Они, бывало, намекали. Но дали мне прийти ко всему самой и сейчас очень поддерживают. Я им невероятно благодарна. Ну а, конечно, когда рассказывала, все были в шоке.Да, конечно. Я уже давала ссылку на одного потрясающего психолога именно в этом направлении Инну из «Министерства Успеха». Эта прекрасная светлая девушка помогала Лолите Милявской и очень помогает сейчас мне. И в целом она путеводная звезда для многих девочек, кто с таким же столкнулся. Она рассказывает обо всём этом. Есть целый список признаков.Бежать. Научиться себя любить. Понять, что это не то, что ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. Что бывает по-другому!Я, как блогер, постоянно сотрудничаю с классными брендами эко-продукции и есть та, которую я прям очень люблю. Решила всё любимое собрать в одном месте. Экологическая ситуация в мире удручающая. Людям срочно необходимо научиться грамотному потреблению! Заметьте, я не говорю отказаться от пластика, перестать мыть руки и выбрасывать мусор в бумажных пакетах. Нет. Научиться рациональному потреблению. Понимать, что одноразовый пластик – это не есть хорошо. Сокращать до максимума его использование. Использовать определенные товары по максимуму. Те же самые пластиковые пакеты не выбрасывать после каждой покупки. Много всего. Но каждому просто необходимо задуматься. Нашим детям жить в этом мире, который мы оставляем после себя.Когда-то в 16 лет я посмотрела потрясающие фильм «Земляне», который отбил во мне в один день желание кушать животных. После этого я много анализировала всё, что связано с питанием. Для себя вывела формулу идеального, повторюсь, для меня питания. Этические соображения тоже присутствуют, конечно же. Я считаю, что у животных тоже есть душа, а я не могу есть существ, у которых она есть. Плюс для своего здоровья считаю мясо и молочную продукцию лишними продуктами. Тем более, что в рамках индустриализации эти продукты по факту не могут быть полезными, учитывая условия содержания и убийства скота, а также дальнейшей обработки продукции. Однако, моих читателей часто смущает тот факт, что я ем рыбу, икру и яйца. Дело в том, что как бы там ни было, за годы жизни, наш организм привыкает к определённому образу питания и находит способ извлекать хоть какую-то пользу из того, что есть. Определенным образом выстраивается гормональная система. Для выработки гормонов организму очень нужны жирные кислоты. И в целом, мягко и грамотно перестроить свой рацион возможно любому человеку. Но сделать это в периоды беременности и грудного вскармливания очень сложно. А теперь представьте, я беременею и кормлю грудью уже больше 5 лет без перерыва. Что бы сказала мне моя гормональная система, если бы я отказалась от всего? Все мы знаем, что эти два периода не время для экспериментов. Я очень прислушиваюсь к организму. И в принципе никогда никакие ярлыки на себя не клею! Не называю веганкой, вегетарианкой, пескетарианкой или ещё как-нибудь. Просто по наитию, из большой любви и уважения к своему организму, его здоровью.Начинала, как я уже сказала, в шестнадцать лет, но были разные периоды. Бывало, что в беременности начинала в токсикоз есть мясо, потому что ничего больше не могла, так чувствовала, бывало, что отказывалась полностью от всего животного, но мне было некомфортно тогда, честно скажу. Сейчас пришла к тому, что считаю для себя комфортным и здоровым и чувствую, что это мне подходит.Знаете, что интересно? Сложнее всего было отказаться от сыра, правда. Вообще не представляла как без него можно, но вот уже полгода я совсем без него и мне отлично.Что посоветую? Не вдаваться в крайности. Не залипать. Не становиться ярым активистом. Изучать информацию, переваривать, анализировать её, чувствовать! Обязательно чувствовать себя, свой организм, истинные позывы! А не «покушать чипсики, потому что это вкусненько». Любить и ценить свой организм, своё тело, своё здоровье. У меня, кстати, есть классный телеграм-канал о питании stuzhuk_nutrition.Бывает, иногда заказываю и прохожу специальные рационы у веганских сервисов. Но не часто. Готовлю сама. Знаете, честно скажу, я ленивая. И мне легче сбалансировать рацион, потому что в рационе всё ещё есть рыба и яйца. Если их исключить, конечно, нужно постараться, чтобы было достаточно и жиров, и белка. Плюс я ведь не ем ничего вредного. То есть в моём рационе, помимо мясных и молочных продуктов, нет ещё и сахара, дрожжей, пищевого мусора, любых магазинных сладостей типа сникерсов и прочего, чипсов, кетчупа, майонеза, соусов и т д, сведён к минимуму глютен. То есть в принципе, я интуитивно и из своих соображений питаюсь в целом здорово.Дети у меня на точно таком же питании, как и я. Мы едим всё одно и то же. Они так же не едят и не пробовали киндеров, барни, чупа-чупсов, мармеладок и прочего магазинного....простите, хочется сказать треша – это моё мнение. Дети, к слову, абсолютно здоровы, редко болеют вирусами, а если и болеют, то очень быстро и легко переносят без лекарств и жаропонижающих.Нет, не сложно. Это как одно из соображений, кстати, из которого они не ходят в садики, потому что питание там, по моим понятиям, дикое. У них совершенно другие пищевые привычки. Когда Дэвиду друзья на площадках предлагают что-то, киндер, например, то он, если знает про этот продукт, всегда откажется, потому что это вредно, а если не знает, подойдёт и спросит у меня. Я никогда не говорю ему «нет нельзя» или «я тебе запрещаю», я говорю «зайка, ну если тебе очень хочется, ты, конечно, можешь съесть, но там в шоколадке сахар, а это вредно» и он отказывается. Он уже знает, что сахар вреден для зубов и от него болеют, а от молока коровки может болеть животик, естественно, я пока не объясняю всеми научными терминами, а просто даю понять, что оно не делает пользы. Молоко коровки ля телёнка, а мы – люди, пьём, когда маленькие, молочко мамы, а потом вырастаем и пьем воду и сок (фреш, магазинные мы тоже никогда не пьем).Оу. План – развиваться, научиться любить себя, кайфовать от себя. Заниматься собой, привести тело в красивую форму, сделать растяжку, не обязательно шпагат, возможно, пойти на танцы, я пока межуюсь между пилоном и тверком – нравится и то, и то.Когда придёт время, найти достойного мужчину. Потому что семья для меня очень существенна. Модель семьи, которую я прививаю детям с отцовским воспитанием – это очень важно.Да и вообще люблю любить и люблю, когда меня любят. Дети – это прекрасно, конечно же, но это другая энергия!