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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: неуклонный рост антисемитизма в мире за последние годы стал тенденцией

20 апреля Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете представил свой ежегодный доклад о состоянии антисемитизма в мире в 2019 и начале 2020 года.

Общее количество серьёзных и насильственных антисемитских инцидентов, зафиксированных во всём мире Центром Кантора в 2019 году, составило 456 случаев (+18%), по сравнению с 387 в 2018 году.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: неуклонный рост антисемитизма в мире за последние годы стал тенденцией

Число пострадавших от физического насилия в 2019 году выросло почти на 30 человек (22%), количество угроз жизни – на 40 случаев (47%). Кроме того, был нанесён ущерб 25 объектам частной собственности (24%). В прошлом году семь евреев были убиты в антисемитских инцидентах.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕКК) и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор отметил, что в 2019 году количество антисемитских инцидентов, включая проявление насилия, вербальные или визуальные оскорбления, резко возросло, продолжая тенденцию к росту антисемитизма последних лет.

«К сожалению, эти проявления свидетельствуют о продолжении тенденции последних лет к неуклонному росту антисемитизма, в особенности в интернет-пространстве, на улицах, в основной части общества, в большой политике и СМИ», — добавил президент ЕЕК.

По мнению Вячеслава Моше Кантора, сегодня мировым лидерам необходимо решать проблему роста популизма и экстремизма, который может быть спровоцирован текущим кризисом. В качестве примера Вячеслав Моше Кантор отметил финансовый кризис 2008 года и Великую депрессию, которая привела к подъёму фашизма и нацизма.

«Именно из-за этих тревожных и опасных тенденций мы собрали на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме в январе 2020 года 50 мировых лидеров, – отметил Вячеслав Моше Кантор, который в качестве президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» являлся инициатором мероприятия в Яд Вашеме в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. – Нам удалось включить вопрос о важности борьбы с антисемитизмом в глобальную повестку дня. Следующим шагом должен стать согласованный и скоординированный международный план действий».
«Международное сообщество не должно игнорировать социальный и политический кризис, который уже начинается», – сказал президент ЕЕК.

«В условиях всё более активного использования социальных сетей, особенно там, где существует запрет на прямое общение, будут распространяться простые решения, связанные с теориями заговора и разжиганием ненависти, которые позволяют давать упрощённые ответы на растущее беспокойство в обществе. По мере того, как показатели безработицы начнут бесконтрольно расти, многие захотят найти козлов отпущения, которых им предоставят пропагандисты теорий заговора. Наши лидеры должны решить проблему растущего экстремизма и ненависти сейчас, проактивно справиться с проблемой, которая уже стоит у нас на пороге», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

* * *
Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт в 2010 году при Тель-Авивском университете. Основное направление деятельности — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней. Особое внимание уделяется изучению особенностей развития отдельных национальных общин и их традиций.
Центр предоставляет эффективную научную и прикладную платформу для всех исследователей вопроса – ученых, студентов и общественных деятелей в Израиле и за его пределами, плодотворно сотрудничает со всеми европейскими еврейскими общинами и их лидерами. Регулярно проводит междисциплинарные исследования всех аспектов формирования еврейских общин после Холокоста.
Подробнее: http://kantorcenter.tau.ac.il/

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who—we—are/moshe—kantor—ejc—president/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК

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Добавил: Роман Сегодня, 17:01

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