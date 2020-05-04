Илья Шаров: как инвестиции в Smartsklad позволяют неплохо заработать во время пандемии





Некоторые из арендодателей идут навстречу и снижают арендную плату или совсем освобождают от нее, но так делают далеко не все и не всегда. Что остается делать людям бизнеса? Просто каким-то образом переждать это время.И тогда вам на помощь придет наш Smartsklad. Вам необходимо просто лишь сложить и упаковать свое оборудование, мебель, инструменты и перевезти к нам в герметичный, вместительный морской контейнер.Стоимость аренды очень даже доступная и сможет заинтересовать любого клиента, от крупного бизнесмена до владельца малого бизнеса, – от 2800 до 10 900 рублей в месяц в зависимости от размера ячейки. Владельцев хостелов, ресторанов, кафе смогут заинтересовать большие контейнеры размером 40 футов – это 72 куб. м.Туда поместится весь инвентарь, оборудование, и владельцы смогут сэкономить на аренде и спокойно переждать трудные времена карантина.Сейчас очень велик спрос на данные склады индивидуального хранения (self storage), это определенно палочка-выручалочка для бизнесменов и предпринимателей. Привлекает очень доступная цена, надежность, условия хранения, возможность доступа 24/7, месторасположение.Все клиенты понимают, что Smartsklad – это в первую очередь идеальное решение для удобного и безопасного хранения вещей. А мы, в свою очередь, тоже хотим помочь в эти непростые времена пандемии и предлагаем бизнесменам различные акции и скидки, чтобы не так болезненно можно было их пережить.Контейнерные склады индивидуального хранения являются отличной альтернативой офисному и домашнему хранению товаров. Ведь во многом этот вид аренды оправдывается финансовой выгодой и комфортом. А важными и привлекающими внимание преимуществами наших складов являются интересные факторы:● Аренда склада-контейнера на любые сроки.● Удобное расположение территорий (все наши склады расположены внутри КАД в СПб, Нижнем Новгороде, МКАД в Москве в удобном доступе для большегрузного транспорта).● Возможность круглосуточного доступа к собственной продукции (24/7).● Безопасность (охрана, КПП, въезд строго по пропускам, видеонаблюдение).● Возможность выбора размера контейнера (9, 18, 36 и 72 куб. м).● Доступные цены (от 2800 руб. в месяц).Таким образом, получается, когда кризис и пандемия вынуждают предпринимателей уменьшить свое производство, мы, компания Smartsklad, наоборот, растем, движемся вперед, у нас появляется большой спрос. Также у нас увеличивается количество складов, мы открыты для новых инвесторов.Мы привлекаем деньги под залог ликвидного имущества – это морской контейнер, который дорожает в цене каждый год примерно на 15-20%, потому что производится за рубежом и поэтому зависит от курса доллара и евро. И на него, конечно же, увеличивается спрос.Кроме того, что морской контейнер является товаром ликвидным, он еще и надежен, имеет большой срок годности – производители гарантируют 50 лет эксплуатации, и это если он используется в агрессивных условиях перевозки по морю, а если статично, в качестве склада, с хорошим техобслуживанием, – то намного больше.У каждого контейнера есть свой индивидуальный номер, выбитый на шильде (как Vin номер у авто), в наличии все правоустанавливающие документы, потому что все контейнеры мы приобретаем официально. Контейнер можно заложить в реестре залогового имущества через любого нотариуса.Кроме этих факторов, гарантирующих сохранность денег инвестора (ликвидных, постоянно растущих в цене активов в залоге у инвестора), преимуществами Smartsklad являются профессионализм учредителей (опыт более 10 лет в различных сферах бизнеса) и команды (каждый сотрудник – высококлассный дипломированный специалист в своей области с профильным высшим образованием).На сегодняшний день у нас есть две модели для инвестора.Первая – фиксированная ставка 15% годовых, выплаты ежемесячно. И эта сумма не меняется, риски незаполняемости компания берет полностью на себя. Минимальная сумма инвестиций – 210 000 рублей.Еще одна модель – 50/50 от прибыли с площадки, где, соответственно, 50% от прибыли компания платит инвестору. Это примерно от 25 до 50% годовых. Минимальная сумма инвестиций – 1 млн рублей.Smartsklad – это быстрорастущий (24 площадки в 3 городах – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) федеральный проект в реальном секторе, приносящий доход под управлением компетентных руководителей с многолетним опытом в бизнесе и инвестициях.На сегодняшний день мы рады делиться отличными результатами с инвесторами и нашими партнёрами. Недавно мы преодолели свой рекорд в СПб по количеству клиентов. За сутки мы сдали контейнеры 9 клиентам! Кроме того, в апреле стремимся выполнить еще один рекорд, где за месяц сдадим более 50 контейнеров по Санкт-Петербургу!Становитесь нашими партнёрами по привлечению клиентов, инвесторов, поиску земли (платим вознаграждение, есть рефералка).Становитесь нашими клиентами, мы понимаем текущие проблемы бизнеса, поэтому наши антикризисные акции и наши цены вам понравятся.Становитесь нашими инвесторами. Мы стремительно растём, несмотря ни на что. Сейчас идеальное время для инвестиций в наш бизнес.Становитесь нашими арендодателями. Под увеличивающиеся с каждым днём запросы мы расширяем наши площадки и открываем новые.Для вас наша команда работает не покладая рук каждый день 24/7.Мы хотим помочь каждому в это непростое время.Мы знаем, что сейчас многие испытывают трудности, поэтому мы хотим поделиться нашим успехом.