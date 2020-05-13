Ольга Матвеева: ГСР – зачем тебе это надо?
Кризис – время возможностей, для тех, кто умеет их видеть. Чтобы видеть возможности, нужно иметь свежее восприятие, смелость действовать быстро, уметь рисковать. Кто-то заработает в кризис, сможет продвинуться дальше. Сможет войти в него с одним бизнесом, а выйти с двумя. Я знаю таких людей.
Владелец кинотеатров, который быстро сориентировался и организовал пошив масок на дому, сохранив штат сотрудников и зарплаты. Собственник ресторана, который перешел на работу на вынос и доставку готовых блюд и продуктов из магазинов.
Но что делать, если вы уже перебрали все варианты, а решение не находится? Ваша ситуация не решается быстро, потому что она особенная. Что делать частным детским садам, школам? Небольшим кафе, работа которых зависела от бизнес-ланчей, на которые теперь никто не приходит?
Ясно только, что делать что-то надо. И делать быстро, иначе бизнес придется просто закрыть. Закрыть на время или навсегда. Потерять доверие людей и самих людей. Ведь сотрудников, которым нет возможности платить зарплату, будет сложно вернуть. Нужно принимать нестандартные решения прямо сейчас. Но что-то мешает. Что мешает действовать быстро и точно? Ничего, кроме игр разума и чувств.
Страхи. Неуверенность. А вдруг не получится. Вдруг не смогу. Знаете, сколько таких «а вдруг не получится» сидит в сознании? Но еще больше их в подсознании. Эти ограничения и рамки сложно увидеть просто так. Но вы можете пройти мини-тест и убедиться, что вы способны на большее. Всего 5 вопросов.
1. Чувствуете ли вы изменения в работе в связи с карантином и снижением покупательской способности людей?
2. Сложнее ли вам стало зарабатывать деньги?
3. Даже если вам не стало сложнее, знаком ли вам страх, что вот-вот станет хуже.
4. Были ли в вашей семейной истории случаи потери имущества в кризис, возможно, раскулачивание или временный переезд с насиженного места?
5. Чувствуете ли вы беспокойство за близких, за детей, за родителей в связи с пандемией?
Если вы ответили «Да» хотя бы на 3 вопроса, значит, у вас точно есть скрытый ресурс, который вы можете освободить. Это силы, которые так нужны вам сейчас, и которые скованы страхом, ошибочными убеждениями, негативным опытом прошлого. Как их освободить и выйти на свой чистый ресурс? Вариантов может быть, как минимум, несколько.
Вы можете начать работу с психологом. Плюс такого решения – вы начнете делать хоть что-то. Минус – чтобы был результат, нужно будет работать, как минимум, месяца два, встречаясь с психологом хотя бы раз в неделю. Разбираться в дебрях своего подсознания непросто, это работа, которая может съесть деньги и время без гарантии результата.
Можно поговорить с подругой, но чем ближе подруга или друг, тем сложнее им помочь вам увидеть ваш ресурс. Они сами сталкиваются с такими же страхами и трудностями. Поэтому помощь должна быть профессиональной.
Такой инструмент есть в глубинной системе развития (ГСР). Он помогает увидеть причину проблем конкретного бизнеса в кризис. Все проблемы бизнеса – это проблемы предпринимателя. Убирая барьеры в голове, можно выйти на решения, которые принесут прибыль.
Кто я такая, чтобы вы мне поверили? Я и не предлагаю вам верить. И тем более не буду перечислять свои регалии или рассказывать об отзывах. Я предлагаю вам проверить. Просто проверьте ГСР как инструмент решения жизненных кризисов для себя. Возможно, для вас он будет таким же действенным, как для тысяч человек, которые уже прошли ГСР-сессии у меня.
В кризис всегда выигрывает тот, кто видит возможности. Если вы сможете ее увидеть в глубинных системных расстановках, я сделаю все, чтобы они открыли для вас ресурсное состояние.
Ольга Матвеева, специалист ГСР, коуч
Владелец кинотеатров, который быстро сориентировался и организовал пошив масок на дому, сохранив штат сотрудников и зарплаты. Собственник ресторана, который перешел на работу на вынос и доставку готовых блюд и продуктов из магазинов.
Но что делать, если вы уже перебрали все варианты, а решение не находится? Ваша ситуация не решается быстро, потому что она особенная. Что делать частным детским садам, школам? Небольшим кафе, работа которых зависела от бизнес-ланчей, на которые теперь никто не приходит?
Ясно только, что делать что-то надо. И делать быстро, иначе бизнес придется просто закрыть. Закрыть на время или навсегда. Потерять доверие людей и самих людей. Ведь сотрудников, которым нет возможности платить зарплату, будет сложно вернуть. Нужно принимать нестандартные решения прямо сейчас. Но что-то мешает. Что мешает действовать быстро и точно? Ничего, кроме игр разума и чувств.
Страхи. Неуверенность. А вдруг не получится. Вдруг не смогу. Знаете, сколько таких «а вдруг не получится» сидит в сознании? Но еще больше их в подсознании. Эти ограничения и рамки сложно увидеть просто так. Но вы можете пройти мини-тест и убедиться, что вы способны на большее. Всего 5 вопросов.
1. Чувствуете ли вы изменения в работе в связи с карантином и снижением покупательской способности людей?
2. Сложнее ли вам стало зарабатывать деньги?
3. Даже если вам не стало сложнее, знаком ли вам страх, что вот-вот станет хуже.
4. Были ли в вашей семейной истории случаи потери имущества в кризис, возможно, раскулачивание или временный переезд с насиженного места?
5. Чувствуете ли вы беспокойство за близких, за детей, за родителей в связи с пандемией?
Если вы ответили «Да» хотя бы на 3 вопроса, значит, у вас точно есть скрытый ресурс, который вы можете освободить. Это силы, которые так нужны вам сейчас, и которые скованы страхом, ошибочными убеждениями, негативным опытом прошлого. Как их освободить и выйти на свой чистый ресурс? Вариантов может быть, как минимум, несколько.
Вы можете начать работу с психологом. Плюс такого решения – вы начнете делать хоть что-то. Минус – чтобы был результат, нужно будет работать, как минимум, месяца два, встречаясь с психологом хотя бы раз в неделю. Разбираться в дебрях своего подсознания непросто, это работа, которая может съесть деньги и время без гарантии результата.
Можно поговорить с подругой, но чем ближе подруга или друг, тем сложнее им помочь вам увидеть ваш ресурс. Они сами сталкиваются с такими же страхами и трудностями. Поэтому помощь должна быть профессиональной.
Такой инструмент есть в глубинной системе развития (ГСР). Он помогает увидеть причину проблем конкретного бизнеса в кризис. Все проблемы бизнеса – это проблемы предпринимателя. Убирая барьеры в голове, можно выйти на решения, которые принесут прибыль.
Кто я такая, чтобы вы мне поверили? Я и не предлагаю вам верить. И тем более не буду перечислять свои регалии или рассказывать об отзывах. Я предлагаю вам проверить. Просто проверьте ГСР как инструмент решения жизненных кризисов для себя. Возможно, для вас он будет таким же действенным, как для тысяч человек, которые уже прошли ГСР-сессии у меня.
В кризис всегда выигрывает тот, кто видит возможности. Если вы сможете ее увидеть в глубинных системных расстановках, я сделаю все, чтобы они открыли для вас ресурсное состояние.
Ольга Матвеева, специалист ГСР, коуч
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Добавил: Роман Сегодня, 09:04