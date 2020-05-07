Биография бизнесмена из Сургута Ильи Шувалова
Илья Вадимович Шувалов — российский предприниматель и ресторатор. Он родился в Ивановской области, однако своей настоящей родиной считает Сургут — именно здесь у него появились бизнес-идеи, которые привели его к успешной карьере в ресторанной сфере.
Родители Ильи Вадимовича Шувалова попали в Сургут по распределению после окончания учебы в университете. Еще в детстве он пытался самостоятельно заработать денег — мыл соседские автомобили. После окончания школы Илья Шувалов поступил в СурГУ, но закончив два курса, перевелся в МГЮА и там получил диплом юриста. Карьера в юридической сфере не была целью будущего предпринимателя, но юридическое образование помогло ему в будущем построить собственный бизнес.
Илья Вадимович Шувалов впоследствии стал учредителем УК Liberty Group, компании «КлинСервис» и спа-центра «Онсен». Он также занимал позицию исполнительного директора в компании «Спортлото».
Идея создания ресторана Liberty American Cafe & Cocktail Bar пришла Илье Шувалову в конце 2000-х годов. Сургутские заведения в то время были оформлены в едином стиле типичных «охотничьих» ресторанов — его характеризовали шкуры на стенах, дерево, камень, преимущественно незамысловатые кухня и винная карта. Предприниматель решил создать в городе совершенно новое заведение уникального формата.
Liberty American Cafe & Cocktail Bar стал первым сургутским рестораном, вобравшим в себя яркость стиля поп-арт, высокий уровень обслуживания и обширное меню, включающее в себя лучшие блюда американской и европейской кухни. Он в дальнейшем привлек значительное количество гостей и стал любимым местом для встреч самых разных групп горожан. Это позволило Шувалову открыть новые точки не только в своем родном городе, но и за пределами Югры, а позднее и в российской столице.
В 2012 году, вдохновившись своими путешествиями по Средней Азии, Шувалов Илья Вадимович открыл в Сургуте ресторан «Диван-Сарай». Это заведение объединило в себе лучшие элементы восточных стилей интерьера, радушие жителей Узбекистана и лучшие рецепты этой страны. Через несколько лет Шувалов также открыл в городе грузинское кафе-хинкальную «Мамико».
Все заведения Шувалова Ильи в Сургуте и за его пределами полюбились посетителям по множеству причин, в числе которых:
Илья Шувалов основал компанию «КлинСервис». Она осуществляет уборку жилых и прочих помещений, а также занимается продажей моющих средств. Также бизнесмен участвовал в открытии спа-центра Onsen. Сегодня предприниматель реализует проекты в сфере информационных технологий: вместе с командой программистов он разработал алгоритм выстраивания туристических маршрутов, который лег в основу веб-сервиса dimetogo. Теперь он известен под названием Turisto.
Родители Ильи Вадимовича Шувалова попали в Сургут по распределению после окончания учебы в университете. Еще в детстве он пытался самостоятельно заработать денег — мыл соседские автомобили. После окончания школы Илья Шувалов поступил в СурГУ, но закончив два курса, перевелся в МГЮА и там получил диплом юриста. Карьера в юридической сфере не была целью будущего предпринимателя, но юридическое образование помогло ему в будущем построить собственный бизнес.
Илья Вадимович Шувалов впоследствии стал учредителем УК Liberty Group, компании «КлинСервис» и спа-центра «Онсен». Он также занимал позицию исполнительного директора в компании «Спортлото».
Ресторанный бизнес
Идея создания ресторана Liberty American Cafe & Cocktail Bar пришла Илье Шувалову в конце 2000-х годов. Сургутские заведения в то время были оформлены в едином стиле типичных «охотничьих» ресторанов — его характеризовали шкуры на стенах, дерево, камень, преимущественно незамысловатые кухня и винная карта. Предприниматель решил создать в городе совершенно новое заведение уникального формата.
Liberty American Cafe & Cocktail Bar стал первым сургутским рестораном, вобравшим в себя яркость стиля поп-арт, высокий уровень обслуживания и обширное меню, включающее в себя лучшие блюда американской и европейской кухни. Он в дальнейшем привлек значительное количество гостей и стал любимым местом для встреч самых разных групп горожан. Это позволило Шувалову открыть новые точки не только в своем родном городе, но и за пределами Югры, а позднее и в российской столице.
В 2012 году, вдохновившись своими путешествиями по Средней Азии, Шувалов Илья Вадимович открыл в Сургуте ресторан «Диван-Сарай». Это заведение объединило в себе лучшие элементы восточных стилей интерьера, радушие жителей Узбекистана и лучшие рецепты этой страны. Через несколько лет Шувалов также открыл в городе грузинское кафе-хинкальную «Мамико».
Все заведения Шувалова Ильи в Сургуте и за его пределами полюбились посетителям по множеству причин, в числе которых:
- творческий подход к созданию дизайна помещения;
- высокий уровень сервиса;
- широкое меню, в котором содержатся блюда самых разных кухонь мира;
- тематические вечера и праздники;
- доступные цены.
Прочие проекты Шувалова Ильи в Сургуте
Илья Шувалов основал компанию «КлинСервис». Она осуществляет уборку жилых и прочих помещений, а также занимается продажей моющих средств. Также бизнесмен участвовал в открытии спа-центра Onsen. Сегодня предприниматель реализует проекты в сфере информационных технологий: вместе с командой программистов он разработал алгоритм выстраивания туристических маршрутов, который лег в основу веб-сервиса dimetogo. Теперь он известен под названием Turisto.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:14