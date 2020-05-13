АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

Ольга Матвеева: ГСР – зачем тебе это надо?

Кризис – время возможностей, для тех, кто умеет их видеть. Чтобы видеть возможности, нужно иметь свежее восприятие, смелость действовать быстро, уметь рисковать. Кто-то заработает в кризис, сможет продвинуться дальше. Сможет войти в него с одним бизнесом, а выйти с двумя. Я знаю таких людей.
Ольга Матвеева: ГСР – зачем тебе это надо?

Владелец кинотеатров, который быстро сориентировался и организовал пошив масок на дому, сохранив штат сотрудников и зарплаты. Собственник ресторана, который перешел на работу на вынос и доставку готовых блюд и продуктов из магазинов.
Но что делать, если вы уже перебрали все варианты, а решение не находится? Ваша ситуация не решается быстро, потому что она особенная. Что делать частным детским садам, школам? Небольшим кафе, работа которых зависела от бизнес-ланчей, на которые теперь никто не приходит?

Ясно только, что делать что-то надо. И делать быстро, иначе бизнес придется просто закрыть. Закрыть на время или навсегда. Потерять доверие людей и самих людей. Ведь сотрудников, которым нет возможности платить зарплату, будет сложно вернуть. Нужно принимать нестандартные решения прямо сейчас. Но что-то мешает. Что мешает действовать быстро и точно? Ничего, кроме игр разума и чувств.

Страхи. Неуверенность. А вдруг не получится. Вдруг не смогу. Знаете, сколько таких «а вдруг не получится» сидит в сознании? Но еще больше их в подсознании. Эти ограничения и рамки сложно увидеть просто так. Но вы можете пройти мини-тест и убедиться, что вы способны на большее. Всего 5 вопросов.

1. Чувствуете ли вы изменения в работе в связи с карантином и снижением покупательской способности людей?
2. Сложнее ли вам стало зарабатывать деньги?
3. Даже если вам не стало сложнее, знаком ли вам страх, что вот-вот станет хуже.
4. Были ли в вашей семейной истории случаи потери имущества в кризис, возможно, раскулачивание или временный переезд с насиженного места?
5. Чувствуете ли вы беспокойство за близких, за детей, за родителей в связи с пандемией?

Если вы ответили «Да» хотя бы на 3 вопроса, значит, у вас точно есть скрытый ресурс, который вы можете освободить. Это силы, которые так нужны вам сейчас, и которые скованы страхом, ошибочными убеждениями, негативным опытом прошлого. Как их освободить и выйти на свой чистый ресурс? Вариантов может быть, как минимум, несколько.

Вы можете начать работу с психологом. Плюс такого решения – вы начнете делать хоть что-то. Минус – чтобы был результат, нужно будет работать, как минимум, месяца два, встречаясь с психологом хотя бы раз в неделю. Разбираться в дебрях своего подсознания непросто, это работа, которая может съесть деньги и время без гарантии результата.

Можно поговорить с подругой, но чем ближе подруга или друг, тем сложнее им помочь вам увидеть ваш ресурс. Они сами сталкиваются с такими же страхами и трудностями. Поэтому помощь должна быть профессиональной.

Такой инструмент есть в глубинной системе развития (ГСР). Он помогает увидеть причину проблем конкретного бизнеса в кризис. Все проблемы бизнеса – это проблемы предпринимателя. Убирая барьеры в голове, можно выйти на решения, которые принесут прибыль.

Кто я такая, чтобы вы мне поверили? Я и не предлагаю вам верить. И тем более не буду перечислять свои регалии или рассказывать об отзывах. Я предлагаю вам проверить. Просто проверьте ГСР как инструмент решения жизненных кризисов для себя. Возможно, для вас он будет таким же действенным, как для тысяч человек, которые уже прошли ГСР-сессии у меня.
В кризис всегда выигрывает тот, кто видит возможности. Если вы сможете ее увидеть в глубинных системных расстановках, я сделаю все, чтобы они открыли для вас ресурсное состояние.

Ольга Матвеева, специалист ГСР, коуч


+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Покупку С-400 назвали главной проблемой в отношениях США и…
Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в…
Маше Распутиной исполняется 56 лет: Как изменялась внешность певицы за годы карьеры на…
The Economic Times не включило в список лучших истребителей американский…
BMW показала рекламу бронированного кроссовера…
Александр Петров о самом ярком поцелуе в карьере: «Сюжет с Ароновой стал высшим проявлением…
На подмосковном полигоне Алабино прошли учения с участием…
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует написать книгу об отношениях с Арменом…
Доктор Мясников развеял мифы о коронавирусе и…
Филолог Михаил Осадчий объяснил, какого рода слово…
Заграевский о романе Жигунова с Заворотнюк: «Настя сильно изменила…
Елена Малышева рассказала о правильном использовании…
Ким Кардашьян для рекламы своего бренда косметики снялась с полуобнажённой…
Татьяна Буланова заболела после выписки из…
В Китае кожа больных коронавирусом стала менять цвет из-за…
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения вызывающего COVID-19…
«Сын поднимал на нее руку»: Подруга Цывиной настаивает на эксгумации ее тела для уточнения причины…
На YouTube рассекретили характеристики видеокарты GeForce RTX 3080…
«Почти лето, почти конец карантина»: Звезда «Сватов» Анна Кошмал высказалась о ситуации с пандемией на…
В Эстонии учёные выявили две уникальные мутации…
Православные отмечают День Якова Тёплого: Традиции, приметы, что нельзя делать в этот…
Эксперты назвали 5 малоизвестных игровых…
Елизавета Боярская предстала перед подписчиками без гламура и…
Китайские учёные выявили особенности течения коронавируса у…
Наталья Лапина: "Виталина Цымбалюк-Романовская зацепила Армена Джигарханяна своей молодостью, красотой и…
HMD Global представила два новых кнопочных телефона…
В ВОЗ опровергли миф о пользе курения для профилактики и лечения…
Просмотреть все новости