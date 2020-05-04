Оксана Фадеева: универсальный набор Lilac Home позволит делать профессиональный маникюр самостоятельно
Как не испортить ногти. Правила маникюра в домашних условиях. Профессиональный набор для покрытия гель-лаком. Польза от видеоуроков. Дополнительный доход для девочек. Об этом поговорим с Оксаной Фадеевой, основательницей компании Lilac, создавшей базовый набор для маникюра.
Скажите, как давно вы создали Учебный центр. Какие занятия там проводятся?
Уже 5 лет в моем Учебном центре мы занимаемся обучением девочек, которые решили обрести или сменить свою профессию и выучиться на мастера маникюра и педикюра. Практические занятия проводятся непосредственно при участии живых моделей. В некоторых случаях ученицам приходится работать с испорченной ногтевой пластиной.
Любая ли девушка может быть моделью для ногтевого сервиса, либо имеются определенные требования?
Нет, никаких специальных условий нашим моделям мы не выдвигаем, кроме того, что они должны быть старше 14 лет. Еще им необходимо подписать документ, что они в курсе, что идут к ученикам. К нам приходят девушки даже с испорченными ногтями. Они сами себя приводят к плачевному результату, а потом мы вместе боремся за восстановление идеально ровной и здоровой ногтевой пластины.
Какие основные ошибки допускают девочки, которым вы помогаете с исправлением некачественного маникюра?
К примеру, модели, отвечая на вопрос: «Почему ваши ногти в таком состоянии?», говорят либо о том, что мастер-самоучка предложил свои услуги бесплатно, чтобы потренироваться в обработке ногтевой пластины и покрытии гель-лаком, либо о том, что были куплены самые простые и недорогие материалы для домашнего набора, а также освоена информация из интернета.
Вы говорили, что создали идеальный набор для маникюра, компактный и практичный, который подойдет для каждой девочки. Расскажите о нем.
Однажды у меня появилась идея создания универсального набора для домашнего использования. Мне хотелось помочь девочкам и сделать так, чтобы они и самостоятельно могли обработать ноготки, при этом не повредив их. Создав набор Lilac Home, мне уже удалось воплотить мечту многих девочек. А ведь, по сути, никто просто ранее не рассказывал, как сделать так, чтобы ногти не испортить, и все держалось. С базовым набором можно не просто сделать маникюр/педикюр на дому. Благодаря продуманной упаковке его легко брать куда угодно: к подруге, на дачу, в отпуск. Он компактный. Нет ничего лишнего.
В чем уникальность вашего набора?
К примеру, в моем наборе есть лампа для гель-лака, которая работает от ноутбука. Поэтому я могу делать маникюр практически где угодно. Но следует не забывать, что в стоимость базового набора обязательно входит видеобучение, которое нужно освоить. Прежде чем пойти учиться на мастера, девочки должны понять, нравится им эта работа или нет. А потому у нас каждая ученица сначала пробует себя в этой роли, а потом делает выводы.
Есть ли секрет идеального маникюра?
Я как эксперт в данной отрасли уверенно заявляю, что следует приобретать качественные материалы и смотреть видеоуроки «Как себе сделать маникюр», и тогда все задуманное получится даже у любителя.
Какие можно отметить преимущества обучения в вашем центре?
Девочкам понравится делать маникюр на дому с уже готовым набором подсказок, озвученных в видеоуроках. К тому же я могу выделить и другие положительные моменты такого обучения. Во-первых, это экономия и денег, и времени. Во-вторых, даже 14-летняя девочка может увлечься ноготками и изучать эту профессию вместо того, чтобы тратить время впустую, просиживая часами за компьютером или в телефоне. В-третьих, уроки маникюра доступны даже для людей, которые не слышат. Как по мне, то это просто здорово. Субтитры решают эту проблему, хоть и косвенно. К тому же маникюр – это отличная возможность заработка.
С чего бы вы посоветовали начать знакомство с профессией?
Я бы порекомендовала посмотреть уроки от профессионального преподавателя, мастера по маникюру-педикюру (фрагмент из уроков по маникюру: https://youtu.be/J0DfIpBB7z8). Уверена, они будут полезны и для любителей изучить нечто незнакомое для себя, и для открывателей новых горизонтов жизни. Да и с набором качественных материалов результат будет совершенным. Не потребуется потом искать недостатки, которые нам придется переделывать.
Вы считаете работу мастера по маникюру/педикюру тяжелой?
Нет. К тому же, упаковав свой набор, могу теперь сказать, что он – отличный помощник при создании маникюра и в домашних условиях. И научиться этому не трудно. Есть профессии и посложнее (да простят меня мастера по маникюру).
Что следует иметь вашим ученицам в своем арсенале?
Чтобы грамотно наносить гель-лак покрытие на ногтевую пластину, я считаю, что достаточно обучаться по видеоурокам, которые дают эксперты, иметь базовый набор для работы и обладать терпением и усидчивостью. Тогда и результат маникюра в домашних условиях будет на профессиональном уровне.
Оксана Фадеева, основатель бренда Lilac, создатель Учебного центра маникюра и педикюра, в котором обучает девочек самостоятельно ухаживать за ногтевой пластиной и делать покрытие гель-лаком, профессионал в области красоты, видеоблогер
Скажите, как давно вы создали Учебный центр. Какие занятия там проводятся?
Уже 5 лет в моем Учебном центре мы занимаемся обучением девочек, которые решили обрести или сменить свою профессию и выучиться на мастера маникюра и педикюра. Практические занятия проводятся непосредственно при участии живых моделей. В некоторых случаях ученицам приходится работать с испорченной ногтевой пластиной.
Любая ли девушка может быть моделью для ногтевого сервиса, либо имеются определенные требования?
Нет, никаких специальных условий нашим моделям мы не выдвигаем, кроме того, что они должны быть старше 14 лет. Еще им необходимо подписать документ, что они в курсе, что идут к ученикам. К нам приходят девушки даже с испорченными ногтями. Они сами себя приводят к плачевному результату, а потом мы вместе боремся за восстановление идеально ровной и здоровой ногтевой пластины.
Какие основные ошибки допускают девочки, которым вы помогаете с исправлением некачественного маникюра?
К примеру, модели, отвечая на вопрос: «Почему ваши ногти в таком состоянии?», говорят либо о том, что мастер-самоучка предложил свои услуги бесплатно, чтобы потренироваться в обработке ногтевой пластины и покрытии гель-лаком, либо о том, что были куплены самые простые и недорогие материалы для домашнего набора, а также освоена информация из интернета.
Вы говорили, что создали идеальный набор для маникюра, компактный и практичный, который подойдет для каждой девочки. Расскажите о нем.
Однажды у меня появилась идея создания универсального набора для домашнего использования. Мне хотелось помочь девочкам и сделать так, чтобы они и самостоятельно могли обработать ноготки, при этом не повредив их. Создав набор Lilac Home, мне уже удалось воплотить мечту многих девочек. А ведь, по сути, никто просто ранее не рассказывал, как сделать так, чтобы ногти не испортить, и все держалось. С базовым набором можно не просто сделать маникюр/педикюр на дому. Благодаря продуманной упаковке его легко брать куда угодно: к подруге, на дачу, в отпуск. Он компактный. Нет ничего лишнего.
В чем уникальность вашего набора?
К примеру, в моем наборе есть лампа для гель-лака, которая работает от ноутбука. Поэтому я могу делать маникюр практически где угодно. Но следует не забывать, что в стоимость базового набора обязательно входит видеобучение, которое нужно освоить. Прежде чем пойти учиться на мастера, девочки должны понять, нравится им эта работа или нет. А потому у нас каждая ученица сначала пробует себя в этой роли, а потом делает выводы.
Есть ли секрет идеального маникюра?
Я как эксперт в данной отрасли уверенно заявляю, что следует приобретать качественные материалы и смотреть видеоуроки «Как себе сделать маникюр», и тогда все задуманное получится даже у любителя.
Какие можно отметить преимущества обучения в вашем центре?
Девочкам понравится делать маникюр на дому с уже готовым набором подсказок, озвученных в видеоуроках. К тому же я могу выделить и другие положительные моменты такого обучения. Во-первых, это экономия и денег, и времени. Во-вторых, даже 14-летняя девочка может увлечься ноготками и изучать эту профессию вместо того, чтобы тратить время впустую, просиживая часами за компьютером или в телефоне. В-третьих, уроки маникюра доступны даже для людей, которые не слышат. Как по мне, то это просто здорово. Субтитры решают эту проблему, хоть и косвенно. К тому же маникюр – это отличная возможность заработка.
С чего бы вы посоветовали начать знакомство с профессией?
Я бы порекомендовала посмотреть уроки от профессионального преподавателя, мастера по маникюру-педикюру (фрагмент из уроков по маникюру: https://youtu.be/J0DfIpBB7z8). Уверена, они будут полезны и для любителей изучить нечто незнакомое для себя, и для открывателей новых горизонтов жизни. Да и с набором качественных материалов результат будет совершенным. Не потребуется потом искать недостатки, которые нам придется переделывать.
Вы считаете работу мастера по маникюру/педикюру тяжелой?
Нет. К тому же, упаковав свой набор, могу теперь сказать, что он – отличный помощник при создании маникюра и в домашних условиях. И научиться этому не трудно. Есть профессии и посложнее (да простят меня мастера по маникюру).
Что следует иметь вашим ученицам в своем арсенале?
Чтобы грамотно наносить гель-лак покрытие на ногтевую пластину, я считаю, что достаточно обучаться по видеоурокам, которые дают эксперты, иметь базовый набор для работы и обладать терпением и усидчивостью. Тогда и результат маникюра в домашних условиях будет на профессиональном уровне.
Оксана Фадеева, основатель бренда Lilac, создатель Учебного центра маникюра и педикюра, в котором обучает девочек самостоятельно ухаживать за ногтевой пластиной и делать покрытие гель-лаком, профессионал в области красоты, видеоблогер
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:19