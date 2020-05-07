АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Биография бизнесмена из Сургута Ильи Шувалова

Илья Вадимович Шувалов — российский предприниматель и ресторатор. Он родился в Ивановской области, однако своей настоящей родиной считает Сургут — именно здесь у него появились бизнес-идеи, которые привели его к успешной карьере в ресторанной сфере.

Родители Ильи Вадимовича Шувалова попали в Сургут по распределению после окончания учебы в университете. Еще в детстве он пытался самостоятельно заработать денег — мыл соседские автомобили. После окончания школы Илья Шувалов поступил в СурГУ, но закончив два курса, перевелся в МГЮА и там получил диплом юриста. Карьера в юридической сфере не была целью будущего предпринимателя, но юридическое образование помогло ему в будущем построить собственный бизнес.

Илья Вадимович Шувалов впоследствии стал учредителем УК Liberty Group, компании «КлинСервис» и спа-центра «Онсен». Он также занимал позицию исполнительного директора в компании «Спортлото».

Ресторанный бизнес


Идея создания ресторана Liberty American Cafe & Cocktail Bar пришла Илье Шувалову в конце 2000-х годов. Сургутские заведения в то время были оформлены в едином стиле типичных «охотничьих» ресторанов — его характеризовали шкуры на стенах, дерево, камень, преимущественно незамысловатые кухня и винная карта. Предприниматель решил создать в городе совершенно новое заведение уникального формата.

Liberty American Cafe & Cocktail Bar стал первым сургутским рестораном, вобравшим в себя яркость стиля поп-арт, высокий уровень обслуживания и обширное меню, включающее в себя лучшие блюда американской и европейской кухни. Он в дальнейшем привлек значительное количество гостей и стал любимым местом для встреч самых разных групп горожан. Это позволило Шувалову открыть новые точки не только в своем родном городе, но и за пределами Югры, а позднее и в российской столице.

В 2012 году, вдохновившись своими путешествиями по Средней Азии, Шувалов Илья Вадимович открыл в Сургуте ресторан «Диван-Сарай». Это заведение объединило в себе лучшие элементы восточных стилей интерьера, радушие жителей Узбекистана и лучшие рецепты этой страны. Через несколько лет Шувалов также открыл в городе грузинское кафе-хинкальную «Мамико».
Биография бизнесмена из Сургута Ильи Шувалова

Все заведения Шувалова Ильи в Сургуте и за его пределами полюбились посетителям по множеству причин, в числе которых:
  • творческий подход к созданию дизайна помещения;
  • высокий уровень сервиса;
  • широкое меню, в котором содержатся блюда самых разных кухонь мира;
  • тематические вечера и праздники;
  • доступные цены.

Прочие проекты Шувалова Ильи в Сургуте


Илья Шувалов основал компанию «КлинСервис». Она осуществляет уборку жилых и прочих помещений, а также занимается продажей моющих средств. Также бизнесмен участвовал в открытии спа-центра Onsen. Сегодня предприниматель реализует проекты в сфере информационных технологий: вместе с командой программистов он разработал алгоритм выстраивания туристических маршрутов, который лег в основу веб-сервиса dimetogo. Теперь он известен под названием Turisto.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости