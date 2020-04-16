«Норникель» объявил о беспрецедентных пожертвованиях на борьбу с вирусом
На противостояние пандемии коронавируса «Норильский никель» дополнительно выделил еще 10,5 млрд рублей. Средства компании предназначены для реализации целого комплекса мер, направленных на достижение социальной стабильности в регионах присутствия, предоставление необходимой поддержки представителям малого и среднего бизнеса, закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Средства «Норникеля» направлены, в первую очередь, на обеспечение социального спокойствия на территориях присутствия компании. Для гарантии оперативного информирования населения в условиях пандемии, а также для налаживания эффективной удаленной работы и процесса обучения в режиме карантина ГМК берется предоставить жителям Норильска качественную интернет-связь. С этой целью дочерняя структура «Норникеля», компания «Единство», совершенно бесплатно увеличила количество цифровых каналов связи на 45%. Свою немалую лепту в поддержание социальной стабильности в регионах вносят и многочисленные волонтерские команды «Норникеля». Добровольцы шьют защитные маски, доставляют по адресам нуждающихся продукты, вещи и лекарства, помогают пенсионерам получить социальные услуги посредством глобальной сети.
«Норникель» активно содействует региональным медучреждениям в борьбе с COVID-19. ГМК уже приобрела необходимые препараты и дорогостоящее медоборудование, без которых невозможно эффективное лечение инфицированных. В соответствии со списками недостающей аппаратуры, составленными руководством медучреждений в городах присутствия, компания адресно поставляет в районные больницы аппараты ИВЛ, тест-системы, лекарства, средства индивидуальной защиты и гигиены. Кроме того, благодаря финансовой поддержке «Норникеля» на местах производится экстренное перепрофилирование медучреждений под лечение коронавируса, а также разворачиваются дополнительные мобильные и стационарные лаборатории для обнаружения инфекции: так, в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут организованы сразу семь таких станций. Компания прилагает усилия и для наращивания пропускной способности местных больниц. Совместно с муниципальными властями “Норникель” решает проблему нехватки инфекционных коек в Норильске: если на начало пандемии их насчитывалось только 45, то сегодня для приема пациентов готовы уже 100 мест. При негативном развитии ситуации их количество будет оперативно доведено до 1000.
Обеспечение безопасности своих работников — еще одна первостепенная задача, на выполнение которой «Норникель» выделяет дополнительные средства. Сегодня все сотрудники предприятий компании, кроме тех, чье присутствие жизненно необходимо на местах, переведены на удаленную работу с гарантией 100% зарплаты. Полная оплата сохранится и у тех, кто не имеет технической возможности для организации процесса удаленной работы или не может выполнять свои трудовые обязанности в силу закрытия детских садов и школ. Компания также берется возместить все затраты сотрудников из-за сорванных по причине пандемии сроков отпусков и курортного лечения.
Благотворительные средства «Норникеля» пойдут и на поддержку региональным предпринимателям, чей бизнес терпит убытки в период пандемии. Компания уже объявила арендные каникулы для сотен фирм, арендующих площади ГМК в Норильске, на Кольском полуострове и других территориях присутствия. Кроме того, предпринимателям, получившим от «Норникеля» гранты на развитие социальных инициатив, компания гарантировала полугодовую кредитную отсрочку.
Источник: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vydelil-10-5-mlrd-rubley-na-borbu-s-koronavirusom-i-podderzhku-sotsialnoy-stabilnosti/?type=releases
Средства «Норникеля» направлены, в первую очередь, на обеспечение социального спокойствия на территориях присутствия компании. Для гарантии оперативного информирования населения в условиях пандемии, а также для налаживания эффективной удаленной работы и процесса обучения в режиме карантина ГМК берется предоставить жителям Норильска качественную интернет-связь. С этой целью дочерняя структура «Норникеля», компания «Единство», совершенно бесплатно увеличила количество цифровых каналов связи на 45%. Свою немалую лепту в поддержание социальной стабильности в регионах вносят и многочисленные волонтерские команды «Норникеля». Добровольцы шьют защитные маски, доставляют по адресам нуждающихся продукты, вещи и лекарства, помогают пенсионерам получить социальные услуги посредством глобальной сети.
«Норникель» активно содействует региональным медучреждениям в борьбе с COVID-19. ГМК уже приобрела необходимые препараты и дорогостоящее медоборудование, без которых невозможно эффективное лечение инфицированных. В соответствии со списками недостающей аппаратуры, составленными руководством медучреждений в городах присутствия, компания адресно поставляет в районные больницы аппараты ИВЛ, тест-системы, лекарства, средства индивидуальной защиты и гигиены. Кроме того, благодаря финансовой поддержке «Норникеля» на местах производится экстренное перепрофилирование медучреждений под лечение коронавируса, а также разворачиваются дополнительные мобильные и стационарные лаборатории для обнаружения инфекции: так, в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут организованы сразу семь таких станций. Компания прилагает усилия и для наращивания пропускной способности местных больниц. Совместно с муниципальными властями “Норникель” решает проблему нехватки инфекционных коек в Норильске: если на начало пандемии их насчитывалось только 45, то сегодня для приема пациентов готовы уже 100 мест. При негативном развитии ситуации их количество будет оперативно доведено до 1000.
Обеспечение безопасности своих работников — еще одна первостепенная задача, на выполнение которой «Норникель» выделяет дополнительные средства. Сегодня все сотрудники предприятий компании, кроме тех, чье присутствие жизненно необходимо на местах, переведены на удаленную работу с гарантией 100% зарплаты. Полная оплата сохранится и у тех, кто не имеет технической возможности для организации процесса удаленной работы или не может выполнять свои трудовые обязанности в силу закрытия детских садов и школ. Компания также берется возместить все затраты сотрудников из-за сорванных по причине пандемии сроков отпусков и курортного лечения.
Благотворительные средства «Норникеля» пойдут и на поддержку региональным предпринимателям, чей бизнес терпит убытки в период пандемии. Компания уже объявила арендные каникулы для сотен фирм, арендующих площади ГМК в Норильске, на Кольском полуострове и других территориях присутствия. Кроме того, предпринимателям, получившим от «Норникеля» гранты на развитие социальных инициатив, компания гарантировала полугодовую кредитную отсрочку.
Источник: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vydelil-10-5-mlrd-rubley-na-borbu-s-koronavirusom-i-podderzhku-sotsialnoy-stabilnosti/?type=releases
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:40