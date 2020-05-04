Оксана Фадеева: универсальный набор Lilac Home позволит делать профессиональный маникюр самостоятельно





Как не испортить ногти. Правила маникюра в домашних условиях. Профессиональный набор для покрытия гель-лаком. Польза от видеоуроков. Дополнительный доход для девочек. Об этом поговорим с Оксаной Фадеевой, основательницей компании Lilac, создавшей базовый набор для маникюра.Уже 5 лет в моем Учебном центре мы занимаемся обучением девочек, которые решили обрести или сменить свою профессию и выучиться на мастера маникюра и педикюра. Практические занятия проводятся непосредственно при участии живых моделей. В некоторых случаях ученицам приходится работать с испорченной ногтевой пластиной.Нет, никаких специальных условий нашим моделям мы не выдвигаем, кроме того, что они должны быть старше 14 лет. Еще им необходимо подписать документ, что они в курсе, что идут к ученикам. К нам приходят девушки даже с испорченными ногтями. Они сами себя приводят к плачевному результату, а потом мы вместе боремся за восстановление идеально ровной и здоровой ногтевой пластины.К примеру, модели, отвечая на вопрос: «Почему ваши ногти в таком состоянии?», говорят либо о том, что мастер-самоучка предложил свои услуги бесплатно, чтобы потренироваться в обработке ногтевой пластины и покрытии гель-лаком, либо о том, что были куплены самые простые и недорогие материалы для домашнего набора, а также освоена информация из интернета.Вы говорили, что создали идеальный набор для маникюра, компактный и практичный, который подойдет для каждой девочки. Расскажите о нем.Однажды у меня появилась идея создания универсального набора для домашнего использования. Мне хотелось помочь девочкам и сделать так, чтобы они и самостоятельно могли обработать ноготки, при этом не повредив их. Создав набор Lilac Home, мне уже удалось воплотить мечту многих девочек. А ведь, по сути, никто просто ранее не рассказывал, как сделать так, чтобы ногти не испортить, и все держалось. С базовым набором можно не просто сделать маникюр/педикюр на дому. Благодаря продуманной упаковке его легко брать куда угодно: к подруге, на дачу, в отпуск. Он компактный. Нет ничего лишнего.К примеру, в моем наборе есть лампа для гель-лака, которая работает от ноутбука. Поэтому я могу делать маникюр практически где угодно. Но следует не забывать, что в стоимость базового набора обязательно входит видеобучение, которое нужно освоить. Прежде чем пойти учиться на мастера, девочки должны понять, нравится им эта работа или нет. А потому у нас каждая ученица сначала пробует себя в этой роли, а потом делает выводы.Я как эксперт в данной отрасли уверенно заявляю, что следует приобретать качественные материалы и смотреть видеоуроки «Как себе сделать маникюр», и тогда все задуманное получится даже у любителя.Девочкам понравится делать маникюр на дому с уже готовым набором подсказок, озвученных в видеоуроках. К тому же я могу выделить и другие положительные моменты такого обучения. Во-первых, это экономия и денег, и времени. Во-вторых, даже 14-летняя девочка может увлечься ноготками и изучать эту профессию вместо того, чтобы тратить время впустую, просиживая часами за компьютером или в телефоне. В-третьих, уроки маникюра доступны даже для людей, которые не слышат. Как по мне, то это просто здорово. Субтитры решают эту проблему, хоть и косвенно. К тому же маникюр – это отличная возможность заработка.Я бы порекомендовала посмотреть уроки от профессионального преподавателя, мастера по маникюру-педикюру (фрагмент из уроков по маникюру: https://youtu.be/J0DfIpBB7z8). Уверена, они будут полезны и для любителей изучить нечто незнакомое для себя, и для открывателей новых горизонтов жизни. Да и с набором качественных материалов результат будет совершенным. Не потребуется потом искать недостатки, которые нам придется переделывать.Нет. К тому же, упаковав свой набор, могу теперь сказать, что он – отличный помощник при создании маникюра и в домашних условиях. И научиться этому не трудно. Есть профессии и посложнее (да простят меня мастера по маникюру).Чтобы грамотно наносить гель-лак покрытие на ногтевую пластину, я считаю, что достаточно обучаться по видеоурокам, которые дают эксперты, иметь базовый набор для работы и обладать терпением и усидчивостью. Тогда и результат маникюра в домашних условиях будет на профессиональном уровне.